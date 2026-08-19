Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?
Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan qonun tadbirkorlik subyektlari faoliyatini to'xtatib turishni, favqulodda holatlardan tashqari, faqat sud orqali amalga oshirishni belgiladi. Tadbirkorlar kalendar yildagi jami daromadiga ko'ra kichik, o'rta va yirik toifalarga ajratiladi, o'rta biznes uchun bu ko'rsatkich 10 mlrd so'mdan 100 mlrd so'mgacha, yirik biznes uchun esa 100 mlrd so'mdan yuqori etib belgilandi.
O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini himoya qilish va xususiy sektorni moliyaviy-huquqiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muhim tarixiy qadam tashlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan yangi qonun biznes toifalarini daromad asosida qayta tasniflab, davlat organlarining faoliyatni to‘xtatib qo‘yish vakolatlarini keskin chekladi. Biznes egalari uchun yaratilgan asosiy imtiyozlar va ustuvorliklar nimalardan iborat?
Biznesni tasniflashning yangi daromad mezonlari
Yangi hujjat bilan tadbirkorlik subyektlari daromadiga qarab aniq uch toifaga ajratildi:
"Endilikda tadbirkorlik subyektlarining qaysi toifaga kirishi ularning kalendar yil davomidagi jami daromadi asosida belgilanadi: kichik (YATT, mikrofirmalar), o‘rta (10 mlrd so‘mdan 100 mlrd so‘mgacha) hamda yirik (100 mlrd so‘mdan yuqori)."
Tadbirkorlik toifalari va asosiy mezonlar
Toifa
Tadbirkorlik turlari
Kalendar yildagi jami daromad mezoni
Kichik biznes
Yakka tartibdagi tadbirkorlar (YATT), mikrofirmalar, kichik korxonalar
Tegishli tartibda belgilangan me’yorlar
O‘rta biznes
Rivojlanayotgan ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish korxonalari
10 mlrd so‘mdan 100 mlrd so‘mgacha
Yirik biznes
Korporatsiyalar va yirik ishlab chiqaruvchilar
100 mlrd so‘mdan yuqori
Davlat ko‘magi, soliq imtiyozlari va mahalliy mahsulot ustuvorligi
Qonun bilan davlat tomonidan ko‘rsatiladigan yordam turlari huquqiy jihatdan mustahkamlandi:
Moliyaviy ko‘mak: Grantlar ajratish, kredit foizlarining bir qismini kompensatsiya qilish, davlat kafolati ostida imtiyozli kreditlar taqdim etish.
Mulkiy va infratuzilmaviy yordam: Davlat obyektlarini ijaraga berish, korxonalarni tashqi muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulash va yo‘l infratuzilmasini yaratish.
Mahalliy mahsulot ustuvorligi: Davlat xaridlarida import o‘rnini bosuvchi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ustuvorlik berish.
«Mas’uliyatli biznes» reyestri va faoliyatni to‘xtatishdagi qat’iy cheklov
Qonunga ilk bor «Barqarorlik reytingi» hamda «Mas’uliyatli biznes yuritish» tushunchalari kiritildi. Atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, korrupsiyaga qarshi choralar ko‘rgan va soliqlarni o‘z vaqtida to‘laydigan tadbirkorlar alohida reyestrga kiritilib, ularga qo‘shimcha soliq, bojxona va grant imtiyozlari beriladi.
Eng muhimi, nazorat organlarining tadbirkor faoliyatini asossiz to‘xtatib qo‘yishiga chek qo‘yildi:
"Tadbirkorlik subyekti faoliyatini to‘xtatib turish faqatgina sud tomonidan qo‘llaniladi. Nazorat organlari faqat favqulodda holatlardagina qisqa muddatga to‘xtatib, zudlik bilan sudga murojaat qilishi shart."
Ushbu qonun rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran 3 oy o‘tgach to‘liq kuchga kiradi.
Sizningcha, biznes faoliyatini to‘xtatishning faqat sud orqali amalga oshirilishi tadbirkorlarni turli nazoratchilar bosimidan to‘liq himoya qila oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va biznes egasi bo‘lgan hamkorlaringiz hamda tadbirkor do‘stlaringizga ushbu muhim qonuniy yangilikni darhol ulashing!
…