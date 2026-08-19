Gvardiolaning «Siti» kiyinish xonasidagi ko‘z yoshli xayrlashuvi oshkor bo‘ldi
Xosep Gvardiola «Manchester Siti» bosh murabbiyi sifatidagi so'nggi o'yinini o'tkazishini va ishni davom ettirish uchun zarur kuch hamda energiya qolmaganini futbolchilarga ma'lum qilgan. Bu xayrlashuv tafsilotlari «A Beautiful Obsession» hujjatli filmida oshkor bo'ldi, unda Gvardiola rasmiy e'londan oldin vaziyatni jamoasiga shaxsan tushuntirgani ko'rsatilgan.
Jahon futbolida butun bir davr yakuniga yetdi: «Manchester Siti» bilan 10 yil davomida fantastik g‘alabalarni qo‘lga kiritgan Xosep Gvardiola nihoyat klub bilan xayrlashdi. Jamoaning kiyinish xonasida bo‘lib o‘tgan va shu paytgacha sir tutilgan eng og‘riqli lahzalar ommaga sizib chiqdi — buyuk murabbiyni ketishga aslida nima majbur qildi?
So‘nggi nutq: «A Beautiful Obsession» filmidagi shok lahzalar
Internet tarmoqlarida namoyish etilgan «A Beautiful Obsession» hujjatli filmi Gvardiolaning klubdagi so‘nggi kunlari pardasini ochdi. Futbolchilar oldiga chiqqan ispaniyalik mutaxassis o‘zining og‘ir qarorini ochiq tan oldi:
"Yigitlar, men ko‘p gapirmayman. Yakshanba kuni «Manchester Siti» bosh murabbiyi sifatidagi so‘nggi o‘yinimni o‘tkazaman. Sababi oddiy: ishni davom ettirish uchun kuch, energiya kerak. Lekin ich-ichimdan bilamanki, endi menda bu energiya qolmadi.", - dedi Xosep Gvardiola.
Pep rasmiy e’londan oldin futbolchilarga shaxsan o‘zi vaziyatni tushuntirishni burchi deb bilgan va barcha shogirdlariga minnatdorchilik bildirgan.
Gvardiolaning «Manchester Siti»dagi 10 yillik imperiyasi
Ko‘rsatkich
Raqamlar va muvaffaqiyatlar
Boshqaruv davri
2016 – 2026 yillar (10 yil)
Jami sovrinlar
20 ta unvon
APL chempionligi
6 karra Angliya chempioni
Eng katta cho‘qqi
UYEFA Chempionlar Ligasi g‘olibligi
Futbol tarixida o‘chmas iz
2016 yilda Manchesterga kelgan Pep nafaqat jamoani, balki butun ingliz futboli taktikasini qaytadan yaratdi. Biroq o‘n yillik tinimsiz bosim, rekordlar va sovrinlar poygasi hatto eng kuchli mutaxassisni ham ruhiy va jismoniy jihatdan toliqtirdi. Uning ketishi APLdagi kuchlar muvozanatini butunlay o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.
Sizningcha, Gvardiolasiz «Manchester Siti» avvalgi qudratini saqlab qola oladimi yoki klub inqirozga yuz tutadimi?
O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu tarixiy xabarni ulashing!
…