Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmi
Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo oʻz faoliyatini kutilmagan darajada uzoq davom ettirishi va hatto 2030-yilgi Jahon chempionatida ham maydonga tushishi mumkin. Hozirda 41 yoshni qarshilagan boʻlishiga qaramay, portugaliyalik yulduz oʻzining jismoniy holati va gollarga boʻlgan tashnaligi bilan muxlisu mutaxassislarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Uning sobiq jamoadoshi Louis Saha Goal.com nashriga bergan intervyusida Ronaldoning imkoniyatlarini yuqori baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sahaning fikricha, Cristiano Ronaldo oʻz faoliyati davomida ramziy maʼnoda "1000 ta marafon"ni bosib oʻtgan boʻlsa-da, uning zaxirasida yana bir yirik turnir uchun kuch topiladi. 2030-yilgi mundial Portugaliya, Ispaniya va Marokash mezbonligida oʻtishini hisobga olsak, Ronaldoning oʻz vatanida oʻtadigan turnirda ishtirok etish istagi juda yuqori ekanligi shubhasiz. Bu esa futbolchining faoliyatini yanada uzaytirishiga asosiy turtki boʻlishi mumkin.
Robot kabi intizom va yangi marralarLouis Saha Ronaldoni oddiy inson emas, balki "robot"ga qiyosladi. Uning aytishicha, portugaliyalik hujumchi oʻz tanasini boshqarishda va professionallikda tengsizdir. Garchi yosh oʻtishi bilan har qanday sportchi sekinlashishi tabiiy boʻlsa-da, Cristiano Ronaldo mantiq qonuniyatlariga qarshi chiqishda davom etmoqda. Uning Al-Nassr safidagi muvaffaqiyatli oʻyinlari va Saudiya Arabistoni chempionatidagi toʻpurarlik natijalari buning yaqqol isbotidir.
Hozirda Ronaldoning oldida ikkita ulkan maqsad turibdi: birinchisi — rasmiy uchrashuvlarda urilgan gollar sonini 1000 taga yetkazish boʻlsa, ikkinchisi — oʻgʻli Cristiano Jr. bilan bir jamoada professional maydonda toʻp surish. Ushbu maqsadlarga erishish uchun u kamida yana bir necha mavsum yuqori saviyada oʻynashi talab etiladi. Hujumchining Al-Nassr bilan shartnomasi yakunlanib borayotgan boʻlsa-da, Ar-Riyod klubi rahbariyati kelishuvni uzaytirishga tayyor.
Terma jamoadagi kelajakCristiano Ronaldo terma jamoa miqyosida eng koʻp oʻyin oʻtkazgan va eng koʻp gol urgan futbolchi sifatida rekordlarni yangilab kelmoqda. U har doim Portugaliya terma jamoasi chorlovi uchun tayyor ekanligini taʼkidlaydi. 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng, navbatdagi maqsad 2028-yilgi Yevropa chempionati va yakunda 2030-yilgi uy mundialiga aylanishi mumkin.
Garchi uning singlisi ijtimoiy tarmoqlarda "soʻnggi raqs" haqida shama qilgan boʻlsa-da, Ronaldoning oʻzi hali butsasini mixga ilish haqida rasman bayonot bermadi. Aksincha, tanqidchilar uning yoshini roʻkach qilgan sari, u yanada koʻproq mehnat qilib, oʻzining almashtirib boʻlmas ekanligini isbotlashga urinmoqda. Bu xislat uni boshqa futbolchilardan ajratib turuvchi asosiy omildir.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cristiano Ronaldo 2030-yilda 45 yoshni qarshi oladi. Zamonaviy tibbiyot va uning shaxsiy tartib-intizomi ushbu yoshda ham maydonga tushish imkonini berishi mumkin. Agar bu amalga oshsa, futbol olami yana bir misli koʻrilmagan tarixiy voqeaga guvoh boʻladi. Hozircha esa muxlislar uning har bir oʻyinidan zavq olishda davom etishlari mumkin.
…