Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmi

·98·Sport
Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinmi

Futbol olamining tirik afsonasi Cristiano Ronaldo oʻz faoliyatini kutilmagan darajada uzoq davom ettirishi va hatto 2030-yilgi Jahon chempionatida ham maydonga tushishi mumkin. Hozirda 41 yoshni qarshilagan boʻlishiga qaramay, portugaliyalik yulduz oʻzining jismoniy holati va gollarga boʻlgan tashnaligi bilan muxlisu mutaxassislarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Uning sobiq jamoadoshi Louis Saha Goal.com nashriga bergan intervyusida Ronaldoning imkoniyatlarini yuqori baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sahaning fikricha, Cristiano Ronaldo oʻz faoliyati davomida ramziy maʼnoda "1000 ta marafon"ni bosib oʻtgan boʻlsa-da, uning zaxirasida yana bir yirik turnir uchun kuch topiladi. 2030-yilgi mundial Portugaliya, Ispaniya va Marokash mezbonligida oʻtishini hisobga olsak, Ronaldoning oʻz vatanida oʻtadigan turnirda ishtirok etish istagi juda yuqori ekanligi shubhasiz. Bu esa futbolchining faoliyatini yanada uzaytirishiga asosiy turtki boʻlishi mumkin.

Robot kabi intizom va yangi marralar

Louis Saha Ronaldoni oddiy inson emas, balki "robot"ga qiyosladi. Uning aytishicha, portugaliyalik hujumchi oʻz tanasini boshqarishda va professionallikda tengsizdir. Garchi yosh oʻtishi bilan har qanday sportchi sekinlashishi tabiiy boʻlsa-da, Cristiano Ronaldo mantiq qonuniyatlariga qarshi chiqishda davom etmoqda. Uning Al-Nassr safidagi muvaffaqiyatli oʻyinlari va Saudiya Arabistoni chempionatidagi toʻpurarlik natijalari buning yaqqol isbotidir.

Hozirda Ronaldoning oldida ikkita ulkan maqsad turibdi: birinchisi — rasmiy uchrashuvlarda urilgan gollar sonini 1000 taga yetkazish boʻlsa, ikkinchisi — oʻgʻli Cristiano Jr. bilan bir jamoada professional maydonda toʻp surish. Ushbu maqsadlarga erishish uchun u kamida yana bir necha mavsum yuqori saviyada oʻynashi talab etiladi. Hujumchining Al-Nassr bilan shartnomasi yakunlanib borayotgan boʻlsa-da, Ar-Riyod klubi rahbariyati kelishuvni uzaytirishga tayyor.

Terma jamoadagi kelajak

Cristiano Ronaldo terma jamoa miqyosida eng koʻp oʻyin oʻtkazgan va eng koʻp gol urgan futbolchi sifatida rekordlarni yangilab kelmoqda. U har doim Portugaliya terma jamoasi chorlovi uchun tayyor ekanligini taʼkidlaydi. 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng, navbatdagi maqsad 2028-yilgi Yevropa chempionati va yakunda 2030-yilgi uy mundialiga aylanishi mumkin.

Garchi uning singlisi ijtimoiy tarmoqlarda "soʻnggi raqs" haqida shama qilgan boʻlsa-da, Ronaldoning oʻzi hali butsasini mixga ilish haqida rasman bayonot bermadi. Aksincha, tanqidchilar uning yoshini roʻkach qilgan sari, u yanada koʻproq mehnat qilib, oʻzining almashtirib boʻlmas ekanligini isbotlashga urinmoqda. Bu xislat uni boshqa futbolchilardan ajratib turuvchi asosiy omildir.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cristiano Ronaldo 2030-yilda 45 yoshni qarshi oladi. Zamonaviy tibbiyot va uning shaxsiy tartib-intizomi ushbu yoshda ham maydonga tushish imkonini berishi mumkin. Agar bu amalga oshsa, futbol olami yana bir misli koʻrilmagan tarixiy voqeaga guvoh boʻladi. Hozircha esa muxlislar uning har bir oʻyinidan zavq olishda davom etishlari mumkin.

Cristiano RonaldoPortugaliyaAl-NassrJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdiOlti karra APL chempioni «Fenerbahche»ga o‘tdiBugun, 21:29Buxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiBuxoroda 30 ming kishilik yangi stadion quriladiBugun, 21:14Mourino yangi sardorni tanladi: bog‘ich endi kimning qo‘liga taqiladi?Mourino yangi sardorni tanladi: bog‘ich endi kimning qo‘liga taqiladi?Bugun, 20:46Janubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdiJanubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdiBugun, 20:42Tunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiyTunisda doping mojarosi: 8 futbolchining testi ijobiyBugun, 19:38Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyorBugun, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi