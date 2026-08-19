Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldi

·28·Dunyo
Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldi
Qisqacha

Alexandro Garnacho sobiq turmush o'rtog'i Yeva Garsiya va undan tug'ilgan 3 yoshli o'g'li Ensoni ular yashab turgan xonadondan chiqarib yubordi. «Chelsi»ga tegishli bo'lgan va hozir «Aston Villa»da ijara asosida to'p surayotgan 22 yoshli futbolchining bu harakati jamoatchilik tomonidan keskin qoralanmoqda.

Futbol olamida shaxsiy hayot bilan bog‘liq navbatdagi shov-shuvli va ayanchli voqea yuz berdi: «Chelsi»ga tegishli bo‘lib, hozirda «Aston Villa» safida to‘p surayotgan Alexandro Garnacho sobiq turmush o‘rtog‘i Yeva Garsiya va undan tug‘ilgan 3 yoshli o‘g‘li Ensoni yashab turgan xonadonidan chiqarib yubordi. Jamoatchilik g‘azabini qo‘zg‘agan ushbu holat ortida qanday dramatik tafsilotlar yotibdi?

Darvoza oldidagi bolakay: Tarmoqni larzaga solgan surat

Ispaniyalik Yeva Garsiya o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qulflangan ulkan temir darvoza qarshisida yolg‘iz turgan 3 yashar o‘g‘lining qora-oq fotosuratini e’lon qilib, ko‘ngillarni titratuvchi so‘zlarni yozib qoldirdi:

"Bir kuni o‘g‘lim bilan hayotimizni qayta qurishni boshlagan uyimiz bilan xayrlashishga to‘g‘ri kelishini xayolimga ham keltirmagandim. Hamma narsa o‘zgarganidan keyin biz aynan shu yerda ikki kishilik oila sifatida ilk qadamlarimizni qo‘ygandik. Endi esa buyumlarimizni yig‘ib ketishga majburmiz. Bu bizning xohishimiz emas, balki boshqalar qabul qilgan shafqatsiz qarorlar natijasidir.", - dedi futbolchining sobiq turmush o‘rtog‘i Yeva Garsiya.

Janjal markazidagi futbolchi va vaziyat tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Futbolchi

Alexandro Garnacho (22 yosh, vinger)

Huquqiy maqomi

«Chelsi» a’zosi, «Aston Villa»da ijarada

Jabrlangan tomon

Sobiq turmush o‘rtog‘i Yeva Garsiya va 3 yoshli o‘g‘li Enso

Yuz bergan holat

Ona va bola yashab turgan uydan majburan chiqarib yuborildi

Jamoatchilik reaksiyasi

Futbolchining harakati tarmoqlarda keskin qoralanmoqda

Shaxsiy hayotdagi inqiroz va karyeraga tahdid

Garnacho va Yeva Garsiya o‘rtasidagi munosabatlar avvalroq darz ketgan bo‘lib, ular alohida yashab kelayotgan edi. Biroq yosh bolali onaning kutilmaganda boshpanasiz qoldirilishi ko‘plab futbol muxlislari va jamoatchilik faollarining keskin e’tiroziga sabab bo‘ldi. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi shov-shuvli shaxsiy mojarolar futbolchining klubdagi ruhiy holati va faoliyatiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Sizningcha, futbol yulduzlarining o‘z farzandi va sobiq oilasiga bunday munosabatda bo‘lishi ularning sportdagi obro‘siga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi shov-shuvli yangiliklardan xabardor bo‘lish uchun ushbu xabarni do‘stlaringizga ulashing!

Alejandro GarnachoChelseaAston VillaYeva García
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiVogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiBugun, 15:35Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiXitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiBugun, 15:13Roberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiRoberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiBugun, 15:1013 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldi13 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldiBugun, 14:51“Eng yoqimli boshlovchi yordamchisi”: jonli efir paytida kichkina itning qilig‘i e’tiborni tortdi“Eng yoqimli boshlovchi yordamchisi”: jonli efir paytida kichkina itning qilig‘i e’tiborni tortdiBugun, 14:41Shakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiShakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiBugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi