«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi
Farg'onaning «Neftchi» va Toshkentning «Paxtakor» klublari Elit Osiyo Chempionlar Ligasi liga bosqichida 8 tadan uchrashuv o'tkazadi. Islom Ismoilov shogirdlarining raqiblari «Al Ahli», «Istiqlol», «Eyr Fors», «An Nasr», «Al Hilol», «Traktor», «Al Ittihod» va «Al Qodisiya» bo'ladi. Kamoliddin Tojiyev boshchiligidagi «Paxtakor» esa «Istiqlol», «Al Ahli», «An Nasr», «Eyr Fors», «Traktor», «Al Hilol», «Al Qodisiya» va «Al Ittihod» bilan kuch sinashadi.
Farg‘onaning «Neftchi» va Toshkentning «Paxtakor» klublari uchun Osiyodagi eng nufuzli turnirlardan biri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasining liga bosqichidagi raqiblar aniq bo‘ldi. O‘zbekistonning ikki grandini Saudiya Arabistoni, Eron va Iroqning kuchli jamoalariga qarshi maydonga tushadi.
«Neftchi»ni kimlar kutib turibdi?
Islom Ismoilov shogirdlari liga bosqichida 8 ta uchrashuv o‘tkazadi. Farg‘ona klubi Saudiya Arabistonining bir nechta kuchli vakillari bilan ham kuch sinashadi.
«Neftchi»ning raqiblari:
Raqib
Maydon
«Al Ahli»
Uyda
«Istiqlol»
Safarda
«Eyr Fors»
Uyda
«An Nasr»
Safarda
«Al Hilol»
Uyda
«Traktor»
Safarda
«Al Ittihod»
Uyda
«Al Qodisiya»
Safarda
Ayniqsa, «An Nasr», «Al Hilol», «Al Ahli» va «Al Ittihod» kabi Saudiya klublari bilan uchrashuvlar «Neftchi» uchun katta sinov bo‘lishi kutilmoqda.
«Paxtakor»ga ham oson bo‘lmaydi
Kamoliddin Tojiyev boshchiligidagi «Paxtakor» ham liga bosqichida 8 ta jamoa bilan kuch sinashadi. Toshkent klubi ayrim raqiblarini o‘z maydonida qabul qilsa, bir qator muhim o‘yinlarni safarda o‘tkazadi.
«Paxtakor»ning raqiblari:
«Istiqlol» — uyda
«Al Ahli» — safarda
«An Nasr» — uyda
«Eyr Fors» — safarda
«Traktor» — uyda
«Al Hilol» — safarda
«Al Qodisiya» — uyda
«Al Ittihod» — safarda
O‘zbekiston klublarini katta sinovlar kutmoqda
Ikki klubning raqiblari deyarli bir xil bo‘lsa-da, uchrashuvlarning uyda yoki safarda o‘tkazilishi farq qiladi.
«Neftchi» va «Paxtakor» uchun Elit Osiyo Chempionlar Ligasi liga bosqichi jiddiy sinov bo‘ladi.
Ayniqsa, Saudiya Arabistonining grandlari bilan o‘yinlar o‘zbek futbol muxlislari uchun ham katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy.
Qisqacha
«Neftchi»: 4 ta uyda, 4 ta safarda.
«Paxtakor»: 4 ta uyda, 4 ta safarda.
Ikki klub ham kuchli raqiblarga qarshi bahslarda O‘zbekiston futboli sha’nini himoya qiladi. Endi asosiy savol — «Neftchi» va «Paxtakor» ushbu kuchli raqiblar orasida qay darajagacha bora oladi?
Siz qaysi klubning imkoniyatini yuqori baholaysiz — «Neftchi»mi yoki «Paxtakor»? Fikringizni izohlarda yozing va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing!
…