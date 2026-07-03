Georgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladi

·18·Sport
Georgia Stanway nima uchun Arsenal jamoasini tanlaganini ochiqladi

Angliya ayollar terma jamoasi va Yevropa chempioni Georgia Stanway Germaniyaning Bavariya klubidagi toʻrt yillik faoliyatidan soʻng vataniga qaytishga qaror qildi. Juma kuni Arsenal safiga qoʻshilgani rasman eʼlon qilingan futbolchi ushbu transfer ortidagi sabablar va nima uchun aynan London klubini tanlagani haqida batafsil toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

27 yoshli yarim himoyachi Bavariya bilan toʻrt bor Bundesliga gʻolibligini qoʻlga kiritgan va jamoaning Chempionlar ligasi yarim finaliga qadar yetib borishida katta hissa qoʻshgan boʻlsa-da, uning koʻngli vatanini qoʻmsayotgan edi. Arseblog nashrining xabar berishicha, Stanway Arsenal bilan uch yillik shartnoma imzolagan boʻlib, kelishuvda uni yana bir yilga uzaytirish bandi ham mavjud.

Vatan sogʻinchi va professional oʻsish

The Athletic nashriga bergan intervyusida Stanway Germaniyada oʻzini biroz yakkalanib qolgandek his qilganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasi bilan Yevropa chempionligini qoʻlga kiritgach, bu muvaffaqiyatning shukuhini Germaniyada toʻliq his qila olmagan. "Bavariya tarkibidagi yagona ingliz futbolchisi sifatida gʻalaba quvonchini baham koʻradigan yaqinlarim yoʻq edi. Men oʻz muxlislarimiz qarshisida oʻynashni va har kuni Lionesses (Sheroyimlar) bilan his qiladigan muhitda boʻlishni istadim", — deydi futbolchi.

Shuningdek, Georgia Stanway Germaniya chempionatidagi raqobat darajasidan ham toʻliq qoniqmaganini yashirmadi. Bavariya toʻrt yil ichida bor-yoʻgʻi ikki marta magʻlubiyatga uchraganini hisobga olsak, futbolchi yanada kuchliroq bosim va yuqori talablar ostida toʻp surishni xohlagan. Angliya ayollar Superligasi hozirda Yevropaning eng raqobatbardosh birinchiligi hisoblanadi.

Nima uchun aynan Arsenal?

Transfer bozorida Stanwayga nafaqat Arsenal, balki Angliyaning boshqa bir grandi Chelsi hamda Yevropaning sakkiz karra chempioni Lion ham jiddiy qiziqish bildirgan edi. Biroq futbolchi oilasiga yaqin boʻlish va London klubining loyihasi unga koʻproq maʼqul kelgani sababli "kanonirlar"ni tanladi.

Ushbu transfer Angliya ayollar futboli uchun muhim voqelikdir, chunki terma jamoaning yetakchi vakillaridan biri eng gullagan davrida vataniga qaytmoqda. Bu nafaqat Arsenal tarkibini kuchaytiradi, balki butun chempionatning nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi. Stanway endilikda oilasi uning deyarli har bir oʻyinini bevosita stadiondan kuzatishi mumkinligidan mamnunligini bildirdi.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Stanway Bavariya safida nafaqat ichki chempionatda, balki kubok bahslarida ham zafar quchib, ikki marta "trebl" qayd etgan edi. Endi u xuddi shunday muvaffaqiyatlarni Arsenal libosida takrorlashni maqsad qilgan.

Georgia StanwayArsenalBavariyaAngliya FutboliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiNega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiBugun, 17:15Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Skaloni Kabo-Verde haqida ogohlantirdi: «Xato kechirilmaydi»Bugun, 17:00«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydi«Napoli» klubi yangi davrni Allegri bilan boshlaydiBugun, 16:57Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiBugun, 16:18Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi