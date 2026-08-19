Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladi

·0·Sport
Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladi
Qisqacha

Diyor Imomxo'jayev O'zbekiston Professional futbol ligasi bosh direktori lavozimida yana to'rt yil ishlaydi. Uning nomzodi Liga Ijroiya qo'mitasining 19 avgustdagi yig'ilishida 8 nafar a'zo tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Imomxo'jayevning yangi vakolat muddati 2026 yil 19 avgustdan boshlanadi. Nomzod 17 avgust kuni Assotsiatsiya prezidenti Bahodir Qurbonov tomonidan Liga rahbarligi uchun rasman taqdim etilgan.

Diyor Imomxo‘jayev O‘zbekiston Professional futbol ligasi bosh direktori lavozimida ishlashda davom etadi. Liga Ijroiya qo‘mitasining 19 avgust kuni bo‘lib o‘tgan yig‘ilishida uning nomzodi barcha a’zolar tomonidan bir ovozdan ma’qullandi.

Shu tariqa, amaldagi rahbar 2026 yil 19 avgustdan boshlab yana to‘rt yillik vakolat muddati uchun Liga bosh direktori sifatida faoliyatini davom ettiradi.

Nomzod 17 avgust kuni ilgari surilgan

Diyor Imomxo‘jayevning nomzodi Liga rahbarligi uchun 17 avgust kuni rasman taqdim etilgan.

Assotsiatsiya prezidenti Bahodir Qurbonov tomonidan imzolangan taqdimnoma Liga Ijroiya qo‘mitasiga yuborilgan va unda amaldagi bosh direktorni navbatdagi vakolat muddatiga tasdiqlash taklif qilingan.

Ijroiya qo‘mitasi bir ovozdan qaror qabul qildi

19 avgust kuni Liga Ijroiya qo‘mitasining 8 nafar a’zosi mazkur masalani ko‘rib chiqdi.

Yig‘ilishda barcha a’zolar ishtirok etdi. Ayrim a’zolar esa ovoz berish jarayonida masofadan qatnashdi:

  • Odil Ahmedov — Kuala-Lumpurdan;

  • Alisher Yusupov — Kuala-Lumpurdan;

  • Elbek Samatov — Andijondan.

Masofadan qatnashgan a’zolar ham o‘z ovozlarini taqdim etdi.

Liga Ijroiya qo‘mitasining barcha 8 nafar a’zosi Diyor Imomxo‘jayev nomzodini bir ovozdan qo‘llab-quvvatladi.

Imomxo‘jayevning yangi vakolat muddati qachon boshlandi?

Qabul qilingan qarorga ko‘ra, Diyor Imomxo‘jayev 2026 yil 19 avgust sanasidan boshlab keyingi to‘rt yil davomida Liga bosh direktori lavozimida faoliyat yuritadi.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Nomzod

Diyor Imomxo‘jayev

Lavozim

Liga bosh direktori

Qaror sanasi

19 avgust 2026 yil

Ijroiya qo‘mitasi a’zolari

8 nafar

Ovoz berish natijasi

Bir ovozdan

Yangi vakolat muddati

4 yil

Endi Ligada yangi bosqich boshlanadi

Imomxo‘jayevning yangi muddatga tasdiqlanishi Liga rahbariyatida uzviylik saqlanishini anglatadi. Endi u keyingi to‘rt yil davomida O‘zbekiston professional futboli musobaqalarini tashkil etish va Liga faoliyatini boshqarishda davom etadi.

Siz nima deb o‘ylaysiz: Diyor Imomxo‘jayevning yana to‘rt yilga Liga bosh direktori etib tasdiqlanishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?«Manchester Siti» Niko Gonsalesni sotishga tayyormi?Bugun, 16:05Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiBugun, 15:53Joze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiJoze Mourinyo Kilian Mbappening mashgʻulotlardagi harakatidan hayratda qoldiBugun, 15:38Yuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaYuventusda Spalletti uchun vaqt tugadi: Jon Elkann faqat gʻalaba talab qilmoqdaBugun, 15:19Yuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shartYuventusda Spalletti uchun imkoniyatlar tugadi: bosh murabbiy faqat g‘alaba qozonishi shartBugun, 15:16«Mareska uchun yangi bosh og‘rig‘i»: «Siti»ning asosiy yulduzi safdan chiqdi«Mareska uchun yangi bosh og‘rig‘i»: «Siti»ning asosiy yulduzi safdan chiqdiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi