Guglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdi

·35·Sport
Guglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdi
Qisqacha

Tottenxem klubidan ijaraga olingan Guglielmo Vicario Yuventusga sotib olish huquqi bilan qo'shildi va bu transfer bolalikdagi orzusi ekanini aytdi. 1996-yilda tug'ilgan darvozabon Yuventus sharafini himoya qilishni o'zi uchun eng oliy ambitsiya deb bilishini ta'kidladi. Yuventus muxlisi sifatida ulg'aygan Vicario uchun Gigi Buffonning faoliyati asosiy namuna bo'lgan.

Goal.com xabar berishiga koʻra, Tottenxem klubidan ijaraga olingan darvozabon Guglielmo Vicario oʻzining Yuventus safidagi ilk intervyusini berdi va bu transfer uning bolalikdagi orzusi ekanini taʼkidladi. 1996-yilda tugʻilgan posbon turinliklar safiga sotib olish huquqi bilan kelib qoʻshildi va klub rasmiy kanallariga oʻzining dastlabki taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. Ushbu oʻtish futbolchining faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlib, uning ambitsiyalari choʻqqisini ifodalaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vicario oʻzining ilk bayonotida bu tuygʻu juda ulkan ekanini, chunki bolaligidan buyon aynan shu lahzani orzu qilganini va umid qilganini yashirib oʻtirmadi. Har doim ham bunday natijaga erishib boʻlmasligini yaxshi anglagan futbolchi oilasi va oʻzi uchun bu yerda boʻlish katta faxr ekanini qayd etdi. Yuventus sharafini himoya qilish inson hayotida ambitsiya jihatidan soʻrab boʻladigan eng oliy maqsad ekanini alohida taʼkidladi.

Joriy tajriba va kelajakdagi vazifalar

Italiyada Fontanafredda, Venetsiya, Perugia, Kalyari va Empoli kabi jamoalar safida toʻp surgan Vicario A Seriyadan tashqari boshqa chempionatlarda ham oʻzini sinab koʻrishga ulgurdi. Uning fikricha, boshqa ligadagi tajriba nafaqat sportchi, balki shaxs sifatida ham insonni boyitadi. Posbon Turin klubiga yetarlicha tajriba va toʻgʻri yoshda kelib qoʻshganini, oʻzining maydondagi mahoratini hamda insoniy fazilatlarini jamoa manfaatiga xizmat qildirishga tayyorligini bildirdi.

Darvozabon oʻzining bolalikdagi buti va ilhom manbai haqida gapirar ekan, afsonaviy posbonni hurmat bilan tilga oldi. Yuventus muxlisi sifatida ulgʻaygan Vicario uchun Gigi Buffon erishgan muvaffaqiyatlar, seyvlar va yorqin lahzalar eng katta namuna boʻlgani shubhasiz. Bugungi kunda aynan oʻsha izlardan borish va klub tarixiga munosib munosabatda boʻlish uning asosiy vazifasiga aylangan.

Vicario jamoaga qoʻshilishdagi asosiy maqsadi — yordam berish, hamkorlik qilish va Yuventusni yanada muvaffaqiyatli hamda ishonchli jamoaga aylantirishdan iborat ekanini qoʻshimcha qildi. Klub tarixi yuklaydigan ulkan masʼuliyatni mamnuniyat bilan zimmasiga olgan darvozabon maydonda oʻzining haqiqiy qiyofasini va qanday darvozabon ekanini namoyon etishga ishtiyoqi balandligini koʻrsatdi.

YuventusGuglielmo VicarioTottenxemTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus bosh murabbiyi Luchano Spallettidan faqat gʻalaba talab qilinmoqdaYuventus bosh murabbiyi Luchano Spallettidan faqat gʻalaba talab qilinmoqdaBugun, 17:54Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 17:37Lois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdiLois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdiBugun, 17:36Joze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdiBugun, 17:14Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi