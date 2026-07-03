Georgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladi
Angliya ayollar terma jamoasi va Yevropa chempioni Georgia Stanway Germaniyaning Bavariya klubidagi toʻrt yillik faoliyatidan soʻng vataniga qaytishga qaror qildi. Juma kuni Arsenal safiga qoʻshilgani rasman eʼlon qilingan futbolchi ushbu transfer ortidagi sabablar va nima uchun aynan London klubini tanlagani haqida batafsil toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
27 yoshli yarim himoyachi Bavariya bilan toʻrt bor Bundesliga gʻolibligini qoʻlga kiritgan va jamoaning Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib borishida katta hissa qoʻshgan boʻlsa-da, uning koʻngli vatanini qoʻmsayotgan edi. Arseblog nashrining xabar berishicha, Stanway Arsenal bilan uch yillik shartnoma imzolagan boʻlib, kelishuvda uni yana bir yilga uzaytirish bandi ham mavjud.
Vatan sogʻinchi va professional oʻsishThe Athletic nashriga bergan intervyusida Stanway Germaniyada oʻzini biroz yakkalanib qolgandek his qilganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasi bilan Yevropa chempionligini qoʻlga kiritgach, bu muvaffaqiyatning shukuhini Germaniyada toʻliq his qila olmagan. "Bavariya tarkibidagi yagona ingliz futbolchisi sifatida gʻalaba quvonchini baham koʻradigan yaqinlarim yoʻq edi. Men oʻz muxlislarimiz qarshisida oʻynashni va har kuni Lionesses (Sheroyimlar) bilan his qiladigan muhitda boʻlishni istadim", — deydi futbolchi.
Shuningdek, Georgia Stanway Germaniya chempionatidagi raqobat darajasidan ham toʻliq qoniqmaganini yashirmadi. Bavariya toʻrt yil ichida bor-yoʻgʻi ikki marta magʻlubiyatga uchraganini hisobga olsak, futbolchi yanada kuchliroq bosim va yuqori talablar ostida toʻp surishni xohlagan. Angliya ayollar Superligasi hozirda Yevropaning eng raqobatbardosh birinchiligi hisoblanadi.
Nima uchun aynan Arsenal?Transfer bozorida Stanwayga nafaqat Arsenal, balki Angliyaning boshqa bir grandi Chelsi hamda Yevropaning sakkiz karra chempioni Lion ham jiddiy qiziqish bildirgan edi. Biroq futbolchi oilasiga yaqin boʻlish va London klubining loyihasi unga koʻproq maʼqul kelgani sababli "kanonirlar"ni tanladi.
Ushbu transfer Angliya ayollar futboli uchun muhim voqelikdir, chunki terma jamoaning yetakchi vakillaridan biri eng gullagan davrida vataniga qaytmoqda. Bu nafaqat Arsenal tarkibini kuchaytiradi, balki butun chempionatning nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi. Stanway endilikda oilasi uning deyarli har bir oʻyinini bevosita stadiondan kuzatishi mumkinligidan mamnunligini bildirdi.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Stanway Bavariya safida nafaqat ichki chempionatda, balki kubok bahslarida ham zafar quchib, ikki marta "trebl" qayd etgan edi. Endi u xuddi shunday muvaffaqiyatlarni Arsenal libosida takrorlashni maqsad qilgan.
…