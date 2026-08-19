Guglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdi
Tottenxem klubidan ijaraga olingan Guglielmo Vicario Yuventusga sotib olish huquqi bilan qo'shildi va bu transfer bolalikdagi orzusi ekanini aytdi. 1996-yilda tug'ilgan darvozabon Yuventus sharafini himoya qilishni o'zi uchun eng oliy ambitsiya deb bilishini ta'kidladi. Yuventus muxlisi sifatida ulg'aygan Vicario uchun Gigi Buffonning faoliyati asosiy namuna bo'lgan.
Goal.com xabar berishiga koʻra, Tottenxem klubidan ijaraga olingan darvozabon Guglielmo Vicario oʻzining Yuventus safidagi ilk intervyusini berdi va bu transfer uning bolalikdagi orzusi ekanini taʼkidladi. 1996-yilda tugʻilgan posbon turinliklar safiga sotib olish huquqi bilan kelib qoʻshildi va klub rasmiy kanallariga oʻzining dastlabki taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Ushbu oʻtish futbolchining faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlib, uning ambitsiyalari choʻqqisini ifodalaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vicario oʻzining ilk bayonotida bu tuygʻu juda ulkan ekanini, chunki bolaligidan buyon aynan shu lahzani orzu qilganini va umid qilganini yashirib oʻtirmadi. Har doim ham bunday natijaga erishib boʻlmasligini yaxshi anglagan futbolchi oilasi va oʻzi uchun bu yerda boʻlish katta faxr ekanini qayd etdi. Yuventus sharafini himoya qilish inson hayotida ambitsiya jihatidan soʻrab boʻladigan eng oliy maqsad ekanini alohida taʼkidladi.
Joriy tajriba va kelajakdagi vazifalarItaliyada Fontanafredda, Venetsiya, Perugia, Kalyari va Empoli kabi jamoalar safida toʻp surgan Vicario A Seriyadan tashqari boshqa chempionatlarda ham oʻzini sinab koʻrishga ulgurdi. Uning fikricha, boshqa ligadagi tajriba nafaqat sportchi, balki shaxs sifatida ham insonni boyitadi. Posbon Turin klubiga yetarlicha tajriba va toʻgʻri yoshda kelib qoʻshganini, oʻzining maydondagi mahoratini hamda insoniy fazilatlarini jamoa manfaatiga xizmat qildirishga tayyorligini bildirdi.
Darvozabon oʻzining bolalikdagi buti va ilhom manbai haqida gapirar ekan, afsonaviy posbonni hurmat bilan tilga oldi. Yuventus muxlisi sifatida ulgʻaygan Vicario uchun Gigi Buffon erishgan muvaffaqiyatlar, seyvlar va yorqin lahzalar eng katta namuna boʻlgani shubhasiz. Bugungi kunda aynan oʻsha izlardan borish va klub tarixiga munosib munosabatda boʻlish uning asosiy vazifasiga aylangan.
Vicario jamoaga qoʻshilishdagi asosiy maqsadi — yordam berish, hamkorlik qilish va Yuventusni yanada muvaffaqiyatli hamda ishonchli jamoaga aylantirishdan iborat ekanini qoʻshimcha qildi. Klub tarixi yuklaydigan ulkan masʼuliyatni mamnuniyat bilan zimmasiga olgan darvozabon maydonda oʻzining haqiqiy qiyofasini va qanday darvozabon ekanini namoyon etishga ishtiyoqi balandligini koʻrsatdi.
…