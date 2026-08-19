Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlil
Kylian Mbappe mavsum boshidan buyon gollari soni bo'yicha Krishtianu Ronaldu rekordiga yetgan bo'lsa-da, Real Madrid safida tanqidlarga uchramoqda. U Madrid klubidagi 103 ta uchrashuvda 86 ta gol urgan, ilk mavsumlarida esa markaziy hujumchi sifatida 44 ta gol kiritib, Oltin butsa sovrinini qo'lga kiritgan.
Goal.com xabar qilishicha, Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe mavsum boshidan buyon gollari soni boʻyicha Krishtianu Ronaldu rekordiga yetgan boʻlsa-da, mutaxassislar va muxlislar tomonidan gʻaroyib tanqidlarga uchramoqda. Fransiyalik futbolchi oʻzining ilk mavsumlarida ajoyib natija koʻrsatganiga qaramay, qirollik klubidagi oʻta yuqori talablar tufayli murakkab bosim ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Pari Sen-Jermen safini erkin agent sifatida tark etib, 2024 yilda Madrid klubiga kelib qoʻshilgan Kylian Mbappe dastlabki oʻyinlardanoq hujum chizigʻida oʻzini koʻrsata oldi. Garchi u ilgari koʻproq chap qanotda harakat qilishga odatlangan boʻlsa-da, markaziy hujumchi sifatida 44 ta gol urib, Oltin butsa sovrinini qoʻlga kiritdi va shubhalarni yoʻqqa chiqardi.
Real Madrid va bosim muhitiBiroq Real Madrid klubida shaxsiy yutuqlarning oʻzi yetarli emas. Jamoa UEFA Superkubogi va FIFA Qitʼalararo kubogini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, asosiy sovrinlar va uzoq kutilgan Oltin toʻp hozircha frantsiyalik futbolchiga nasib etgani yoʻq. Shu bilan birga, uning sobiq jamoasi Pari Sen-Jermen Chempionatlar ligasida ketma-ket gʻalaba qozonayotgani futbolchining oʻzi uchun ham maʼlum maʼnoda ruhiy bosim tugʻdirmoqda.
Kylian Mbappening Madrid klubi safidagi umumiy koʻrsatkichlari eʼtiborga molik. U 103 ta uchrashuvda 86 ta gol muallifiga aylandi va bu natija 2009 yilda Madridga kelgan Krishtianu Ronaldu bilan bir xil koʻrsatkichni tashkil etadi. Eslatib oʻtamiz, Krishtianu Ronaldu keyinchalik umumiy hisobda 450 ta gol urib, tarixga kirgan va ketma-ket olti mavsum davomida 50 tadan ziyod gol kiritishga muvaffaq boʻlgan edi.
Mutaxassislar fikri va jamoadagi vaziyatGoal.com nashriga bergan intervyusida Real Madridning sobiq yulduzi Steve McManaman Kylian Mbappe va Vinicius Junior tandemining oʻyini haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar alohida-alohida oʻynaganda maydonda chinakam yetakchi va superstarga aylanishadi, biroq ular birgalikda harakat qilganda jamoa talab darajasidagi sovrinlarni yuta olmayapti.
Steve McManaman taʼkidlaganidek, Real Madrid kabi grand klubda har doim «yo gʻalaba, yoki falokat» tamoyili amal qiladi. Agar Barselona kabi asosiy raqiblar barcha sovrinlarni yutib, finalda ustun kelayotgan boʻlsa, bu Madrid uchun haqiqiy fojia sifatida qabul qilinadi. Shu boisdan ham Mbappe shaxsiy gollariga qaramasdan qattiq tanqidlar nishonida qolmoqda.
…