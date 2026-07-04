Muhammad Salahning jasorati: Misr Avstraliyani magʻlub etib, tarixiy natija qayd etdi
Jahon chempionatining nimchorak final yoʻllanmasi uchun kechgan murosasiz bahsda Misr terma jamoasi Avstraliya ustidan gʻalaba qozonib, oʻz tarixida yangi sahifa ochdi. Dallas shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvning asosiy va qoʻshimcha vaqtlari 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangach, gʻolib nomi penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda misrliklar sardori Muhammad Salah oʻzining sovuqqonligi va mahorati bilan barchani hayratda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning asosiy vaqtida Emam Ashour Misrni hisobda oldinga olib chiqqan edi. Biroq, ikkinchi boʻlimda Mohamed Hany tomonidan yoʻl qoʻyilgan avtogol muvozanatni tikladi. Avstraliyaliklar himoyada tartibli oʻyin koʻrsatib, oʻyinni penaltilar seriyasigacha olib borishga muvaffaq boʻlishdi. Ammo lotereyada omad shimoliy afrikaliklarga kulib boqdi.
Panenka uslubidagi zarba va sardorlik masʼuliyatiPenaltilar seriyasi qizgʻin pallaga kirgan vaqtda Muhammad Salah toʻp yoniga keldi. Tajribali hujumchi darvozabon Mat Ryan ustidan toʻpni xotirjamlik bilan tashlab qoʻyib, "Panenka" uslubida gol urdi. Bu tavakkalchilik nafaqat jamoaga ustunlik berdi, balki jamoadoshlarining ruhiyatini ham koʻtardi. Yakunda Hossam Abdelmaguidning aniq zarbasi Misrning 4:2 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Muhammad Salah oʻyindan soʻng ushbu qarorini shunday izohladi: "Agar buni kimdir qilishi kerak boʻlsa, u men boʻlishim lozim edi. Jamoada boshqalardan koʻra tajribaliroqman va yoshlarga ishonch bermoqchi boʻldim. Bu mening soʻnggi Jahon chempionatim boʻladimi yoki yoʻq, bilmayman, lekin bu ishni qilishim shart edi".
Hozirda erkin agent maqomida boʻlgan Liverpul afsonasi oʻzining bu harakati bilan yosh jamoadoshlariga bosim ostida qanday oʻynash kerakligini koʻrsatib berdi. Uchrashuv davomida Avstraliya safida Harry Souttar va Lucas Herrington oʻz imkoniyatlaridan foydalana olmagani okeaniyaliklarning turnir bilan xayrlashishiga sabab boʻldi.
Afrika futbolida yangi rekordUshbu gʻalaba Misr futboli uchun monumental ahamiyatga ega. Misr Jahon chempionatlarining pley-off bosqichida gʻalaba qozongan beshinchi Afrika davlatiga aylandi. Bungacha bunday natijaga Kamerun, Senegal, Gana va Marokash terma jamoalari erishgan edi. "Firʼavnlar" uzoq yillik psixologik toʻsiqni yengib oʻtib, kuchli 16 talikka yoʻl olishdi.
Salah oʻyin oldidan kiyinish xonasida yigitlarga bu dunyodagi eng katta sahna ekanini va undan zavq olish kerakligini uqtirganini taʼkidladi. Misr terma jamoasining keyingi bosqichdagi raqibi va oʻyin sanasi tez orada aniqlanadi. Mazkur gʻalaba butun Misr va Afrika qitʼasi boʻylab katta bayram sifatida nishonlanmoqda.
…