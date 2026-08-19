Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...

·29·Sport
Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...
Qisqacha

«Real» bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaga yana transferlar kerak emasligini aytib, amaldagi tarkibdan qoniqayotganini bildirdi. Madrid klubi yozgi transferlar vaqtida yangi futbolchilar uchun qariyb 225 million yevro sarfladi va Denzel Dyumfris, Ibrahima Konate, Bernardu Silva, Mark Kukurelya, Karlos Espi hamda Yan Diomandeni sotib oldi. Futbolchilar sotuvidan klub €60 mlnga yaqin daromad olgan, sof transfer xarajati esa €165 mln atrofida bo'lgan.

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaning yozgi transfer siyosati bo‘yicha kutilmagan bayonot berdi. Portugaliyalik mutaxassis tarkibga yana yangi futbolchilar qo‘shilishini kutmayotganini aytdi.

Bu bayonot «qirollik klubi» transfer bozorida qariyb 225 million yevro sarflaganidan keyin yangradi.

Mourino: «Menga bu tarkib yoqadi»

Joze Mourinodan jamoaga yana transferlar kerakmi, degan savol so‘ralgan.

Murabbiyning javobi esa qisqa va aniq bo‘ldi:

«Yana transferlar kerakmi? Yo‘q. Menga bu tarkib yoqadi. Bizda yetarlicha variantlar va futbolchilar bor. Shuningdek, futbolchilarni rivojlantira olishimga ishonaman».

Shu tariqa, Mourino hozirgi tarkibdan qoniqayotganini va mavjud futbolchilar bilan ishlashga tayyor ekanini bildirdi.

«Real» yozda kimlarni sotib oldi?

Madridliklar transfer oynasi davomida bir qator mashhur futbolchilarni tarkibiga qo‘shdi.

Jamoaga kelgan futbolchilar:

  • Denzel Dyumfris;

  • Ibrahima Konate;

  • Bernardu Silva;

  • Mark Kukurelya;

  • Karlos Espi;

  • Yan Diomande.

Bu transferlar «Real» tarkibini bir nechta pozitsiyada kuchaytirish imkonini berdi.

225 million yevro sarflandi

«Real» yozgi transferlar vaqtida yangi futbolchilar uchun jami qariyb 225 million yevro sarfladi.

Shu bilan birga, klub futbolchilar sotuvidan ham sezilarli daromad oldi.

Ko‘rsatkich

Summa

Yangi futbolchilar uchun sarf

€225 mln atrofida

Futbolchilar sotuvidan daromad

€60 mlnga yaqin

Sof transfer xarajati

€165 mln atrofida

Demak, klubning transfer balansi hozircha salbiy bo‘lib turibdi.

Endi asosiy e’tibor — mavjud tarkibga

Mourinoning bayonotidan kelib chiqib, «Real» transfer bozorida katta xaridlarni amalga oshirishdan ko‘ra, mavjud futbolchilarning imkoniyatlaridan maksimal foydalanishga e’tibor qaratishi mumkin.

Ayniqsa, portugaliyalik mutaxassisning «futbolchilarni rivojlantira olishimga ishonaman» degan so‘zlari jamoadagi yosh futbolchilar uchun ham muhim signal bo‘ldi.

Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — Mourino qo‘lidagi tarkib bilan «Real»ni yana yuqori cho‘qqilarga olib chiqa oladimi?

Siz nima deb o‘ylaysiz: «Real»ga yana transferlar kerakmi yoki hozirgi tarkib chempionlik uchun yetarlimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Real MadridJosé MourinhoBernardo SilvaDenzel DumfriesIbrahima Konaté
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiJoze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiBugun, 12:57Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiReal Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiBugun, 12:38Yuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiYuventus Artur Meloning shartnomasini muddatidan oldin bekor qilmoqchiBugun, 12:33Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Xaver Mendes Maxachev va Nurmagomedov o‘rtasidagi farqlarni ochiqladi...Bugun, 12:30«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladi«Manchester Siti» 22 yoshli yarimhimoyachi uchun muzokara boshladiBugun, 12:17Joze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladiJoze Mourinyo Real Madrid jamoasida o‘z qoidalarini o‘rnata boshladiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi