Liverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdi
Angliyaning Liverpul klubi oʻzining koʻp yillik yetakchisi va sardori Virgil van Dijk borasidagi pozitsiyasini keskin oʻzgartirdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar rahbariyati tajribali himoyachi uchun kelib tushadigan jiddiy takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Ushbu qaror klubdagi yangi davr va tarkibni tubdan yoshartirish strategiyasining bir qismi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
TEAMtalk nashri tarqatgan xabarga koʻra, Liverpulning Premyer-ligadagi omadsiz ishtiroki va murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlar 34 yoshli niderlandiyalik himoyachining jamoa uchun «daxlsiz» degan maqomini bekor qilinishiga sabab boʻlgan. Garchi futbolchi 2025-yilda shartnomasini uzaytirgan boʻlsa-da, klub mutasaddilari ayni damda ushbu kelishuv shartlaridan biroz afsusda ekani aytilmoqda.
Milan va boshqa daʼvogarlarHozirda Virgil van Dijk xizmatlariga Italiyaning Milan klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. «Rossonerilar»ning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim niderlandiyalik futbolchini himoya chizigʻini mustahkamlash uchun asosiy maqsad deb belgilagan. Italiya klubi vakillari allaqachon vositachilar orqali transferning moliyaviy shartlarini oʻrganishni boshlab yuborgan.
Yevropadan tashqari, Saudiya Arabistoni Pro ligasi, AQSHning MLS chempionati va Turkiya klublari ham tajribali himoyachini oʻz safiga qoʻshib olishga qarshi emas. Liverpul rahbariyati sardorni majburan sotib yubormoqchi emas, biroq klub manfaatlari uchun mos keladigan taklif tushsa, muzokaralarga kirishishga tayyorligini yangi bosh murabbiy Andoni Iraolaga maʼlum qilgan.
Himoyadagi muammolar va yangi mavsumVan Dijkning ketishi Liverpul mudofaa chizigʻi uchun katta yoʻqotish boʻlishi mumkin. Sababi, jamoani allaqachon Ibrahima Konate tark etgan, Joe Gomezning kelajagi esa soʻroq ostida qolmoqda. Agar sardor sotib yuborilsa, klub transfer oynasi yopilgunga qadar uning oʻrnini bosa oladigan yuqori darajadagi himoyachini topishi shart boʻladi.
GOAL.com nashrining yozishicha, Andoni Iraola yangi mavsum oldidan juda murakkab vaziyatga tushib qolgan. U 23-avgust kuni Nyukasl Yunaytedga qarshi boʻladigan Premyer-liganing ochilish oʻyiniga qadar himoya chizigʻidagi muammolarni hal etishi lozim. Muhammad Salah va Andy Robertson kabi yetakchilar ketganidan soʻng, Van Dijkning ham transfer qilinishi Liverpulda butunlay yangi jamoa shakllanayotganidan dalolat beradi.
…