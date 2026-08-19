Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?
Rossiya va O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi 25 sentyabr kuni Nijniy Novgorod shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Rossiya futbol ittifoqi va O'FA tashkiliy masalalarni hal qilmoqda, tomonlar yakuniy kelishuvga yaqin turibdi. Ikki jamoaning 2022 yil noyabr oyida Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o'tgan ilk uchrashuvi 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlangan.
2026 yilgi Jahon chempionatidan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro maydondagi navbatdagi yirik sinovga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Rossiya futbol ittifoqi va O‘FA o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga chiqdi — kuzgi xalqaro tanaffusda o‘zbek va rus futboli yulduzlari yana to‘qnash keladigan bo‘ldi. Bahs tafsilotlari va mundialdan keyingi kutilmagan holatlar qanday?
Muzokaralar yakuniy pallada: Bahs qayerda bo‘lib o‘tadi?
Sport24 nashrining xabar berishicha, ikki mamlakat futbol federatsiyalari tashkiliy masalalarni hal etishga kirishgan.
"Rossiya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi 25 sentyabr kuni Nijniy Novgorod shahrida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilmoqda. Tomonlar yakuniy kelishuvga juda yaqin turibdi."
— Manba ma’lumoti
Eslatib o‘tamiz, ikki jamoaning 2022 yil noyabr oyida Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan ilk tarixiy uchrashuvi 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlangan edi.
Terma jamoalar va bo‘lajak o‘rtoqlik uchrashuvlari taqvimi
Sana / Joy
O‘yin ishtirokchilari
Muhim faktlar va maqom
25 sentyabr, Nijniy Novgorod
Rossiya – O‘zbekiston
Muzokaralar yakuniy bosqichda, 2022 yilgi durangdan keyingi 2-to‘qnashuv
29 sentyabr, «Kazan Arena»
Rossiya – Eron
FIFA reytingida 22-o‘rindagi JCH-2026 ishtirokchisiga qarshi bahs
2026 yil oxiri (reja)
Rossiya – Paragvay
2024 yil qoldirilgan o‘yinni qayta tashkil etish rejalashtirilmoqda
Mundial tajribasi: Shomurodovning dunyo tan olgan goli
O‘zbekiston terma jamoasi italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kannavaro qo‘l ostida tarixiy debyut Jahon chempionatini o‘tkazib, murakkab guruh bosqichida Kolumbiya (1:3), Portugaliya (0:5) va Kongo DR (1:3) terma jamoalariga imkoniyatni boy berdi.
Shunga qaramay, «Rostov» klubi orqali rossiyalik muxlislarga juda yaxshi tanish bo‘lgan terma jamoa sardori Eldor Shomurodov alohida ajralib turdi:
"Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga yo‘llagan qoyilmaqom goli FIFA tomonidan 2026 yilgi Jahon chempionatining eng chiroyli ikki golidan biri sifatida rasman e’tirof etildi."
Valeriy Karpin shogirdlari esa O‘zbekiston bilan o‘yindan to‘rt kun o‘tib, 29 sentyabr kuni «Kazan Arena»da JCH-2026 da mag‘lubiyatsiz seriya ko‘rsatgan Eronga qarshi maydonga tushishi ko‘zda tutilgan.
Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi Nijniy Novgorodda Rossiyani mag‘lub eta oladimi yoki yana durang qayd etiladimi?
O‘z fikr va hisob taxminingizni izohlarda yozib qoldiring hamda milliy terma jamoamiz muxlislariga ushbu qaynoq xabarni yetkazing!
…