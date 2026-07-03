Cristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdi

·0·Sport
Cristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdi

Portugaliya terma jamoasi Jahon chempionati doirasida Xorvatiyaga qarshi kechgan qiyin bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, nimchorak final yo‘llanmasini naqd qildi. Mazkur uchrashuv nafaqat sport natijasi, balki hissiyotlarga boy voqeliklari bilan ham muxlislar yodida qoladigan bo‘ldi. Jamoa sardori Cristiano Ronaldo ushbu muvaffaqiyatni bir yil avval hayotdan ko‘z yumgan jamoadoshi Diogo Jota xotirasiga bag‘ishladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O‘yin yakunlangach, Cristiano Ronaldo maydonda Diogo Jotaning 21-raqamli libosini kiyib, osmonga ishora qilgan holda marhum do‘stini yodga oldi. 3-iyul sanasi Jotaning vafotiga roppa-rosa bir yil to‘lgan kun edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Portugaliya terma jamoasi a’zolari ushbu uchrashuvga alohida ruhan tayyorgarlik ko‘rishgan va g‘alabani aynan sobiq hujumchi uchun qo‘lga kiritishni maqsad qilishgan.

“U bizni yuqoridan kuzatib turibdi”

Uchrashuvdan so‘ng bergan intervyusida Ronaldo o‘z his-tuyg‘ularini yashirib o‘tirmadi. “Bugun biz uchun o‘zgacha kun. Bizning Jotamiz yuqoridan turib yo‘limizni yoritmoqda. Uning ruhi biz bilan ekanini his qildik va uni munosib ravishda sharaflash uchun faqat g‘alaba qozonishimiz shart edi”, — dedi tajribali hujumchi SIC telekanaliga bergan bayonotida.

Shuningdek, Cristiano Ronaldo o‘zining Instagram sahifasida ham post qoldirib, “Biz o‘zimiz, Diogo va Portugaliya uchun g‘alaba qozondik!” deya ta’kidladi. O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bunday insoniy munosabatlar har doim yuqori baholangan, chunki Ronaldo nafaqat maydondagi mahorati, balki jamoadoshlariga bo‘lgan sadoqati bilan ham tanilgan.

Xorvatiya bilan o‘yin, shuningdek, afsonaviy Luka Modric uchun Jahon chempionatlaridagi so‘nggi uchrashuv bo‘lishi mumkin. Real Madrid klubida ko‘p yillar birga to‘p surgan va ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritgan Ronaldo va Modric o‘yindan so‘ng o‘zaro suhbatlashib, iliq xayrlashishdi. Bu lahzalar futbol olamidagi buyuk bir davr yakunlanayotganidan dalolat beradi.

“Luka bilan xayrlashdim. U futbol afsonasi bo‘lib qoladi. Biz deyarli tengdoshmiz va men uning futbolda qilayotgan ishlariga katta hurmat bilan qarayman”, — deya qo‘shimcha qildi 40 yoshli Modric haqida gapirgan Ronaldo. Portugaliya terma jamoasi pley-off bosqichiga yo‘l olgan bo‘lsa, Xorvatiya uchun turnir o‘z yakuniga yetdi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaDiogo JotaLuka ModricJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiReal Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiBugun, 14:32Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Bugun, 14:32Krishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiKrishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 14:27Kylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaKylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaBugun, 13:32Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiLionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiBugun, 13:19Arsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubidaArsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubidaBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi