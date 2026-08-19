Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldi
Alexandro Garnacho sobiq turmush o'rtog'i Yeva Garsiya va undan tug'ilgan 3 yoshli o'g'li Ensoni ular yashab turgan xonadondan chiqarib yubordi. «Chelsi»ga tegishli bo'lgan va hozir «Aston Villa»da ijara asosida to'p surayotgan 22 yoshli futbolchining bu harakati jamoatchilik tomonidan keskin qoralanmoqda.
Futbol olamida shaxsiy hayot bilan bog‘liq navbatdagi shov-shuvli va ayanchli voqea yuz berdi: «Chelsi»ga tegishli bo‘lib, hozirda «Aston Villa» safida to‘p surayotgan Alexandro Garnacho sobiq turmush o‘rtog‘i Yeva Garsiya va undan tug‘ilgan 3 yoshli o‘g‘li Ensoni yashab turgan xonadonidan chiqarib yubordi. Jamoatchilik g‘azabini qo‘zg‘agan ushbu holat ortida qanday dramatik tafsilotlar yotibdi?
Darvoza oldidagi bolakay: Tarmoqni larzaga solgan surat
Ispaniyalik Yeva Garsiya o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qulflangan ulkan temir darvoza qarshisida yolg‘iz turgan 3 yashar o‘g‘lining qora-oq fotosuratini e’lon qilib, ko‘ngillarni titratuvchi so‘zlarni yozib qoldirdi:
"Bir kuni o‘g‘lim bilan hayotimizni qayta qurishni boshlagan uyimiz bilan xayrlashishga to‘g‘ri kelishini xayolimga ham keltirmagandim. Hamma narsa o‘zgarganidan keyin biz aynan shu yerda ikki kishilik oila sifatida ilk qadamlarimizni qo‘ygandik. Endi esa buyumlarimizni yig‘ib ketishga majburmiz. Bu bizning xohishimiz emas, balki boshqalar qabul qilgan shafqatsiz qarorlar natijasidir.", - dedi futbolchining sobiq turmush o‘rtog‘i Yeva Garsiya.
Janjal markazidagi futbolchi va vaziyat tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Futbolchi
Alexandro Garnacho (22 yosh, vinger)
Huquqiy maqomi
«Chelsi» a’zosi, «Aston Villa»da ijarada
Jabrlangan tomon
Sobiq turmush o‘rtog‘i Yeva Garsiya va 3 yoshli o‘g‘li Enso
Yuz bergan holat
Ona va bola yashab turgan uydan majburan chiqarib yuborildi
Jamoatchilik reaksiyasi
Futbolchining harakati tarmoqlarda keskin qoralanmoqda
Shaxsiy hayotdagi inqiroz va karyeraga tahdid
Garnacho va Yeva Garsiya o‘rtasidagi munosabatlar avvalroq darz ketgan bo‘lib, ular alohida yashab kelayotgan edi. Biroq yosh bolali onaning kutilmaganda boshpanasiz qoldirilishi ko‘plab futbol muxlislari va jamoatchilik faollarining keskin e’tiroziga sabab bo‘ldi. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi shov-shuvli shaxsiy mojarolar futbolchining klubdagi ruhiy holati va faoliyatiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Sizningcha, futbol yulduzlarining o‘z farzandi va sobiq oilasiga bunday munosabatda bo‘lishi ularning sportdagi obro‘siga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi shov-shuvli yangiliklardan xabardor bo‘lish uchun ushbu xabarni do‘stlaringizga ulashing!
…