Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladi

·7·Sport
Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladi
Qisqacha

Massimo Mauro Duglas Luis texnik jihatdan kuchli va deyarli xatosiz pas berishini, biroq ko'proq yugurib, dinamikroq harakat qilsa, Yuventus uchun ideal futbolchiga aylanishini aytdi. Uning fikricha, Turin klubining tarkibi deyarli to'liq shakllangan, ammo uni mukammal qilish uchun yana bir tajribali va ishonchli tayanch yarimhimoyachisi kerak bo'lardi. Mauro jamoadagi raqobat barcha futbolchilarni har bir mashg'ulotda o'z o'rni uchun kurashishga majbur qilishini ta'kidladi.

Italiyaning sobiq futbolchisi va taniqli ekspert Massimo Mauro Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Yuventus jamoasining transfer kampaniyasi va tarkibdagi holat borasida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Turin klubining tarkibi hozirda deyarli toʻliq shakllangan va har bir chiziq ishonchli zaxira oʻyinchilari bilan mustahkamlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mauro oʻz tahlilida jamoaning yozgi transferlarini ijobiy baholab, tarkibdagi oʻyinchilarning imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibni mukammal qilish uchun yana bir tajribali va ishonchli tayanch yarimhimoyachisi kerak edi, biroq mavjud resurslar ham yuqori maqsadlar uchun yetarli.

Duglas Luisning imkoniyatlari va yetishmayotgan jihatlari

Ekspert yarimhimoyachi Duglas Luisning texnik salohiyatini yuqori baholagan holda, uning oʻyiniga ayrim tanqidiy mulohazalarni ham bildirib oʻtdi. Gazzetta dello Sport xabar qilishicha, braziliyalik futbolchi deyarli xatoga yoʻl qoʻymasdan toʻp uzatish qobiliyatiga ega, ammo uning harakatchanligi va maydondagi faolligi talab darajasida emas.

«Duglas Luis texnik jihatdan juda kuchli oʻyinchi, u deyarli xato qilmasdan pas beradi. Agar u biroz koʻproq yugurib, dinamikroq harakat qilganida, murabbiy talab qiladigan uslub uchun ideal futbolchiga aylangan boʻlardi», — deydi Mauro. Shuningdek, u futbolchi faqat chiroyli paslar berish bilan cheklanib qolmasdan, maydonda yanada keskinroq harakat qilishi va yetakchilik xususiyatlarini namoyon etishi lozimligini qoʻshimcha qildi.

Tarkibdagi raqobat va kelajakdagi rejalar

Darvoza chizigʻi va boshqa pozitsiyalardagi raqobat masalasiga toʻxtalib oʻtar ekan, ekspert yangi kelgan futbolchilar uchun bu holat faqat foyda keltirishini taʼkidladi. Mattia Perin va boshqa oʻrtasidagi raqobat jamoadagi umumiy sport formasini bir maromda ushlab turishga xizmat qiladi.

Massimo Mauroning fikricha, jamoada hech bir futbolchi oʻz oʻrnini kafolatlangan deb oʻylasligi kerak emas. Yuventus safida faqat Kenan Yildizgina oʻzining asosiy tarkibdagi oʻrnidan qatʼiy xotirjam boʻlishi mumkin, qolgan barcha futbolchilar esa oʻz oʻrni uchun har bir mashgʻulotda kurashishga majbur.

YuventusMassimo MauroDuglas LuisA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?Bugun, 16:05Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiBugun, 15:53Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiJoze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiBugun, 15:38Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaYuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaBugun, 15:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi