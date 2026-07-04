Liverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdi

·41·Sport
Liverpulda kutilmagan oʻzgarishlar: Virgil van Dijk daxlsizlik maqomini yoʻqotdi

Angliyaning Liverpul klubi oʻzining koʻp yillik yetakchisi va sardori Virgil van Dijk borasidagi pozitsiyasini keskin oʻzgartirdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar rahbariyati tajribali himoyachi uchun kelib tushadigan jiddiy takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Ushbu qaror klubdagi yangi davr va tarkibni tubdan yoshartirish strategiyasining bir qismi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

TEAMtalk nashri tarqatgan xabarga koʻra, Liverpulning Premyer-ligadagi omadsiz ishtiroki va murabbiylar shtabidagi oʻzgarishlar 34 yoshli niderlandiyalik himoyachining jamoa uchun «daxlsiz» degan maqomini bekor qilinishiga sabab boʻlgan. Garchi futbolchi 2025-yilda shartnomasini uzaytirgan boʻlsa-da, klub mutasaddilari ayni damda ushbu kelishuv shartlaridan biroz afsusda ekani aytilmoqda.

Milan va boshqa daʼvogarlar

Hozirda Virgil van Dijk xizmatlariga Italiyaning Milan klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. «Rossonerilar»ning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim niderlandiyalik futbolchini himoya chizigʻini mustahkamlash uchun asosiy maqsad deb belgilagan. Italiya klubi vakillari allaqachon vositachilar orqali transferning moliyaviy shartlarini oʻrganishni boshlab yuborgan.

Yevropadan tashqari, Saudiya Arabistoni Pro ligasi, AQSHning MLS chempionati va Turkiya klublari ham tajribali himoyachini oʻz safiga qoʻshib olishga qarshi emas. Liverpul rahbariyati sardorni majburan sotib yubormoqchi emas, biroq klub manfaatlari uchun mos keladigan taklif tushsa, muzokaralarga kirishishga tayyorligini yangi bosh murabbiy Andoni Iraolaga maʼlum qilgan.

Himoyadagi muammolar va yangi mavsum

Van Dijkning ketishi Liverpul mudofaa chizigʻi uchun katta yoʻqotish boʻlishi mumkin. Sababi, jamoani allaqachon Ibrahima Konate tark etgan, Joe Gomezning kelajagi esa soʻroq ostida qolmoqda. Agar sardor sotib yuborilsa, klub transfer oynasi yopilgunga qadar uning oʻrnini bosa oladigan yuqori darajadagi himoyachini topishi shart boʻladi.

GOAL.com nashrining yozishicha, Andoni Iraola yangi mavsum oldidan juda murakkab vaziyatga tushib qolgan. U 23-avgust kuni Nyukasl Yunaytedga qarshi boʻladigan Premyer-liganing ochilish oʻyiniga qadar himoya chizigʻidagi muammolarni hal etishi lozim. Muhammad Salah va Andy Robertson kabi yetakchilar ketganidan soʻng, Van Dijkning ham transfer qilinishi Liverpulda butunlay yangi jamoa shakllanayotganidan dalolat beradi.

LiverpulVirgil van DijkTransferlarMilanPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Barselona Harry Kane transferidan voz kechdi: Robert Levandovski oʻrniga kim keladi?Bugun, 18:37Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Messi Kabo-Verde terma jamoasining kechagi o‘yinini maqtadi...Bugun, 17:16JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Kolumbiya – Gana 1:0 (ushbu golni tomosha qiling)Bugun, 17:12JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)JCH-2026. 1/16 final. Argentina – Kabo-Verde 3:2 (bu gollarni ko‘ring)Bugun, 17:05JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)JCH-2026. 1/16 final. Avstraliya - Misr 3:5 bahsidagi gollar (video)Bugun, 16:57Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Abdulkarim: «Biz faqat Messiga qarshi o‘ynamaymiz»Bugun, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi