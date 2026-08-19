Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?

·21·Iqtisodiyot
Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?
Qisqacha

Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan qonun tadbirkorlik subyektlari faoliyatini to'xtatib turishni, favqulodda holatlardan tashqari, faqat sud orqali amalga oshirishni belgiladi. Tadbirkorlar kalendar yildagi jami daromadiga ko'ra kichik, o'rta va yirik toifalarga ajratiladi, o'rta biznes uchun bu ko'rsatkich 10 mlrd so'mdan 100 mlrd so'mgacha, yirik biznes uchun esa 100 mlrd so'mdan yuqori etib belgilandi.

O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini himoya qilish va xususiy sektorni moliyaviy-huquqiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha muhim tarixiy qadam tashlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan yangi qonun biznes toifalarini daromad asosida qayta tasniflab, davlat organlarining faoliyatni to‘xtatib qo‘yish vakolatlarini keskin chekladi. Biznes egalari uchun yaratilgan asosiy imtiyozlar va ustuvorliklar nimalardan iborat?

Biznesni tasniflashning yangi daromad mezonlari

Yangi hujjat bilan tadbirkorlik subyektlari daromadiga qarab aniq uch toifaga ajratildi:

"Endilikda tadbirkorlik subyektlarining qaysi toifaga kirishi ularning kalendar yil davomidagi jami daromadi asosida belgilanadi: kichik (YATT, mikrofirmalar), o‘rta (10 mlrd so‘mdan 100 mlrd so‘mgacha) hamda yirik (100 mlrd so‘mdan yuqori)."

Tadbirkorlik toifalari va asosiy mezonlar

Toifa

Tadbirkorlik turlari

Kalendar yildagi jami daromad mezoni

Kichik biznes

Yakka tartibdagi tadbirkorlar (YATT), mikrofirmalar, kichik korxonalar

Tegishli tartibda belgilangan me’yorlar

O‘rta biznes

Rivojlanayotgan ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish korxonalari

10 mlrd so‘mdan 100 mlrd so‘mgacha

Yirik biznes

Korporatsiyalar va yirik ishlab chiqaruvchilar

100 mlrd so‘mdan yuqori

Davlat ko‘magi, soliq imtiyozlari va mahalliy mahsulot ustuvorligi

Qonun bilan davlat tomonidan ko‘rsatiladigan yordam turlari huquqiy jihatdan mustahkamlandi:

  • Moliyaviy ko‘mak: Grantlar ajratish, kredit foizlarining bir qismini kompensatsiya qilish, davlat kafolati ostida imtiyozli kreditlar taqdim etish.

  • Mulkiy va infratuzilmaviy yordam: Davlat obyektlarini ijaraga berish, korxonalarni tashqi muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulash va yo‘l infratuzilmasini yaratish.

  • Mahalliy mahsulot ustuvorligi: Davlat xaridlarida import o‘rnini bosuvchi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ustuvorlik berish.

«Mas’uliyatli biznes» reyestri va faoliyatni to‘xtatishdagi qat’iy cheklov

Qonunga ilk bor «Barqarorlik reytingi» hamda «Mas’uliyatli biznes yuritish» tushunchalari kiritildi. Atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, korrupsiyaga qarshi choralar ko‘rgan va soliqlarni o‘z vaqtida to‘laydigan tadbirkorlar alohida reyestrga kiritilib, ularga qo‘shimcha soliq, bojxona va grant imtiyozlari beriladi.

Eng muhimi, nazorat organlarining tadbirkor faoliyatini asossiz to‘xtatib qo‘yishiga chek qo‘yildi:

"Tadbirkorlik subyekti faoliyatini to‘xtatib turish faqatgina sud tomonidan qo‘llaniladi. Nazorat organlari faqat favqulodda holatlardagina qisqa muddatga to‘xtatib, zudlik bilan sudga murojaat qilishi shart."

Ushbu qonun rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran 3 oy o‘tgach to‘liq kuchga kiradi.

Sizningcha, biznes faoliyatini to‘xtatishning faqat sud orqali amalga oshirilishi tadbirkorlarni turli nazoratchilar bosimidan to‘liq himoya qila oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va biznes egasi bo‘lgan hamkorlaringiz hamda tadbirkor do‘stlaringizga ushbu muhim qonuniy yangilikni darhol ulashing!

O'zbekistonShavkat Mirziyoyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

20 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda20 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:2519 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:33Koreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqdaKoreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqdaKecha, 15:3719 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda19 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 13:30Yangi qaror: 2027 yildan bo‘lib to‘lash (rassrochka) qanday tartibga solinadi?Yangi qaror: 2027 yildan bo‘lib to‘lash (rassrochka) qanday tartibga solinadi?17.08, 22:1218 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17.08, 17:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda