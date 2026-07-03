Cristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdi
Portugaliya terma jamoasi Jahon chempionati doirasida Xorvatiyaga qarshi kechgan qiyin bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, nimchorak final yo‘llanmasini naqd qildi. Mazkur uchrashuv nafaqat sport natijasi, balki hissiyotlarga boy voqeliklari bilan ham muxlislar yodida qoladigan bo‘ldi. Jamoa sardori Cristiano Ronaldo ushbu muvaffaqiyatni bir yil avval hayotdan ko‘z yumgan jamoadoshi Diogo Jota xotirasiga bag‘ishladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
O‘yin yakunlangach, Cristiano Ronaldo maydonda Diogo Jotaning 21-raqamli libosini kiyib, osmonga ishora qilgan holda marhum do‘stini yodga oldi. 3-iyul sanasi Jotaning vafotiga roppa-rosa bir yil to‘lgan kun edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Portugaliya terma jamoasi a’zolari ushbu uchrashuvga alohida ruhan tayyorgarlik ko‘rishgan va g‘alabani aynan sobiq hujumchi uchun qo‘lga kiritishni maqsad qilishgan.
“U bizni yuqoridan kuzatib turibdi”Uchrashuvdan so‘ng bergan intervyusida Ronaldo o‘z his-tuyg‘ularini yashirib o‘tirmadi. “Bugun biz uchun o‘zgacha kun. Bizning Jotamiz yuqoridan turib yo‘limizni yoritmoqda. Uning ruhi biz bilan ekanini his qildik va uni munosib ravishda sharaflash uchun faqat g‘alaba qozonishimiz shart edi”, — dedi tajribali hujumchi SIC telekanaliga bergan bayonotida.
Shuningdek, Cristiano Ronaldo o‘zining Instagram sahifasida ham post qoldirib, “Biz o‘zimiz, Diogo va Portugaliya uchun g‘alaba qozondik!” deya ta’kidladi. O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ham bunday insoniy munosabatlar har doim yuqori baholangan, chunki Ronaldo nafaqat maydondagi mahorati, balki jamoadoshlariga bo‘lgan sadoqati bilan ham tanilgan.
Xorvatiya bilan o‘yin, shuningdek, afsonaviy Luka Modric uchun Jahon chempionatlaridagi so‘nggi uchrashuv bo‘lishi mumkin. Real Madrid klubida ko‘p yillar birga to‘p surgan va ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritgan Ronaldo va Modric o‘yindan so‘ng o‘zaro suhbatlashib, iliq xayrlashishdi. Bu lahzalar futbol olamidagi buyuk bir davr yakunlanayotganidan dalolat beradi.
“Luka bilan xayrlashdim. U futbol afsonasi bo‘lib qoladi. Biz deyarli tengdoshmiz va men uning futbolda qilayotgan ishlariga katta hurmat bilan qarayman”, — deya qo‘shimcha qildi 40 yoshli Modric haqida gapirgan Ronaldo. Portugaliya terma jamoasi pley-off bosqichiga yo‘l olgan bo‘lsa, Xorvatiya uchun turnir o‘z yakuniga yetdi.
…