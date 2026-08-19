Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladi
Diyor Imomxo'jayev O'zbekiston Professional futbol ligasi bosh direktori lavozimida yana to'rt yil ishlaydi. Uning nomzodi Liga Ijroiya qo'mitasining 19 avgustdagi yig'ilishida 8 nafar a'zo tomonidan bir ovozdan ma'qullandi. Imomxo'jayevning yangi vakolat muddati 2026 yil 19 avgustdan boshlanadi. Nomzod 17 avgust kuni Assotsiatsiya prezidenti Bahodir Qurbonov tomonidan Liga rahbarligi uchun rasman taqdim etilgan.
Diyor Imomxo‘jayev O‘zbekiston Professional futbol ligasi bosh direktori lavozimida ishlashda davom etadi. Liga Ijroiya qo‘mitasining 19 avgust kuni bo‘lib o‘tgan yig‘ilishida uning nomzodi barcha a’zolar tomonidan bir ovozdan ma’qullandi.
Shu tariqa, amaldagi rahbar 2026 yil 19 avgustdan boshlab yana to‘rt yillik vakolat muddati uchun Liga bosh direktori sifatida faoliyatini davom ettiradi.
Nomzod 17 avgust kuni ilgari surilgan
Diyor Imomxo‘jayevning nomzodi Liga rahbarligi uchun 17 avgust kuni rasman taqdim etilgan.
Assotsiatsiya prezidenti Bahodir Qurbonov tomonidan imzolangan taqdimnoma Liga Ijroiya qo‘mitasiga yuborilgan va unda amaldagi bosh direktorni navbatdagi vakolat muddatiga tasdiqlash taklif qilingan.
Ijroiya qo‘mitasi bir ovozdan qaror qabul qildi
19 avgust kuni Liga Ijroiya qo‘mitasining 8 nafar a’zosi mazkur masalani ko‘rib chiqdi.
Yig‘ilishda barcha a’zolar ishtirok etdi. Ayrim a’zolar esa ovoz berish jarayonida masofadan qatnashdi:
Odil Ahmedov — Kuala-Lumpurdan;
Alisher Yusupov — Kuala-Lumpurdan;
Elbek Samatov — Andijondan.
Masofadan qatnashgan a’zolar ham o‘z ovozlarini taqdim etdi.
Liga Ijroiya qo‘mitasining barcha 8 nafar a’zosi Diyor Imomxo‘jayev nomzodini bir ovozdan qo‘llab-quvvatladi.
Imomxo‘jayevning yangi vakolat muddati qachon boshlandi?
Qabul qilingan qarorga ko‘ra, Diyor Imomxo‘jayev 2026 yil 19 avgust sanasidan boshlab keyingi to‘rt yil davomida Liga bosh direktori lavozimida faoliyat yuritadi.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Nomzod
Diyor Imomxo‘jayev
Lavozim
Liga bosh direktori
Qaror sanasi
19 avgust 2026 yil
Ijroiya qo‘mitasi a’zolari
8 nafar
Ovoz berish natijasi
Bir ovozdan
Yangi vakolat muddati
4 yil
Endi Ligada yangi bosqich boshlanadi
Imomxo‘jayevning yangi muddatga tasdiqlanishi Liga rahbariyatida uzviylik saqlanishini anglatadi. Endi u keyingi to‘rt yil davomida O‘zbekiston professional futboli musobaqalarini tashkil etish va Liga faoliyatini boshqarishda davom etadi.
Siz nima deb o‘ylaysiz: Diyor Imomxo‘jayevning yana to‘rt yilga Liga bosh direktori etib tasdiqlanishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…