«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi

·26·Sport
«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi
Qisqacha

Farg'onaning «Neftchi» va Toshkentning «Paxtakor» klublari Elit Osiyo Chempionlar Ligasi liga bosqichida 8 tadan uchrashuv o'tkazadi. Islom Ismoilov shogirdlarining raqiblari «Al Ahli», «Istiqlol», «Eyr Fors», «An Nasr», «Al Hilol», «Traktor», «Al Ittihod» va «Al Qodisiya» bo'ladi. Kamoliddin Tojiyev boshchiligidagi «Paxtakor» esa «Istiqlol», «Al Ahli», «An Nasr», «Eyr Fors», «Traktor», «Al Hilol», «Al Qodisiya» va «Al Ittihod» bilan kuch sinashadi.

Farg‘onaning «Neftchi» va Toshkentning «Paxtakor» klublari uchun Osiyodagi eng nufuzli turnirlardan biri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasining liga bosqichidagi raqiblar aniq bo‘ldi. O‘zbekistonning ikki grandini Saudiya Arabistoni, Eron va Iroqning kuchli jamoalariga qarshi maydonga tushadi.

«Neftchi»ni kimlar kutib turibdi?

Islom Ismoilov shogirdlari liga bosqichida 8 ta uchrashuv o‘tkazadi. Farg‘ona klubi Saudiya Arabistonining bir nechta kuchli vakillari bilan ham kuch sinashadi.

«Neftchi»ning raqiblari:

Raqib

Maydon

«Al Ahli»

Uyda

«Istiqlol»

Safarda

«Eyr Fors»

Uyda

«An Nasr»

Safarda

«Al Hilol»

Uyda

«Traktor»

Safarda

«Al Ittihod»

Uyda

«Al Qodisiya»

Safarda

«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi

Ayniqsa, «An Nasr», «Al Hilol», «Al Ahli» va «Al Ittihod» kabi Saudiya klublari bilan uchrashuvlar «Neftchi» uchun katta sinov bo‘lishi kutilmoqda.

«Paxtakor»ga ham oson bo‘lmaydi

Kamoliddin Tojiyev boshchiligidagi «Paxtakor» ham liga bosqichida 8 ta jamoa bilan kuch sinashadi. Toshkent klubi ayrim raqiblarini o‘z maydonida qabul qilsa, bir qator muhim o‘yinlarni safarda o‘tkazadi.

«Paxtakor»ning raqiblari:

  • «Istiqlol» — uyda

  • «Al Ahli» — safarda

  • «An Nasr» — uyda

  • «Eyr Fors» — safarda

  • «Traktor» — uyda

  • «Al Hilol» — safarda

  • «Al Qodisiya» — uyda

  • «Al Ittihod» — safarda

«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi

O‘zbekiston klublarini katta sinovlar kutmoqda

Ikki klubning raqiblari deyarli bir xil bo‘lsa-da, uchrashuvlarning uyda yoki safarda o‘tkazilishi farq qiladi.

«Neftchi» va «Paxtakor» uchun Elit Osiyo Chempionlar Ligasi liga bosqichi jiddiy sinov bo‘ladi.

Ayniqsa, Saudiya Arabistonining grandlari bilan o‘yinlar o‘zbek futbol muxlislari uchun ham katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy.

Qisqacha

  • «Neftchi»: 4 ta uyda, 4 ta safarda.

  • «Paxtakor»: 4 ta uyda, 4 ta safarda.

Ikki klub ham kuchli raqiblarga qarshi bahslarda O‘zbekiston futboli sha’nini himoya qiladi. Endi asosiy savol — «Neftchi» va «Paxtakor» ushbu kuchli raqiblar orasida qay darajagacha bora oladi?

Siz qaysi klubning imkoniyatini yuqori baholaysiz — «Neftchi»mi yoki «Paxtakor»? Fikringizni izohlarda yozing va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing!

NeftchiPakhtakorO'zbekistonAl NassrAl Hilal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi