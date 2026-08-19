Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlil

·4·Sport
Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlil
Qisqacha

Kylian Mbappe mavsum boshidan buyon gollari soni bo'yicha Krishtianu Ronaldu rekordiga yetgan bo'lsa-da, Real Madrid safida tanqidlarga uchramoqda. U Madrid klubidagi 103 ta uchrashuvda 86 ta gol urgan, ilk mavsumlarida esa markaziy hujumchi sifatida 44 ta gol kiritib, Oltin butsa sovrinini qo'lga kiritgan.

Goal.com xabar qilishicha, Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe mavsum boshidan buyon gollari soni boʻyicha Krishtianu Ronaldu rekordiga yetgan boʻlsa-da, mutaxassislar va muxlislar tomonidan gʻaroyib tanqidlarga uchramoqda. Fransiyalik futbolchi oʻzining ilk mavsumlarida ajoyib natija koʻrsatganiga qaramay, qirollik klubidagi oʻta yuqori talablar tufayli murakkab bosim ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Pari Sen-Jermen safini erkin agent sifatida tark etib, 2024 yilda Madrid klubiga kelib qoʻshilgan Kylian Mbappe dastlabki oʻyinlardanoq hujum chizigʻida oʻzini koʻrsata oldi. Garchi u ilgari koʻproq chap qanotda harakat qilishga odatlangan boʻlsa-da, markaziy hujumchi sifatida 44 ta gol urib, Oltin butsa sovrinini qoʻlga kiritdi va shubhalarni yoʻqqa chiqardi.

Real Madrid va bosim muhiti

Biroq Real Madrid klubida shaxsiy yutuqlarning oʻzi yetarli emas. Jamoa UEFA Superkubogi va FIFA Qitʼalararo kubogini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, asosiy sovrinlar va uzoq kutilgan Oltin toʻp hozircha frantsiyalik futbolchiga nasib etgani yoʻq. Shu bilan birga, uning sobiq jamoasi Pari Sen-Jermen Chempionatlar ligasida ketma-ket gʻalaba qozonayotgani futbolchining oʻzi uchun ham maʼlum maʼnoda ruhiy bosim tugʻdirmoqda.

Kylian Mbappening Madrid klubi safidagi umumiy koʻrsatkichlari eʼtiborga molik. U 103 ta uchrashuvda 86 ta gol muallifiga aylandi va bu natija 2009 yilda Madridga kelgan Krishtianu Ronaldu bilan bir xil koʻrsatkichni tashkil etadi. Eslatib oʻtamiz, Krishtianu Ronaldu keyinchalik umumiy hisobda 450 ta gol urib, tarixga kirgan va ketma-ket olti mavsum davomida 50 tadan ziyod gol kiritishga muvaffaq boʻlgan edi.

Mutaxassislar fikri va jamoadagi vaziyat

Goal.com nashriga bergan intervyusida Real Madridning sobiq yulduzi Steve McManaman Kylian Mbappe va Vinicius Junior tandemining oʻyini haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar alohida-alohida oʻynaganda maydonda chinakam yetakchi va superstarga aylanishadi, biroq ular birgalikda harakat qilganda jamoa talab darajasidagi sovrinlarni yuta olmayapti.

Steve McManaman taʼkidlaganidek, Real Madrid kabi grand klubda har doim «yo gʻalaba, yoki falokat» tamoyili amal qiladi. Agar Barselona kabi asosiy raqiblar barcha sovrinlarni yutib, finalda ustun kelayotgan boʻlsa, bu Madrid uchun haqiqiy fojia sifatida qabul qilinadi. Shu boisdan ham Mbappe shaxsiy gollariga qaramasdan qattiq tanqidlar nishonida qolmoqda.

Kylian MbappeReal MadridKrishtianu RonalduVinicius JuniorLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiArsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiBugun, 14:18Mikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiMikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiBugun, 13:50Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiBugun, 13:39Yan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiYan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiBugun, 13:19Joze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiJoze Mourinyu Rodri transferi va Real Madridning qiziqishiga izoh berdiBugun, 12:57Real Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiReal Madrid va Rodri transferi: Joze Mourinyu nima deydiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi