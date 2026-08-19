Maksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarish
O'zbekistonda milliy va xalqaro sertifikatga ega abituriyentlarga maksimal ball berish tartibi 2026 yilgi qabul natijalaridan so'ng qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 2026 yilda barcha fanlardan imtihondan ozod etilib, 100 foiz maksimal ball olganlar soni 13 000 nafarga yetib, 2025 yildagi 678 nafarga nisbatan 20 barobar oshdi, o'rtacha o'tish ballari esa davlat granti bo'yicha 121,8 balldan 134,6 ballga, to'lov-kontrakt bo'yicha 84,9 balldan 93,7 ballga ko'tarildi.
O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarida milliy va xalqaro sertifikatga ega abituriyentlarga maksimal ball berish tartibi kelgusida qayta ko‘rib chiqilishi mumkin. 2026 yilgi qabul mavsumida 13 ming nafar yoshning imtihonsiz to‘liq maksimal ball olishi va o‘tish ballarining keskin sakrashi ortidan vazirlik ushbu tizim bo‘yicha yangi mexanizmlarni ishlab chiqishga kirishdi. Abituriyentlarni oldinda qanday o‘zgarishlar kutmoqda?
13 ming «avtomat» grant va ballning keskin ko‘tarilishi
Joriy yilda davlat oliygohlariga hujjat topshirgan 678 ming abituriyentdan 193 ming nafarida umumta’lim, 125 ming nafarida esa chet tili sertifikatlari mavjud bo‘lgan. Eng hayratlanarlisi, barcha fanlardan sertifikat to‘plab, testlardan to‘liq ozod etilganlar soni 2025 yildagi 678 nafardan 2026 yilda 13 ming nafarga yetdi.
Natijada o‘qishga kirish ballari mislsiz darajada yuqoriladi.
OTMlarga qabul: So‘nggi ikki yil ko‘rsatkichlari taqqosi
Ko‘rsatkich
2025 yil
2026 yil (joriy yil)
Jami abituriyentlar soni
—
678 000 nafar
Umumta’lim / Til sertifikati borlar
—
193 000 / 125 000 nafar
Barcha fandan ozod bo‘lganlar (100% maksimal)
678 nafar
13 000 nafar (20 barobar o‘sish)
O‘rtacha o‘tish balli (Davlat granti)
121,8 ball
134,6 ball (sezilarli oshgan)
O‘rtacha o‘tish balli (To‘lov-kontrakt)
84,9 ball
93,7 ball
Vazir o‘rinbosari: «Bitta joyga ko‘p abituriyentlar tiqilib qolmoqda»
Mandat yakunlariga bag‘ishlangan matbuot anjumanida Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining birinchi o‘rinbosari Sardor Rajabov Bilim va malakalarni baholash agentligi bilan birgalikda tizim qayta ko‘rib chiqilayotganini ma’lum qildi:
"Milliy sertifikatda savollar ochiq bo‘lib, bilim Rash modeli asosida adolatli baholanadi — bu testdagi tavakkal «lotereya»ning oldini oladi. Biroq maksimal ball berish tizimi tufayli bir joyga haddan tashqari ko‘p abituriyentlar tiqilib qolish holatlari kuzatilmoqda. Bir necha yildan keyin sertifikat bilan topshiruvchilar soni oddiy test topshiruvchilardan oshib ketadi. Biz buni oldindan ko‘ra bilib, yangi va adolatli mexanizmlarni ishlab chiqmoqdamiz.", - dedi Sardor Rajabov.
Sertifikat bilan kirganlar qanday o‘qimoqda?
Shuningdek, vazirlik maksimal ball bilan talaba bo‘lganlarning OTMdagi o‘zlashtirish darajasini ham tahlil qilgan. Ma’lum bo‘lishicha, bunday talabalarning qariyb 60 foizi a’lo, 40 foizi yaxshi baholarga o‘qimoqda. Shu bilan birga, barcha imtiyoz egalari orasida eng yuqori akademik natijalarni xotin-qizlarga berilgan imtiyoz asosida qabul qilingan talabalar qayd etmoqda.
Eslatib o‘tamiz, umumta’lim fanlari bo‘yicha sertifikatlarga mos ravishda test sinovlarida maksimal yoki proporsional ball berish tartibi 2021 yildan beri amal qilib kelmoqda.
Sizningcha, sertifikati bor abituriyentlarga to‘liq maksimal ball berish amaliyoti bekor qilinishi kerakmi yoki bu tizim bilimli yoshlar uchun adolatlimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va abituriyent hamda talaba bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
…