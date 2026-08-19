Joze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladi
Joze Mourinyo Valdebebas bazasida bir oydan ortiq vaqt ishlab, Real Madrid kiyinish xonasida qat'iy intizom, mashaqqatli mehnat va mas'uliyatga asoslangan falsafani joriy qila boshladi. U jamoa yetakchilari bilan uchrashib, ko'plab futbolchilar bilan yakka tartibda suhbatlashdi va oldindagi mavsum maqsadlari uchun muhim qoidalarni belgiladi.
Taniqli murabbiy Joze Mourinyo Valdebebas bazasida bir oydan ortiq vaqt mobaynida faoliyat yuritib, Real Madrid kiyinish xonasida qatʼiy intizom, mashaqqatli mehnat va masʼuliyatga asoslangan yangi falsafani joriy qila boshladi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, portugaliyalik mutaxassis jamoa yetakchilari bilan uchrashuvlar oʻtkazib, oʻz idorasiga tashrif buyurgan aksariyat futbolchilar bilan yakka tartibda suhbatlashgan va oldindagi mavsum maqsadlariga erishish yoʻlida muhim qoidalarni belgilab bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mourinyoning ushbu qatʼiy harakatlari klub ichki muhitini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan boʻlib, u oʻyinchilarga imtiyozlarning chegarasi borligini va murabbiy hamda futbolchilar oʻrtasidagi munosabatlar har ikki tomonning masʼuliyatiga tayanishi shartligini uqtirmoqda. Ispaniya matbuotining yozishicha, bu kabi yondashuv jamoaning joriy mavsumdagi natijalariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
Netflix hujjatli filmi va oʻtmish saboqlariMarca nashrining taʼkidlashicha, Joze Mourinyoning Netflix platformasida namoyish etilgan hujjatli filmining vaqti va mazmuni oʻziga xos ramziy maʼnoga ega. Film murabbiyning shaxsiyati, kiyinish xonalari bilan ishlash uslubi hamda Real Madrid tarkibida tatbiq etishga intilayotgan mentalitetini yaqqol ochib beradi.
Hujjatli filmda mutaxassisning Madrid klubidagi avvalgi davri, xususan, oʻsha vaqtdagi jamoa sardori Ikery Kasilyas bilan boʻlgan munosabatlari ham esga olingan. Mourinyoning soʻzlariga koʻra, oʻsha paytdagi dastlabki uchrashuvlarda futbolchilar tomonidan taʼtil kunlari, mashgʻulotlar jadvali va yigʻinlarni oʻtkazish tartibi boʻyicha qator talablar qoʻyilgan edi.
Shu oʻrinda portugaliyalik murabbiy oʻzining Netflixʼdagi filmida quyidagi fikrlarni bildirib oʻtgan:
- Qisqa vaqt ichida ularning erkalatib yuborilganini anglab yetdim.
- Kiyinish xonasi imtiyozlar chegarasini tushunib yetishi shart.
- Murabbiy va futbolchilar oʻrtasidagi munosabatlar har ikki tomon masʼuliyatiga asoslanishi kerak.
Yangi talablar va qatʼiy qoidalar qirollik klubining kelgusi oʻyinlarida qanday samara berishi mutaxassislar va muxlislarning diqqat markazida turibdi. Joze Mourinyoning bu kabi qatʼiy qarorlari Real Madrid futbolchilarini mavsum davomida yanada uyushqoq harakat qilishga undashi shubhasiz.
…