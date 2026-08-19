«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi

·27·Sport
«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi
Qisqacha

«Manchester Siti» «Bornmut»ning 22 yoshli markaziy yarimhimoyachisi Aleks Skott transferi bo'yicha dastlabki muzokaralarni boshladi. Angliyalik futbolchi 2023 yil yozida «Bristol Siti»dan taxminan 25 million funt yoki 23 million yevro evaziga «Bornmut»ga o'tgan, hozir esa uning bozor qiymati €50 mln deb ko'rsatilgan. Skottga «Chelsi», «Manchester Yunayted» va «Arsenal» ham qiziqish bildirgan.

«Manchester Siti» transfer bozorida yana bir muhim qadam tashlamoqda. Manbaga ko‘ra, «shaharliklar» «Bornmut»ning 22 yoshli markaziy yarimhimoyachisi Aleks Skottni tarkibga qo‘shib olish imkoniyatini o‘rganmoqda va klublar o‘rtasida dastlabki muzokaralar boshlangan.

Bu xabar «Siti» transfer bozorida faolligini davom ettirishi aytilgan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda. Jamoa yaqinda Elliot Andersonni klub rekordi bo‘lgan 116 million funt evaziga qo‘lga kiritgan edi.

Skott «Siti»ning yangi maqsadiga aylandi

Italiyalik insayder Nikolo Skira ma’lumotiga ko‘ra, «Manchester Siti» Aleks Skott transferiga qiziqish bildirgan.

22 yoshli angliyalik futbolchi «Bornmut»da markaziy yarimhimoyachi sifatida harakat qiladi. Uning nomi avval ham Angliyaning yirik klublari bilan bog‘langan: «Chelsi», «Manchester Yunayted» va «Arsenal» Skottni kuzatib kelayotgani haqida xabarlar chiqqan.

«Bornmut» Skott uchun qancha to‘lagan?

Aleks Skott 2023 yil yozida «Bristol Siti»dan «Bornmut»ga ko‘chib o‘tgan.

O‘sha transfer qiymati taxminan 25 million funtni tashkil etgan. Ayrim manbalarda bu summa 23 million yevro atrofida ko‘rsatilgan.

Hozir esa Skottning qiymati sezilarli darajada oshgan.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Yoshi

22

Amaldagi klubi

«Bornmut»

Pozitsiyasi

Markaziy yarimhimoyachi

Avvalgi klubi

«Bristol Siti»

«Bornmut»ga transferi

2023 yil

Transfer qiymati

taxminan €23 mln

Bozor qiymati

€50 mln

O‘tgan mavsumdagi o‘yinlari

39 ta

Gollari

4 ta

Golli uzatmalari

1 ta

«Siti» uchun raqobat jiddiy bo‘ladi

Skottga qiziqish bildirgan klublar ro‘yxati «Manchester Siti» bilan cheklanmaydi. «Chelsi» ham futbolchini o‘z safiga qo‘shishga jiddiy qiziqqan va uni Enso Fernandesning ehtimoliy o‘rniga nomzod sifatida ko‘rgan.

«Bornmut» esa o‘z futbolchisini osonlikcha qo‘yib yubormasligi mumkin. Shuning uchun Skott uchun kurash transfer oynasi yakuniga qadar yanada qizishi ehtimoli bor.

Mareska jamoasi yana bir yarimhimoyachi oladimi?

«Manchester Siti»ning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska transfer oynasi yopilguniga qadar klub yana faol bo‘lishini bildirgan. «Siti» mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish ishlarini davom ettirmoqda.

Agar Aleks Skott bo‘yicha muzokaralar jiddiy bosqichga o‘tsa, «Manchester Siti» uning uchun katta raqobat va ehtimol yuqori transfer summasiga tayyor turishiga to‘g‘ri keladi.

Endi asosiy savol — «Bornmut» 22 yoshli yarimhimoyachisini «Siti»ga sotishga rozi bo‘ladimi va bu transfer qanchaga tushadi?

Sizningcha, Aleks Skott «Manchester Siti» tarkibiga mos tushadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

Manchester CityAlex ScottBournemouthChelseaArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiJoze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiBugun, 12:57Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiReal Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiBugun, 12:38Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiYuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiBugun, 12:33Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Bugun, 12:30Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...Bugun, 12:21Joze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladiJoze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi