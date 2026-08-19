Joze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladi

·26·Sport
Joze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladi
Qisqacha

Joze Mourinyo Valdebebas bazasida bir oydan ortiq vaqt ishlab, Real Madrid kiyinish xonasida qat'iy intizom, mashaqqatli mehnat va mas'uliyatga asoslangan falsafani joriy qila boshladi. U jamoa yetakchilari bilan uchrashib, ko'plab futbolchilar bilan yakka tartibda suhbatlashdi va oldindagi mavsum maqsadlari uchun muhim qoidalarni belgiladi.

Taniqli murabbiy Joze Mourinyo Valdebebas bazasida bir oydan ortiq vaqt mobaynida faoliyat yuritib, Real Madrid kiyinish xonasida qatʼiy intizom, mashaqqatli mehnat va masʼuliyatga asoslangan yangi falsafani joriy qila boshladi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, portugaliyalik mutaxassis jamoa yetakchilari bilan uchrashuvlar oʻtkazib, oʻz idorasiga tashrif buyurgan aksariyat futbolchilar bilan yakka tartibda suhbatlashgan va oldindagi mavsum maqsadlariga erishish yoʻlida muhim qoidalarni belgilab bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mourinyoning ushbu qatʼiy harakatlari klub ichki muhitini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan boʻlib, u oʻyinchilarga imtiyozlarning chegarasi borligini va murabbiy hamda futbolchilar oʻrtasidagi munosabatlar har ikki tomonning masʼuliyatiga tayanishi shartligini uqtirmoqda. Ispaniya matbuotining yozishicha, bu kabi yondashuv jamoaning joriy mavsumdagi natijalariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Netflix hujjatli filmi va oʻtmish saboqlari

Marca nashrining taʼkidlashicha, Joze Mourinyoning Netflix platformasida namoyish etilgan hujjatli filmining vaqti va mazmuni oʻziga xos ramziy maʼnoga ega. Film murabbiyning shaxsiyati, kiyinish xonalari bilan ishlash uslubi hamda Real Madrid tarkibida tatbiq etishga intilayotgan mentalitetini yaqqol ochib beradi.

Hujjatli filmda mutaxassisning Madrid klubidagi avvalgi davri, xususan, oʻsha vaqtdagi jamoa sardori Ikery Kasilyas bilan boʻlgan munosabatlari ham esga olingan. Mourinyoning soʻzlariga koʻra, oʻsha paytdagi dastlabki uchrashuvlarda futbolchilar tomonidan taʼtil kunlari, mashgʻulotlar jadvali va yigʻinlarni oʻtkazish tartibi boʻyicha qator talablar qoʻyilgan edi.

Shu oʻrinda portugaliyalik murabbiy oʻzining Netflixʼdagi filmida quyidagi fikrlarni bildirib oʻtgan:

  • Qisqa vaqt ichida ularning erkalatib yuborilganini anglab yetdim.
  • Kiyinish xonasi imtiyozlar chegarasini tushunib yetishi shart.
  • Murabbiy va futbolchilar oʻrtasidagi munosabatlar har ikki tomon masʼuliyatiga asoslanishi kerak.
Marca tahlilchilarining fikricha, aynan shu epizod Mourinyo hozirgi davrda mustahkamlashni istagan asosiy gʻoyalardan birini ifodalaydi. Jamoa ichida tartib-intizomni birinchi oʻringa qoʻyayotgan murabbiy futbolchilardan professional yondashuvni talab qilmoqda.

Yangi talablar va qatʼiy qoidalar qirollik klubining kelgusi oʻyinlarida qanday samara berishi mutaxassislar va muxlislarning diqqat markazida turibdi. Joze Mourinyoning bu kabi qatʼiy qarorlari Real Madrid futbolchilarini mavsum davomida yanada uyushqoq harakat qilishga undashi shubhasiz.

Real MadridJoze MourinoMarcaLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiJoze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiBugun, 12:57Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiReal Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiBugun, 12:38Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiYuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiBugun, 12:33Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Bugun, 12:30Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Bugun, 12:21«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladiBugun, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi