Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchi
Londonning Chelsi klubi himoyachisi Trevoh Chalobah oʻzining kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi. Angliya Premer-ligasi klublari tomonidan qiziqishlar boʻlishiga qaramay, 26 yoshli futbolchi faoliyatini Italiya A Seriyasida davom ettirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Hozirda Milan shahrining Inter jamoasi ushbu transfer poygasida asosiy daʼvogarga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri va taniqli insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining vakillari shaxsiy shartnoma shartlarini muhokama qilish uchun Milanga yetib kelishgan. Garchi Chalobahga Italiyaning boshqa bir klubi — Komo ham qiziqish bildirgan boʻlsa-da, ularning 22 million funtlik taklifi Chelsi tomonidan rad etilgan edi. Londonliklar oʻz tarbiyalanuvchisini kamida 35 million funtga baholamoqda.
Premer-liga klublari va almashuv variantiTrevoh Chalobahga Angliyaning Kristal Pelas klubi ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Futbolchi joriy mavsumning birinchi yarmini aynan ushbu jamoada ijarada oʻtkazib, Oliver Glasner qoʻl ostida yorqin oʻyin koʻrsatgan edi. Chelsi rahbariyati ushbu vaziyatdan unumli foydalanib, Kristal Pelas yulduzi Maxence Lacroixni qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda.
talkSPORT xabariga koʻra, Chelsi Lacroix transferini arzonlashtirish maqsadida Kristal Pelasga bir nechta himoyachilarni, jumladan Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi yoki Benoit Badiashile kabi futbolchilardan birini taklif qilishi mumkin. Biroq, futbolchining oʻzi yana Selhurst Parkka qaytishdan koʻra, Italiya chempionatida oʻzini sinab koʻrishni afzal koʻrmoqda.
Moliyaviy foyda va Jaxon chempionatiChelsi uchun Chalobahning sotilishi moliyaviy barqarorlik qoidalari (PSR) nuqtai nazaridan juda muhim. U klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgani sababli, uning transferidan tushadigan mablagʻ sof foyda sifatida qayd etiladi. Bu esa klubga yangi transferlar uchun kengroq imkoniyatlar yaratadi.
Hozirgi vaqtda Trevoh Chalobah Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Garchi u hozircha turnirda maydonga tushmagan boʻlsa-da, jamoadagi jarohatlar sababli Meksikaga qarshi nimchorak final bahsida imkoniyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Transfer boʻyicha muzokaralar esa futbolchining xalqaro maydondagi ishtiroki bilan parallel ravishda davom etmoqda.
…