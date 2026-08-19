«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?
Niko Gonsales transfer oynasi yopilguniga qadar «Manchester Siti»ni tark etishi mumkin, unga «Nyukasl» qiziqish bildirmoqda, biroq futbolchining o'zi Manchesterda qolishni istayapti. «Nyukasl» markaziy yarimhimoyani kuchaytirish uchun Gonsalesni asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rmoqda.
«Manchester Siti» yarimhimoyachisi Niko Gonsales transfer oynasi yopilguniga qadar jamoani tark etishi mumkin. 24 yoshli ispaniyalik futbolchiga «Nyukasl» qiziqish bildirgan va klublar o‘rtasida aloqa o‘rnatilgani haqida xabarlar tarqaldi.
Biroq vaziyatdagi eng qiziq jihat shundaki, Gonsalesning o‘zi «Siti»da qolishni istamoqda.
«Nyukasl» Gonsalesni nega xohlamoqda?
«Nyukasl» markaziy yarimhimoya chizig‘ini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Klub Sandro Tonali va Bruno Gimarayes ketganidan keyin ushbu pozitsiyada tajribali futbolchiga ehtiyoj sezmoqda.
Angliya klubi Gonsalesni shu pozitsiya uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rmoqda.
«Nyukasl» uchun Gonsalesning tajribasi va Premer-ligadagi o‘yin amaliyoti uni jozibador nomzodga aylantirmoqda.
«Siti» nima uchun uni sotmoqchi?
Manchesterliklar esa Gonsales transferidan tushadigan mablag‘ni tarkibni yana kuchaytirish uchun ishlatish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
Xususan, klub:
«Chelsi» yarimhimoyachisi Enso Fernandes;
«Lill» futbolchisi Ayub Buaddi
transferlarini moliyalashtirishni rejalashtirayotgani xabar qilinmoqda. «Siti» transfer bozorida faolligini davom ettirishi haqida bosh murabbiy Enso Mareska ham ma’lum qilgan.
Gonsalesning o‘zi ketishni istamayapti
Vaziyatni murakkablashtirayotgan asosiy jihat — futbolchining pozitsiyasi.
Gonsales «Manchester Siti»da qolib, Enso Mareska qo‘l ostida o‘zini ko‘rsatishni xohlamoqda. Shuning uchun klub uni sotish imkoniyatini ko‘rib chiqayotgan bo‘lsa-da, futbolchining roziligi masalasi ham muhim bo‘ladi.
«Siti» Gonsales uchun qancha to‘lagan?
Ispaniyalik yarimhimoyachi 2025 yil fevral oyida «Portu»dan «Manchester Siti»ga ko‘chib o‘tgan. Transfer qiymati taxminan 60 million yevroni tashkil qilgan.
Gonsales «Siti» safida barcha turnirlarda 59 ta uchrashuvda maydonga tushgan va 4 ta gol urgan.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Futbolchi
Niko Gonsales
Yoshi
24
Pozitsiyasi
Markaziy yarimhimoyachi
Amaldagi klubi
«Manchester Siti»
Avvalgi klubi
«Portu»
«Siti»ga transferi
2025 yil
Transfer qiymati
€60 mln atrofida
«Siti»dagi o‘yinlari
59 ta
Gollari
4 ta
Endi barchasi transfer oynasiga bog‘liq
«Manchester Siti»ning Gonsalesni sotishga tayyorligi va «Nyukasl»ning qiziqishi haqidagi xabarlar transfer oynasi yakuniga yaqin vaziyatni yanada qizitmoqda.
Bir tomonda — tarkibni kuchaytirish uchun mablag‘ kerak bo‘lgan «Siti», ikkinchi tomonda — markaziy yarimhimoyachisini izlayotgan «Nyukasl». Ammo futbolchining o‘zi Manchesterda qolishni istayapti.
Shu sababli endi asosiy savol: Gonsales «Siti»da qolib, yangi murabbiy qo‘l ostida asosiy tarkib uchun kurashadimi yoki «Nyukasl» taklifi uning taqdirini o‘zgartiradimi?
Sizningcha, «Siti» Gonsalesni sotishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…