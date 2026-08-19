«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis
«An Nasr» Saudiya Arabistoni Qirol kubogining 1/16 finalida safarda «Al Diriya»ni 4:1 hisobida mag'lub etib, 1/8 finalga yo'l oldi. Krishtianu Ronaldu qaydnomadan tashqarida qolgan uchrashuvda Joau Feliks 36 va 68-daqiqalarda gol urib, jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shdi. «An Nasr» safida Simakan 11-daqiqada, Al Hamdan esa 37-daqiqada gol kiritdi, mezbonlarning yagona goliga Rodriges 2-daqiqada mualliflik qildi. «Al Diriya» musobaqa bilan xayrlashdi.
Saudiya Arabistoni Qirol kubogining 1/16 final bosqichida kutilmagan tarkib va shiddatli gollar shousi kuzatildi. Riyodning «An Nasr» klubi safarda «Al Diriya» mehmoni bo‘lib, maydonga asosiy yulduzisiz tushdi. Jamoa yetakchisi Krishtianu Ronalduning yo‘qligi g‘alabaga to‘sqinlik qildimi yoki yangi qahramonlar paydo bo‘ldimi?
Tezkor gol va «An Nasr»ning kuchli javobi
Uchrashuv mezbonlarning kutilmagan hujumi bilan boshlandi: bahsning 2-daqiqasidayoq «Al Diriya» hujumchisi Rodriges hisobni ochib, «An Nasr»ni shok holatiga tushirib qo‘ydi. Biroq riyodliklar tezda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga oldi va ketma-ket zarbalar bilan javob qaytardi:
"Ronalduning maydonda yo‘qligida Joau Feliks yetakchilikni o‘z zimmasiga oldi. Uning dubli hamda Simakan va Al Hamdanning gollari «An Nasr»ni navbatdagi bosqichga olib chiqdi."
Saudiya Qirol kubogi: 1/16 final bahsi faktlari
Ko‘rsatkich
«Al Diriya»
«An Nasr»
Yakuniy hisob
1
4
Gollar mualliflari
Rodriges (2')
Simakan (11'), Feliks (36', 68'), Al Hamdan (37')
Asosiy yo‘qotish
—
Krishtianu Ronaldu (qaydnomadan tashqarida qoldi)
Keyingi bosqich
Musobaqa bilan xayrlashdi
1/8 final yo‘llanmasi qo‘lga kiritildi
Yulduzli tarkib va navbatdagi bosqich
«An Nasr» murabbiylar shtabi ushbu bellashuvda Mane, Koman, Simakan hamda yaqinda jamoaga qo‘shilgan Inigo Martines kabi kuchli ijrochilarga imkoniyat berdi. Ronaldusiz ham muammosiz yirik g‘alabaga erishgan jamoa kubok yo‘lidagi yurishini davom ettiradigan bo‘ldi.
Sizningcha, «An Nasr» bu mavsumda Ronaldu bilan birga Qirol kubogi bosh sovrinini qo‘lga kirita oladimi yoki raqobatchilarga kuchi yetmaydimi?
O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
…