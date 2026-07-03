Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchi

·27·Sport
Trevoh Chalobah faoliyatini Italiyada davom ettirmoqchi: Inter transfer poygasida yetakchi

Londonning Chelsi klubi himoyachisi Trevoh Chalobah oʻzining kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi. Angliya Premer-ligasi klublari tomonidan qiziqishlar boʻlishiga qaramay, 26 yoshli futbolchi faoliyatini Italiya A Seriyasida davom ettirishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Hozirda Milan shahrining Inter jamoasi ushbu transfer poygasida asosiy daʼvogarga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri va taniqli insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining vakillari shaxsiy shartnoma shartlarini muhokama qilish uchun Milanga yetib kelishgan. Garchi Chalobahga Italiyaning boshqa bir klubi — Komo ham qiziqish bildirgan boʻlsa-da, ularning 22 million funtlik taklifi Chelsi tomonidan rad etilgan edi. Londonliklar oʻz tarbiyalanuvchisini kamida 35 million funtga baholamoqda.

Premer-liga klublari va almashuv varianti

Trevoh Chalobahga Angliyaning Kristal Pelas klubi ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Futbolchi joriy mavsumning birinchi yarmini aynan ushbu jamoada ijarada oʻtkazib, Oliver Glasner qoʻl ostida yorqin oʻyin koʻrsatgan edi. Chelsi rahbariyati ushbu vaziyatdan unumli foydalanib, Kristal Pelas yulduzi Maxence Lacroixni qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda.

talkSPORT xabariga koʻra, Chelsi Lacroix transferini arzonlashtirish maqsadida Kristal Pelasga bir nechta himoyachilarni, jumladan Chalobah, Tosin Adarabioyo, Axel Disasi yoki Benoit Badiashile kabi futbolchilardan birini taklif qilishi mumkin. Biroq, futbolchining oʻzi yana Selhurst Parkka qaytishdan koʻra, Italiya chempionatida oʻzini sinab koʻrishni afzal koʻrmoqda.

Moliyaviy foyda va Jaxon chempionati

Chelsi uchun Chalobahning sotilishi moliyaviy barqarorlik qoidalari (PSR) nuqtai nazaridan juda muhim. U klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgani sababli, uning transferidan tushadigan mablagʻ sof foyda sifatida qayd etiladi. Bu esa klubga yangi transferlar uchun kengroq imkoniyatlar yaratadi.

Hozirgi vaqtda Trevoh Chalobah Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Garchi u hozircha turnirda maydonga tushmagan boʻlsa-da, jamoadagi jarohatlar sababli Meksikaga qarshi nimchorak final bahsida imkoniyatga ega boʻlishi kutilmoqda. Transfer boʻyicha muzokaralar esa futbolchining xalqaro maydondagi ishtiroki bilan parallel ravishda davom etmoqda.

ChelseaInterTransferlarTrevoh ChalobahFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorBugun, 19:14Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirdi: Nathaniel Brown Myunxen klubiga oʻtdiBugun, 18:53Modrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiModrich Portugaliyaga qarshi o‘yinda VAR qaroridan norozi bo‘ldiBugun, 18:50Harry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiHarry Kane Angliya terma jamoasi uchun Lionel Messi darajasidagi ahamiyatga ega boʻldiBugun, 18:18JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?JCH-2026: uchta o‘yin uchun aniq prognoz — seriya davom etadimi?Bugun, 17:16Nega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiNega Cristiano Ronaldo doim Lionel Messi dan koʻproq tanqid qilinadi? Lui Saa sababini aytdiBugun, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi