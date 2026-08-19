Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladi
Massimo Mauro Duglas Luis texnik jihatdan kuchli va deyarli xatosiz pas berishini, biroq ko'proq yugurib, dinamikroq harakat qilsa, Yuventus uchun ideal futbolchiga aylanishini aytdi. Uning fikricha, Turin klubining tarkibi deyarli to'liq shakllangan, ammo uni mukammal qilish uchun yana bir tajribali va ishonchli tayanch yarimhimoyachisi kerak bo'lardi. Mauro jamoadagi raqobat barcha futbolchilarni har bir mashg'ulotda o'z o'rni uchun kurashishga majbur qilishini ta'kidladi.
Italiyaning sobiq futbolchisi va taniqli ekspert Massimo Mauro Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Yuventus jamoasining transfer kampaniyasi va tarkibdagi holat borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Turin klubining tarkibi hozirda deyarli toʻliq shakllangan va har bir chiziq ishonchli zaxira oʻyinchilari bilan mustahkamlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mauro oʻz tahlilida jamoaning yozgi transferlarini ijobiy baholab, tarkibdagi oʻyinchilarning imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibni mukammal qilish uchun yana bir tajribali va ishonchli tayanch yarimhimoyachisi kerak edi, biroq mavjud resurslar ham yuqori maqsadlar uchun yetarli.
Duglas Luisning imkoniyatlari va yetishmayotgan jihatlariEkspert yarimhimoyachi Duglas Luisning texnik salohiyatini yuqori baholagan holda, uning oʻyiniga ayrim tanqidiy mulohazalarni ham bildirib oʻtdi. Gazzetta dello Sport xabar qilishicha, braziliyalik futbolchi deyarli xatoga yoʻl qoʻymasdan toʻp uzatish qobiliyatiga ega, ammo uning harakatchanligi va maydondagi faolligi talab darajasida emas.
«Duglas Luis texnik jihatdan juda kuchli oʻyinchi, u deyarli xato qilmasdan pas beradi. Agar u biroz koʻproq yugurib, dinamikroq harakat qilganida, murabbiy talab qiladigan uslub uchun ideal futbolchiga aylangan boʻlardi», — deydi Mauro. Shuningdek, u futbolchi faqat chiroyli paslar berish bilan cheklanib qolmasdan, maydonda yanada keskinroq harakat qilishi va yetakchilik xususiyatlarini namoyon etishi lozimligini qoʻshimcha qildi.
Tarkibdagi raqobat va kelajakdagi rejalarDarvoza chizigʻi va boshqa pozitsiyalardagi raqobat masalasiga toʻxtalib oʻtar ekan, ekspert yangi kelgan futbolchilar uchun bu holat faqat foyda keltirishini taʼkidladi. Mattia Perin va boshqa oʻrtasidagi raqobat jamoadagi umumiy sport formasini bir maromda ushlab turishga xizmat qiladi.
Massimo Mauroning fikricha, jamoada hech bir futbolchi oʻz oʻrnini kafolatlangan deb oʻylasligi kerak emas. Yuventus safida faqat Kenan Yildizgina oʻzining asosiy tarkibdagi oʻrnidan qatʼiy xotirjam boʻlishi mumkin, qolgan barcha futbolchilar esa oʻz oʻrni uchun har bir mashgʻulotda kurashishga majbur.
…