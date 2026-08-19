498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!

·5·Dunyo
498 kun, 195 davlat: amerikalik sayyoh dunyoni rekord darajada tez aylanib chiqdi!
Qisqacha

Amerikalik sayyoh Maykl Zervos dunyoning Ginness rekordlar kitobi hisobga oladigan barcha 195 davlatiga 498 kunda tashrif buyurdi. U sayohatini 2024 yil yanvarida boshlagan va 2025 yil mayida yakunlagan. Zervos har bir mamlakatda o'rtacha 3 kundan kam vaqt bo'lib, deyarli har uch kunda yangi davlatga borgan. Uning natijasi barcha 195 davlatni eng qisqa muddatda aylanib chiqish bo'yicha rekord sifatida qayd etildi.

Amerikalik sayyoh Maykl Zervos Ginness rekordlar kitobi hisobga oladigan dunyoning barcha 195 davlatiga atigi 498 kunda tashrif buyurib, noyob natija qayd etdi.

Deyarli har uch kunda yangi mamlakat

Zervos sayohatini 2024 yil yanvarida boshlagan va 2025 yil mayida yakunlagan.

U butun dunyoni aylanib chiqish uchun atigi 1 yil 4 oycha vaqt sarflagan.

Eng qizig‘i, sayyoh har bir mamlakatda o‘rtacha 3 kundan ham kam vaqt bo‘lgan.

Bunday sayohat nafaqat katta mablag‘ va vaqtni, balki doimiy parvozlar, vizalar, chegaralardan o‘tish va qat’iy rejalashtirishni ham talab qiladi.

Maykl Zervosning natijasi esa dunyoning barcha 195 davlatini eng qisqa muddatda aylanib chiqish bo‘yicha rekord sifatida qayd etildi.

Michael ZervosGuinness World Records
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandiTo‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandiBugun, 13:38Malika Diana haqidagi yangi kitobda ukasi kutilmagan haqiqatni aytdiMalika Diana haqidagi yangi kitobda ukasi kutilmagan haqiqatni aytdiBugun, 13:09Ukraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdiUkraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdiBugun, 11:04Kuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiKuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiBugun, 08:54«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdi«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdiBugun, 08:48«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostidaBugun, 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi