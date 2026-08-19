«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi
«Manchester Siti» «Bornmut»ning 22 yoshli markaziy yarimhimoyachisi Aleks Skott transferi bo'yicha dastlabki muzokaralarni boshladi. Angliyalik futbolchi 2023 yil yozida «Bristol Siti»dan taxminan 25 million funt yoki 23 million yevro evaziga «Bornmut»ga o'tgan, hozir esa uning bozor qiymati €50 mln deb ko'rsatilgan. Skottga «Chelsi», «Manchester Yunayted» va «Arsenal» ham qiziqish bildirgan.
«Manchester Siti» transfer bozorida yana bir muhim qadam tashlamoqda. Manbaga ko‘ra, «shaharliklar» «Bornmut»ning 22 yoshli markaziy yarimhimoyachisi Aleks Skottni tarkibga qo‘shib olish imkoniyatini o‘rganmoqda va klublar o‘rtasida dastlabki muzokaralar boshlangan.
Bu xabar «Siti» transfer bozorida faolligini davom ettirishi aytilgan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda. Jamoa yaqinda Elliot Andersonni klub rekordi bo‘lgan 116 million funt evaziga qo‘lga kiritgan edi.
Skott «Siti»ning yangi maqsadiga aylandi
Italiyalik insayder Nikolo Skira ma’lumotiga ko‘ra, «Manchester Siti» Aleks Skott transferiga qiziqish bildirgan.
22 yoshli angliyalik futbolchi «Bornmut»da markaziy yarimhimoyachi sifatida harakat qiladi. Uning nomi avval ham Angliyaning yirik klublari bilan bog‘langan: «Chelsi», «Manchester Yunayted» va «Arsenal» Skottni kuzatib kelayotgani haqida xabarlar chiqqan.
«Bornmut» Skott uchun qancha to‘lagan?
Aleks Skott 2023 yil yozida «Bristol Siti»dan «Bornmut»ga ko‘chib o‘tgan.
O‘sha transfer qiymati taxminan 25 million funtni tashkil etgan. Ayrim manbalarda bu summa 23 million yevro atrofida ko‘rsatilgan.
Hozir esa Skottning qiymati sezilarli darajada oshgan.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Yoshi
22
Amaldagi klubi
«Bornmut»
Pozitsiyasi
Markaziy yarimhimoyachi
Avvalgi klubi
«Bristol Siti»
«Bornmut»ga transferi
2023 yil
Transfer qiymati
taxminan €23 mln
Bozor qiymati
€50 mln
O‘tgan mavsumdagi o‘yinlari
39 ta
Gollari
4 ta
Golli uzatmalari
1 ta
«Siti» uchun raqobat jiddiy bo‘ladi
Skottga qiziqish bildirgan klublar ro‘yxati «Manchester Siti» bilan cheklanmaydi. «Chelsi» ham futbolchini o‘z safiga qo‘shishga jiddiy qiziqqan va uni Enso Fernandesning ehtimoliy o‘rniga nomzod sifatida ko‘rgan.
«Bornmut» esa o‘z futbolchisini osonlikcha qo‘yib yubormasligi mumkin. Shuning uchun Skott uchun kurash transfer oynasi yakuniga qadar yanada qizishi ehtimoli bor.
Mareska jamoasi yana bir yarimhimoyachi oladimi?
«Manchester Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska transfer oynasi yopilguniga qadar klub yana faol bo‘lishini bildirgan. «Siti» mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish ishlarini davom ettirmoqda.
Agar Aleks Skott bo‘yicha muzokaralar jiddiy bosqichga o‘tsa, «Manchester Siti» uning uchun katta raqobat va ehtimol yuqori transfer summasiga tayyor turishiga to‘g‘ri keladi.
Endi asosiy savol — «Bornmut» 22 yoshli yarimhimoyachisini «Siti»ga sotishga rozi bo‘ladimi va bu transfer qanchaga tushadi?
Sizningcha, Aleks Skott «Manchester Siti» tarkibiga mos tushadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…