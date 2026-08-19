Gvardiolaning «Siti» kiyinish xonasidagi ko‘z yoshli xayrlashuvi oshkor bo‘ldi

·25·Sport
Gvardiolaning «Siti» kiyinish xonasidagi ko‘z yoshli xayrlashuvi oshkor bo‘ldi
Qisqacha

Xosep Gvardiola «Manchester Siti» bosh murabbiyi sifatidagi so'nggi o'yinini o'tkazishini va ishni davom ettirish uchun zarur kuch hamda energiya qolmaganini futbolchilarga ma'lum qilgan. Bu xayrlashuv tafsilotlari «A Beautiful Obsession» hujjatli filmida oshkor bo'ldi, unda Gvardiola rasmiy e'londan oldin vaziyatni jamoasiga shaxsan tushuntirgani ko'rsatilgan.

Jahon futbolida butun bir davr yakuniga yetdi: «Manchester Siti» bilan 10 yil davomida fantastik g‘alabalarni qo‘lga kiritgan Xosep Gvardiola nihoyat klub bilan xayrlashdi. Jamoaning kiyinish xonasida bo‘lib o‘tgan va shu paytgacha sir tutilgan eng og‘riqli lahzalar ommaga sizib chiqdi — buyuk murabbiyni ketishga aslida nima majbur qildi?

So‘nggi nutq: «A Beautiful Obsession» filmidagi shok lahzalar

Internet tarmoqlarida namoyish etilgan «A Beautiful Obsession» hujjatli filmi Gvardiolaning klubdagi so‘nggi kunlari pardasini ochdi. Futbolchilar oldiga chiqqan ispaniyalik mutaxassis o‘zining og‘ir qarorini ochiq tan oldi:

"Yigitlar, men ko‘p gapirmayman. Yakshanba kuni «Manchester Siti» bosh murabbiyi sifatidagi so‘nggi o‘yinimni o‘tkazaman. Sababi oddiy: ishni davom ettirish uchun kuch, energiya kerak. Lekin ich-ichimdan bilamanki, endi menda bu energiya qolmadi.", - dedi Xosep Gvardiola.

Pep rasmiy e’londan oldin futbolchilarga shaxsan o‘zi vaziyatni tushuntirishni burchi deb bilgan va barcha shogirdlariga minnatdorchilik bildirgan.

Gvardiolaning «Manchester Siti»dagi 10 yillik imperiyasi

Ko‘rsatkich

Raqamlar va muvaffaqiyatlar

Boshqaruv davri

2016 – 2026 yillar (10 yil)

Jami sovrinlar

20 ta unvon

APL chempionligi

6 karra Angliya chempioni

Eng katta cho‘qqi

UYEFA Chempionlar Ligasi g‘olibligi

Futbol tarixida o‘chmas iz

2016 yilda Manchesterga kelgan Pep nafaqat jamoani, balki butun ingliz futboli taktikasini qaytadan yaratdi. Biroq o‘n yillik tinimsiz bosim, rekordlar va sovrinlar poygasi hatto eng kuchli mutaxassisni ham ruhiy va jismoniy jihatdan toliqtirdi. Uning ketishi APLdagi kuchlar muvozanatini butunlay o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.

Sizningcha, Gvardiolasiz «Manchester Siti» avvalgi qudratini saqlab qola oladimi yoki klub inqirozga yuz tutadimi?

O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu tarixiy xabarni ulashing!

Pep GuardiolaManchester CityPremier LeagueUEFA Champions League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi