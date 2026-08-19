NASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildi

·22·Texno
NASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildi
Qisqacha

NASA Oy yuzasida Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi urilishi natijasida hosil bo'lgan yangi kraterning ilk aniq suratlarini e'lon qildi. To'qnashuv 5-avgust kuni og'irligi to'rt tonna bo'lgan raketa bosqichi soatiga taxminan 8700 kilometr tezlikda Oyga urilishi oqibatida yuz bergan. NASAning LRO apparati kraterni 11-12-avgust kunlari suratga olgan va uning kengligi 18 metr, chuqurligi esa 3 metrdan oshmasligi aniqlangan.

AQShning uc-kosmik agentligi NASA oy yuzasida hosil boʻlgan yangi kraterning ilk aniq suratlarini taqdim etdi. Ushbu iz qoldiq SpaceX kompaniyasiga tegishli boʻlgan Falcon 9 raketasining yuqori bosqich qismi Oyga borib urilishi natijasida yuzaga kelgan boʻlib, mazkur hodisa koinotni tadqiq etish tarixidagi muhim ilmiy kuzatuvlardan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur toʻqnashuv joriy yilning 5-avgust sanasida sodir boʻlgan. Ogʻirligi toʻrt tonnani tashkil etuvchi raketaning yuqori bosqichi Oy sirtiga soatiga taxminan 8700 kilometr tezlikda kelib urilgan. Avvalroq Janubiy Koreyaning Danuri oy zondi ushbu qulash jarayonining oldidan va undan keyin olingan suratlarni yuborgan edi, biroq soʻnggi kadrlar kosmik tadqiqotlar koʻlamini yanada kengaytirdi.

Oy rektifikatsiyasi va yangi suratlar

NASAning Lunniy razvedivatelniy orbitalniy apparati (LRO) yordamida olingan yangi suratlar 11–12-avgust kunlari qayd etilgan. Ilmiy tahlillar uchun har bir tasvir ikki barobar kattalashtirilib, kengligi taxminan 300 metr boʻlgan Oy sirtining kichik uchastkasi mukammal oʻrganib chiqildi.

Agentlik vakillarining tushuntirishicha, LRO kosmik apparati kerakli hududni suratga olishi uchun uning obyektiviga tushishini olti kun davomida kutishiga toʻgʻri kelgan. Turli burchaklar va yoritilganlik darajasida olingan tasvirlar olimlarga kraterning oʻziga xos xususiyatlarini aniq baholash imkonini berdi.

Kraterning oʻlchamlari va tuzilishi

Olingan maʼlumotlarga koʻra, hosil boʻlgan kraterning kengligi 18 metrni tashkil qiladi. Tushayotgan quyosh soyasiga qarab aniqlanishicha, uning chuqurligi esa 3 metrdan oshmaydi. Bu esa obyektning kutilganidan biroz yassiroq shaklda hosil boʻlganini koʻrsatadi.

Mutaxassislar suratlar ustida ishlayotib, krater atrofida tarqalgan turli xil nurli chiziqlarni ham aniqlashdi:

  • Toʻqroq rangli chiziqlar — uzoq vaqt davomida quyosh shamoli, kosmik nurlar va mikrometeoritlar zarbasiga uchragan sirtqi chang hamda tosh qatlamlari.
  • Yorugʻ rangli chiziqlar — Oy sirtining tub qatlamlaridan yuqoriga otilib chiqqan mutlaqo yangi va toza material qoldiqlari.
Eslatib oʻtamiz, SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketasi joriy yilning yanvar oyida koinotga uchirilgan edi. U AQShning Blue Ghost 1 qoʻnish moduli hamda Yaponiyaning ispace kompaniyasiga qarashli Resilience stansiyasini Oy parvozi traektoriyasiga muvaffaqiyatli olib chiqqan edi.

Foydali yuk ajratib olingandan soʻng, raketaning yuqori bosqichida Yerga qaytish uchun yetarli yoqilgʻi qolmagan. Oqibatda u oʻzicha harakatlanib, Oy tomon yoʻnalish olgan va yakunda avgust oyida uning sirtiga kelib urilib, mana shunday ulkan izni qoldirgan.

NASAFalcon 9SpaceXOyLRO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiElon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiBugun, 11:58HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiHarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiBugun, 11:23Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaHonor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaBugun, 10:52OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25Telegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiTelegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiBugun, 08:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi