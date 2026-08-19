Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?

·27·Sport
Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?
Qisqacha

Rossiya va O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi 25 sentyabr kuni Nijniy Novgorod shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Rossiya futbol ittifoqi va O'FA tashkiliy masalalarni hal qilmoqda, tomonlar yakuniy kelishuvga yaqin turibdi. Ikki jamoaning 2022 yil noyabr oyida Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o'tgan ilk uchrashuvi 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlangan.

2026 yilgi Jahon chempionatidan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro maydondagi navbatdagi yirik sinovga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Rossiya futbol ittifoqi va O‘FA o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga chiqdi — kuzgi xalqaro tanaffusda o‘zbek va rus futboli yulduzlari yana to‘qnash keladigan bo‘ldi. Bahs tafsilotlari va mundialdan keyingi kutilmagan holatlar qanday?

Muzokaralar yakuniy pallada: Bahs qayerda bo‘lib o‘tadi?

Sport24 nashrining xabar berishicha, ikki mamlakat futbol federatsiyalari tashkiliy masalalarni hal etishga kirishgan.

"Rossiya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 25 sentyabr kuni Nijniy Novgorod shahrida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilmoqda. Tomonlar yakuniy kelishuvga juda yaqin turibdi."

Manba ma’lumoti

Eslatib o‘tamiz, ikki jamoaning 2022 yil noyabr oyida Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan ilk tarixiy uchrashuvi 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlangan edi.

Terma jamoalar va bo‘lajak o‘rtoqlik uchrashuvlari taqvimi

Sana / Joy

O‘yin ishtirokchilari

Muhim faktlar va maqom

25 sentyabr, Nijniy Novgorod

Rossiya – O‘zbekiston

Muzokaralar yakuniy bosqichda, 2022 yilgi durangdan keyingi 2-to‘qnashuv

29 sentyabr, «Kazan Arena»

Rossiya – Eron

FIFA reytingida 22-o‘rindagi JCH-2026 ishtirokchisiga qarshi bahs

2026 yil oxiri (reja)

Rossiya – Paragvay

2024 yil qoldirilgan o‘yinni qayta tashkil etish rejalashtirilmoqda

Mundial tajribasi: Shomurodovning dunyo tan olgan goli

O‘zbekiston terma jamoasi italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kannavaro qo‘l ostida tarixiy debyut Jahon chempionatini o‘tkazib, murakkab guruh bosqichida Kolumbiya (1:3), Portugaliya (0:5) va Kongo DR (1:3) terma jamoalariga imkoniyatni boy berdi.

Shunga qaramay, «Rostov» klubi orqali rossiyalik muxlislarga juda yaxshi tanish bo‘lgan terma jamoa sardori Eldor Shomurodov alohida ajralib turdi:

"Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga yo‘llagan qoyilmaqom goli FIFA tomonidan 2026 yilgi Jahon chempionatining eng chiroyli ikki golidan biri sifatida rasman e’tirof etildi."

Valeriy Karpin shogirdlari esa O‘zbekiston bilan o‘yindan to‘rt kun o‘tib, 29 sentyabr kuni «Kazan Arena»da JCH-2026 da mag‘lubiyatsiz seriya ko‘rsatgan Eronga qarshi maydonga tushishi ko‘zda tutilgan.

Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi Nijniy Novgorodda Rossiyani mag‘lub eta oladimi yoki yana durang qayd etiladimi?

O‘z fikr va hisob taxminingizni izohlarda yozib qoldiring hamda milliy terma jamoamiz muxlislariga ushbu qaynoq xabarni yetkazing!

RossiyaO'zbekistonNizhniy NovgorodEldor ShomurodovFabio Kannavaro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi