Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdi

·11·Sport
Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdi
Qisqacha

Arsenal bosh ijrochi direktori Richard Garlick Maylz Lyuis-Skelli va Itan Nvanerini transfer oynasining so'nggi kunlarida sotish ehtimolini inkor etmadi. Klub akademiyasi tarbiyalanuvchilariga ular va jamoa uchun manfaatli takliflar tushsa, muzokaralar o'tkazishga tayyor, bu esa yangi futbolchilarni xarid qilish uchun mablag' yaratishi mumkin.

Londonning Arsenal klubi bosh ijrochi direktori Richard Garlick transfer oynasining soʻnggi kunlarida jamoaning iqtidorli tarbiyalanuvchilari Maylz Lyuis-Skelli va Itan Nvanerini sotish ehtimolini inkor etmadi. BBC nashriga bergan intervyusida rahmatli klub oʻz akademiyasi bitiruvchilari boʻyicha tushadigan qulay takliflarni koʻrib chiqishga tayyorligini maʼlum qildi, bu esa Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaga yangi futbolchilarni xarid qilish uchun moliyaviy imkoniyat yaratishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joriy transfer davrida “toʻpchilar” oʻz tarkibini kuchaytirish uchun Kristos Colis va Bruno Gimaraes kabi futbolchilarni jalb etgan boʻlsa-da, bosh murabbiy Mikel Arteta tarkibni yanada yaxshilash niyatida. Xususan, himoya chizigʻini William Salibaning jarohatidan keyin sugʻurtalash hamda hujum chizigʻiga yana bir oʻyinchi qoʻshish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Shu boisdan ham klub oʻzining yetishib chiqqan yosh yulduzlarini sotish orqali sezkin mablagʻ jamgʻarish yoʻlini ham istisno etmayapti.

Transfer bozori va asosiy daʼvogarlar

Jamoaning yosh isteʼdodlari orasida Itan Nvaneri Manchester Siti ustidan qozonilgan Superkubok — Community Shield uchrashuvining qaydnomasiga kiritilmagani bois klubni tark etish ehtimoli yuqoriroq boʻlgan futbolchi sifatida baholanmoqda. Shunga qaramay, Maylz Lyuis-Skelli mazkur bahsda maydon markazida ajoyib oʻyin namoyish etib, mutaxassislarning olqishiga sazovor boʻldi. Angliya yoshlar terma jamoasi aʼzosi boʻlgan bu futbolchiga hozirda Angliya Premer-ligasining asosiy raqiblari qiziqish bildirmoqda.

Xususan, matbuotda Maylz Lyuis-Skelli xizmatiga Manchester Yunayted va Chelsi klublari qiziqish bildirayotgani hamda uning transfer qiymati 45 million funt sterlingga baholanayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu esa London klubi rahbariyatini moliyaviy manfaatlar va yosh futbolchining kelajagi oʻrtasida muvozanat izlashga majbur qilmoqda.

Rahbariyatning rasmiy pozitsiyasi

Richard Garlickning taʼkidlashicha, klub yoshlarni faol ravishda sotishga intilmayapti, biroq futbolchi va klub uchun birdek manfaatli taklif kelib tushsa, muzokaralarga tayyor. «Maylz oʻtgan mavsum oxirini va joriy mavsum boshini juda ajoyib oʻtkazdi, biz undan mamnunmiz. Itan ham ajoyib tayyorgarlik koʻrsatdi», — dedi klub bosh direktori.

Shuningdek, Arsenal rahbari akademiyaning muvaffaqiyatlari bilan haqli ravishda faxrlanishini qoʻshimcha qildi. Garlickning soʻzlariga koʻra, muxlislar har doim oʻz tarbiyalanuvchilarining asosiy jamoa libosini kiyib, maydonga tushishini va jamoa gʻalabalariga oʻz hissasini qoʻshishini koʻrishni xohlashadi, shuning uchun har bir transfer qarori har tomonlama oʻylab qabul qilinadi.

ArsenalPremier LeagueTransferlarMikel ArtetaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdiBugun, 14:53Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Bugun, 14:50Jamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiJamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiBugun, 14:31Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilKylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilBugun, 14:14Mikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiMikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiBugun, 13:50Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiBugun, 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi