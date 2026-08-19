498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!
Amerikalik sayyoh Maykl Zervos dunyoning Ginness rekordlar kitobi hisobga oladigan barcha 195 davlatiga 498 kunda tashrif buyurdi. U sayohatini 2024 yil yanvarida boshlagan va 2025 yil mayida yakunlagan. Zervos har bir mamlakatda o'rtacha 3 kundan kam vaqt bo'lib, deyarli har uch kunda yangi davlatga borgan. Uning natijasi barcha 195 davlatni eng qisqa muddatda aylanib chiqish bo'yicha rekord sifatida qayd etildi.
Amerikalik sayyoh Maykl Zervos Ginness rekordlar kitobi hisobga oladigan dunyoning barcha 195 davlatiga atigi 498 kunda tashrif buyurib, noyob natija qayd etdi.
Deyarli har uch kunda yangi mamlakat
Zervos sayohatini 2024 yil yanvarida boshlagan va 2025 yil mayida yakunlagan.
U butun dunyoni aylanib chiqish uchun atigi 1 yil 4 oycha vaqt sarflagan.
Eng qizig‘i, sayyoh har bir mamlakatda o‘rtacha 3 kundan ham kam vaqt bo‘lgan.
Bunday sayohat nafaqat katta mablag‘ va vaqtni, balki doimiy parvozlar, vizalar, chegaralardan o‘tish va qat’iy rejalashtirishni ham talab qiladi.
Maykl Zervosning natijasi esa dunyoning barcha 195 davlatini eng qisqa muddatda aylanib chiqish bo‘yicha rekord sifatida qayd etildi.
…