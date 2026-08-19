Maksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarish

·2·Jamiyat
Maksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarish
Qisqacha

O'zbekistonda milliy va xalqaro sertifikatga ega abituriyentlarga maksimal ball berish tartibi 2026 yilgi qabul natijalaridan so'ng qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 2026 yilda barcha fanlardan imtihondan ozod etilib, 100 foiz maksimal ball olganlar soni 13 000 nafarga yetib, 2025 yildagi 678 nafarga nisbatan 20 barobar oshdi, o'rtacha o'tish ballari esa davlat granti bo'yicha 121,8 balldan 134,6 ballga, to'lov-kontrakt bo'yicha 84,9 balldan 93,7 ballga ko'tarildi.

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarida milliy va xalqaro sertifikatga ega abituriyentlarga maksimal ball berish tartibi kelgusida qayta ko‘rib chiqilishi mumkin. 2026 yilgi qabul mavsumida 13 ming nafar yoshning imtihonsiz to‘liq maksimal ball olishi va o‘tish ballarining keskin sakrashi ortidan vazirlik ushbu tizim bo‘yicha yangi mexanizmlarni ishlab chiqishga kirishdi. Abituriyentlarni oldinda qanday o‘zgarishlar kutmoqda?

13 ming «avtomat» grant va ballning keskin ko‘tarilishi

Joriy yilda davlat oliygohlariga hujjat topshirgan 678 ming abituriyentdan 193 ming nafarida umumta’lim, 125 ming nafarida esa chet tili sertifikatlari mavjud bo‘lgan. Eng hayratlanarlisi, barcha fanlardan sertifikat to‘plab, testlardan to‘liq ozod etilganlar soni 2025 yildagi 678 nafardan 2026 yilda 13 ming nafarga yetdi.

Natijada o‘qishga kirish ballari mislsiz darajada yuqoriladi.

OTMlarga qabul: So‘nggi ikki yil ko‘rsatkichlari taqqosi

Ko‘rsatkich

2025 yil

2026 yil (joriy yil)

Jami abituriyentlar soni

678 000 nafar

Umumta’lim / Til sertifikati borlar

193 000 / 125 000 nafar

Barcha fandan ozod bo‘lganlar (100% maksimal)

678 nafar

13 000 nafar (20 barobar o‘sish)

O‘rtacha o‘tish balli (Davlat granti)

121,8 ball

134,6 ball (sezilarli oshgan)

O‘rtacha o‘tish balli (To‘lov-kontrakt)

84,9 ball

93,7 ball

Vazir o‘rinbosari: «Bitta joyga ko‘p abituriyentlar tiqilib qolmoqda»

Mandat yakunlariga bag‘ishlangan matbuot anjumanida Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining birinchi o‘rinbosari Sardor Rajabov Bilim va malakalarni baholash agentligi bilan birgalikda tizim qayta ko‘rib chiqilayotganini ma’lum qildi:

"Milliy sertifikatda savollar ochiq bo‘lib, bilim Rash modeli asosida adolatli baholanadi — bu testdagi tavakkal «lotereya»ning oldini oladi. Biroq maksimal ball berish tizimi tufayli bir joyga haddan tashqari ko‘p abituriyentlar tiqilib qolish holatlari kuzatilmoqda. Bir necha yildan keyin sertifikat bilan topshiruvchilar soni oddiy test topshiruvchilardan oshib ketadi. Biz buni oldindan ko‘ra bilib, yangi va adolatli mexanizmlarni ishlab chiqmoqdamiz.", - dedi Sardor Rajabov.

Sertifikat bilan kirganlar qanday o‘qimoqda?

Shuningdek, vazirlik maksimal ball bilan talaba bo‘lganlarning OTMdagi o‘zlashtirish darajasini ham tahlil qilgan. Ma’lum bo‘lishicha, bunday talabalarning qariyb 60 foizi a’lo, 40 foizi yaxshi baholarga o‘qimoqda. Shu bilan birga, barcha imtiyoz egalari orasida eng yuqori akademik natijalarni xotin-qizlarga berilgan imtiyoz asosida qabul qilingan talabalar qayd etmoqda.

Eslatib o‘tamiz, umumta’lim fanlari bo‘yicha sertifikatlarga mos ravishda test sinovlarida maksimal yoki proporsional ball berish tartibi 2021 yildan beri amal qilib kelmoqda.

Sizningcha, sertifikati bor abituriyentlarga to‘liq maksimal ball berish amaliyoti bekor qilinishi kerakmi yoki bu tizim bilimli yoshlar uchun adolatlimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va abituriyent hamda talaba bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindiToshkentda taksichini urib shifoxonaga yotqizgan bloger qamoqqa olindiBugun, 15:55Telegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildiTelegram'da ayolga nomaqbul surat yuborgan erkak jarimaga tortildiBugun, 15:43Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?Taksichi bilan janjaldan keyin bloger qamaldi: voqea ortida nima bor?Bugun, 15:04Toshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiToshkentda psixofaol qo‘ziqorin va 13 ming dona «ozdiruvchi» qahva qo‘lga olindiBugun, 12:26Toshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldiToshkent viloyatidagi dahshatli YTHda ota va 5 yoshli farzand halok bo‘ldiBugun, 12:24Rolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiRolik uchgan yoshlar IIO xodimlari talabiga bo‘ysunmadiKecha, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi