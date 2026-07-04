Muhammad Salahning jasorati: Misr Avstraliyani magʻlub etib, tarixiy natija qayd etdi

·88·Sport
Muhammad Salahning jasorati: Misr Avstraliyani magʻlub etib, tarixiy natija qayd etdi

Jahon chempionatining nimchorak final yoʻllanmasi uchun kechgan murosasiz bahsda Misr terma jamoasi Avstraliya ustidan gʻalaba qozonib, oʻz tarixida yangi sahifa ochdi. Dallas shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvning asosiy va qoʻshimcha vaqtlari 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangach, gʻolib nomi penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda misrliklar sardori Muhammad Salah oʻzining sovuqqonligi va mahorati bilan barchani hayratda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning asosiy vaqtida Emam Ashour Misrni hisobda oldinga olib chiqqan edi. Biroq, ikkinchi boʻlimda Mohamed Hany tomonidan yoʻl qoʻyilgan avtogol muvozanatni tikladi. Avstraliyaliklar himoyada tartibli oʻyin koʻrsatib, oʻyinni penaltilar seriyasigacha olib borishga muvaffaq boʻlishdi. Ammo lotereyada omad shimoliy afrikaliklarga kulib boqdi.

Panenka uslubidagi zarba va sardorlik masʼuliyati

Penaltilar seriyasi qizgʻin pallaga kirgan vaqtda Muhammad Salah toʻp yoniga keldi. Tajribali hujumchi darvozabon Mat Ryan ustidan toʻpni xotirjamlik bilan tashlab qoʻyib, "Panenka" uslubida gol urdi. Bu tavakkalchilik nafaqat jamoaga ustunlik berdi, balki jamoadoshlarining ruhiyatini ham koʻtardi. Yakunda Hossam Abdelmaguidning aniq zarbasi Misrning 4:2 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Muhammad Salah oʻyindan soʻng ushbu qarorini shunday izohladi: "Agar buni kimdir qilishi kerak boʻlsa, u men boʻlishim lozim edi. Jamoada boshqalardan koʻra tajribaliroqman va yoshlarga ishonch bermoqchi boʻldim. Bu mening soʻnggi Jahon chempionatim boʻladimi yoki yoʻq, bilmayman, lekin bu ishni qilishim shart edi".

Hozirda erkin agent maqomida boʻlgan Liverpul afsonasi oʻzining bu harakati bilan yosh jamoadoshlariga bosim ostida qanday oʻynash kerakligini koʻrsatib berdi. Uchrashuv davomida Avstraliya safida Harry Souttar va Lucas Herrington oʻz imkoniyatlaridan foydalana olmagani okeaniyaliklarning turnir bilan xayrlashishiga sabab boʻldi.

Afrika futbolida yangi rekord

Ushbu gʻalaba Misr futboli uchun monumental ahamiyatga ega. Misr Jahon chempionatlarining pley-off bosqichida gʻalaba qozongan beshinchi Afrika davlatiga aylandi. Bungacha bunday natijaga Kamerun, Senegal, Gana va Marokash terma jamoalari erishgan edi. "Firʼavnlar" uzoq yillik psixologik toʻsiqni yengib oʻtib, kuchli 16 talikka yoʻl olishdi.

Salah oʻyin oldidan kiyinish xonasida yigitlarga bu dunyodagi eng katta sahna ekanini va undan zavq olish kerakligini uqtirganini taʼkidladi. Misr terma jamoasining keyingi bosqichdagi raqibi va oʻyin sanasi tez orada aniqlanadi. Mazkur gʻalaba butun Misr va Afrika qitʼasi boʻylab katta bayram sifatida nishonlanmoqda.

Mohamed SalahMisrJahon ChempionatiFutbolAvstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Bugun, 13:57Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Bugun, 13:55O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiO‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiBugun, 13:42O‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiO‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiBugun, 13:35Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Bugun, 13:30Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiKlopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi