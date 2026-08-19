Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdi
Arsenal bosh ijrochi direktori Richard Garlick Maylz Lyuis-Skelli va Itan Nvanerini transfer oynasining so'nggi kunlarida sotish ehtimolini inkor etmadi. Klub akademiyasi tarbiyalanuvchilariga ular va jamoa uchun manfaatli takliflar tushsa, muzokaralar o'tkazishga tayyor, bu esa yangi futbolchilarni xarid qilish uchun mablag' yaratishi mumkin.
Londonning Arsenal klubi bosh ijrochi direktori Richard Garlick transfer oynasining soʻnggi kunlarida jamoaning iqtidorli tarbiyalanuvchilari Maylz Lyuis-Skelli va Itan Nvanerini sotish ehtimolini inkor etmadi. BBC nashriga bergan intervyusida rahmatli klub oʻz akademiyasi bitiruvchilari boʻyicha tushadigan qulay takliflarni koʻrib chiqishga tayyorligini maʼlum qildi, bu esa Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaga yangi futbolchilarni xarid qilish uchun moliyaviy imkoniyat yaratishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joriy transfer davrida “toʻpchilar” oʻz tarkibini kuchaytirish uchun Kristos Colis va Bruno Gimaraes kabi futbolchilarni jalb etgan boʻlsa-da, bosh murabbiy Mikel Arteta tarkibni yanada yaxshilash niyatida. Xususan, himoya chizigʻini William Salibaning jarohatidan keyin sugʻurtalash hamda hujum chizigʻiga yana bir oʻyinchi qoʻshish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Shu boisdan ham klub oʻzining yetishib chiqqan yosh yulduzlarini sotish orqali sezkin mablagʻ jamgʻarish yoʻlini ham istisno etmayapti.
Transfer bozori va asosiy daʼvogarlarJamoaning yosh isteʼdodlari orasida Itan Nvaneri Manchester Siti ustidan qozonilgan Superkubok — Community Shield uchrashuvining qaydnomasiga kiritilmagani bois klubni tark etish ehtimoli yuqoriroq boʻlgan futbolchi sifatida baholanmoqda. Shunga qaramay, Maylz Lyuis-Skelli mazkur bahsda maydon markazida ajoyib oʻyin namoyish etib, mutaxassislarning olqishiga sazovor boʻldi. Angliya yoshlar terma jamoasi aʼzosi boʻlgan bu futbolchiga hozirda Angliya Premer-ligasining asosiy raqiblari qiziqish bildirmoqda.
Xususan, matbuotda Maylz Lyuis-Skelli xizmatiga Manchester Yunayted va Chelsi klublari qiziqish bildirayotgani hamda uning transfer qiymati 45 million funt sterlingga baholanayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu esa London klubi rahbariyatini moliyaviy manfaatlar va yosh futbolchining kelajagi oʻrtasida muvozanat izlashga majbur qilmoqda.
Rahbariyatning rasmiy pozitsiyasiRichard Garlickning taʼkidlashicha, klub yoshlarni faol ravishda sotishga intilmayapti, biroq futbolchi va klub uchun birdek manfaatli taklif kelib tushsa, muzokaralarga tayyor. «Maylz oʻtgan mavsum oxirini va joriy mavsum boshini juda ajoyib oʻtkazdi, biz undan mamnunmiz. Itan ham ajoyib tayyorgarlik koʻrsatdi», — dedi klub bosh direktori.
Shuningdek, Arsenal rahbari akademiyaning muvaffaqiyatlari bilan haqli ravishda faxrlanishini qoʻshimcha qildi. Garlickning soʻzlariga koʻra, muxlislar har doim oʻz tarbiyalanuvchilarining asosiy jamoa libosini kiyib, maydonga tushishini va jamoa gʻalabalariga oʻz hissasini qoʻshishini koʻrishni xohlashadi, shuning uchun har bir transfer qarori har tomonlama oʻylab qabul qilinadi.
…