«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?

·4·Sport
«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?
Qisqacha

Niko Gonsales transfer oynasi yopilguniga qadar «Manchester Siti»ni tark etishi mumkin, unga «Nyukasl» qiziqish bildirmoqda, biroq futbolchining o'zi Manchesterda qolishni istayapti. «Nyukasl» markaziy yarimhimoyani kuchaytirish uchun Gonsalesni asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rmoqda.

«Manchester Siti» yarimhimoyachisi Niko Gonsales transfer oynasi yopilguniga qadar jamoani tark etishi mumkin. 24 yoshli ispaniyalik futbolchiga «Nyukasl» qiziqish bildirgan va klublar o‘rtasida aloqa o‘rnatilgani haqida xabarlar tarqaldi.

Biroq vaziyatdagi eng qiziq jihat shundaki, Gonsalesning o‘zi «Siti»da qolishni istamoqda.

«Nyukasl» Gonsalesni nega xohlamoqda?

«Nyukasl» markaziy yarimhimoya chizig‘ini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Klub Sandro Tonali va Bruno Gimarayes ketganidan keyin ushbu pozitsiyada tajribali futbolchiga ehtiyoj sezmoqda.

Angliya klubi Gonsalesni shu pozitsiya uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rmoqda.

«Nyukasl» uchun Gonsalesning tajribasi va Premer-ligadagi o‘yin amaliyoti uni jozibador nomzodga aylantirmoqda.

«Siti» nima uchun uni sotmoqchi?

Manchesterliklar esa Gonsales transferidan tushadigan mablag‘ni tarkibni yana kuchaytirish uchun ishlatish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.

Xususan, klub:

  • «Chelsi» yarimhimoyachisi Enso Fernandes;

  • «Lill» futbolchisi Ayub Buaddi

transferlarini moliyalashtirishni rejalashtirayotgani xabar qilinmoqda. «Siti» transfer bozorida faolligini davom ettirishi haqida bosh murabbiy Enso Mareska ham ma’lum qilgan.

Gonsalesning o‘zi ketishni istamayapti

Vaziyatni murakkablashtirayotgan asosiy jihat — futbolchining pozitsiyasi.

Gonsales «Manchester Siti»da qolib, Enso Mareska qo‘l ostida o‘zini ko‘rsatishni xohlamoqda. Shuning uchun klub uni sotish imkoniyatini ko‘rib chiqayotgan bo‘lsa-da, futbolchining roziligi masalasi ham muhim bo‘ladi.

«Siti» Gonsales uchun qancha to‘lagan?

Ispaniyalik yarimhimoyachi 2025 yil fevral oyida «Portu»dan «Manchester Siti»ga ko‘chib o‘tgan. Transfer qiymati taxminan 60 million yevroni tashkil qilgan.

Gonsales «Siti» safida barcha turnirlarda 59 ta uchrashuvda maydonga tushgan va 4 ta gol urgan.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Futbolchi

Niko Gonsales

Yoshi

24

Pozitsiyasi

Markaziy yarimhimoyachi

Amaldagi klubi

«Manchester Siti»

Avvalgi klubi

«Portu»

«Siti»ga transferi

2025 yil

Transfer qiymati

€60 mln atrofida

«Siti»dagi o‘yinlari

59 ta

Gollari

4 ta

Endi barchasi transfer oynasiga bog‘liq

«Manchester Siti»ning Gonsalesni sotishga tayyorligi va «Nyukasl»ning qiziqishi haqidagi xabarlar transfer oynasi yakuniga yaqin vaziyatni yanada qizitmoqda.

Bir tomonda — tarkibni kuchaytirish uchun mablag‘ kerak bo‘lgan «Siti», ikkinchi tomonda — markaziy yarimhimoyachisini izlayotgan «Nyukasl». Ammo futbolchining o‘zi Manchesterda qolishni istayapti.

Shu sababli endi asosiy savol: Gonsales «Siti»da qolib, yangi murabbiy qo‘l ostida asosiy tarkib uchun kurashadimi yoki «Nyukasl» taklifi uning taqdirini o‘zgartiradimi?

Sizningcha, «Siti» Gonsalesni sotishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiBugun, 15:53Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiJoze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiBugun, 15:38Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaYuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaBugun, 15:19Yuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shartYuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shartBugun, 15:16«Mareska uchun yangi bosh og‘rig‘i»: «Siti»ning asosiy yulduzi safdan chiqdi«Mareska uchun yangi bosh og‘rig‘i»: «Siti»ning asosiy yulduzi safdan chiqdiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi