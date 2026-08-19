Mourino «Real»ning transfer rejasiga aniqlik kiritdi...
«Real» bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaga yana transferlar kerak emasligini aytib, amaldagi tarkibdan qoniqayotganini bildirdi. Madrid klubi yozgi transferlar vaqtida yangi futbolchilar uchun qariyb 225 million yevro sarfladi va Denzel Dyumfris, Ibrahima Konate, Bernardu Silva, Mark Kukurelya, Karlos Espi hamda Yan Diomandeni sotib oldi. Futbolchilar sotuvidan klub €60 mlnga yaqin daromad olgan, sof transfer xarajati esa €165 mln atrofida bo'lgan.
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaning yozgi transfer siyosati bo‘yicha kutilmagan bayonot berdi. Portugaliyalik mutaxassis tarkibga yana yangi futbolchilar qo‘shilishini kutmayotganini aytdi.
Bu bayonot «qirollik klubi» transfer bozorida qariyb 225 million yevro sarflaganidan keyin yangradi.
Mourino: «Menga bu tarkib yoqadi»
Joze Mourinodan jamoaga yana transferlar kerakmi, degan savol so‘ralgan.
Murabbiyning javobi esa qisqa va aniq bo‘ldi:
«Yana transferlar kerakmi? Yo‘q. Menga bu tarkib yoqadi. Bizda yetarlicha variantlar va futbolchilar bor. Shuningdek, futbolchilarni rivojlantira olishimga ishonaman».
Shu tariqa, Mourino hozirgi tarkibdan qoniqayotganini va mavjud futbolchilar bilan ishlashga tayyor ekanini bildirdi.
«Real» yozda kimlarni sotib oldi?
Madridliklar transfer oynasi davomida bir qator mashhur futbolchilarni tarkibiga qo‘shdi.
Jamoaga kelgan futbolchilar:
Denzel Dyumfris;
Ibrahima Konate;
Bernardu Silva;
Mark Kukurelya;
Karlos Espi;
Yan Diomande.
Bu transferlar «Real» tarkibini bir nechta pozitsiyada kuchaytirish imkonini berdi.
225 million yevro sarflandi
«Real» yozgi transferlar vaqtida yangi futbolchilar uchun jami qariyb 225 million yevro sarfladi.
Shu bilan birga, klub futbolchilar sotuvidan ham sezilarli daromad oldi.
Ko‘rsatkich
Summa
Yangi futbolchilar uchun sarf
€225 mln atrofida
Futbolchilar sotuvidan daromad
€60 mlnga yaqin
Sof transfer xarajati
€165 mln atrofida
Demak, klubning transfer balansi hozircha salbiy bo‘lib turibdi.
Endi asosiy e’tibor — mavjud tarkibga
Mourinoning bayonotidan kelib chiqib, «Real» transfer bozorida katta xaridlarni amalga oshirishdan ko‘ra, mavjud futbolchilarning imkoniyatlaridan maksimal foydalanishga e’tibor qaratishi mumkin.
Ayniqsa, portugaliyalik mutaxassisning «futbolchilarni rivojlantira olishimga ishonaman» degan so‘zlari jamoadagi yosh futbolchilar uchun ham muhim signal bo‘ldi.
Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — Mourino qo‘lidagi tarkib bilan «Real»ni yana yuqori cho‘qqilarga olib chiqa oladimi?
Siz nima deb o‘ylaysiz: «Real»ga yana transferlar kerakmi yoki hozirgi tarkib chempionlik uchun yetarlimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…