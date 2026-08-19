«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis

·28·Sport
«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis
Qisqacha

«An Nasr» Saudiya Arabistoni Qirol kubogining 1/16 finalida safarda «Al Diriya»ni 4:1 hisobida mag'lub etib, 1/8 finalga yo'l oldi. Krishtianu Ronaldu qaydnomadan tashqarida qolgan uchrashuvda Joau Feliks 36 va 68-daqiqalarda gol urib, jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shdi. «An Nasr» safida Simakan 11-daqiqada, Al Hamdan esa 37-daqiqada gol kiritdi, mezbonlarning yagona goliga Rodriges 2-daqiqada mualliflik qildi. «Al Diriya» musobaqa bilan xayrlashdi.

Saudiya Arabistoni Qirol kubogining 1/16 final bosqichida kutilmagan tarkib va shiddatli gollar shousi kuzatildi. Riyodning «An Nasr» klubi safarda «Al Diriya» mehmoni bo‘lib, maydonga asosiy yulduzisiz tushdi. Jamoa yetakchisi Krishtianu Ronalduning yo‘qligi g‘alabaga to‘sqinlik qildimi yoki yangi qahramonlar paydo bo‘ldimi?

Tezkor gol va «An Nasr»ning kuchli javobi

Uchrashuv mezbonlarning kutilmagan hujumi bilan boshlandi: bahsning 2-daqiqasidayoq «Al Diriya» hujumchisi Rodriges hisobni ochib, «An Nasr»ni shok holatiga tushirib qo‘ydi. Biroq riyodliklar tezda o‘yin tizginini o‘z qo‘liga oldi va ketma-ket zarbalar bilan javob qaytardi:

"Ronalduning maydonda yo‘qligida Joau Feliks yetakchilikni o‘z zimmasiga oldi. Uning dubli hamda Simakan va Al Hamdanning gollari «An Nasr»ni navbatdagi bosqichga olib chiqdi."

Saudiya Qirol kubogi: 1/16 final bahsi faktlari

Ko‘rsatkich

«Al Diriya»

«An Nasr»

Yakuniy hisob

1

4

Gollar mualliflari

Rodriges (2')

Simakan (11'), Feliks (36', 68'), Al Hamdan (37')

Asosiy yo‘qotish

Krishtianu Ronaldu (qaydnomadan tashqarida qoldi)

Keyingi bosqich

Musobaqa bilan xayrlashdi

1/8 final yo‘llanmasi qo‘lga kiritildi

Yulduzli tarkib va navbatdagi bosqich

«An Nasr» murabbiylar shtabi ushbu bellashuvda Mane, Koman, Simakan hamda yaqinda jamoaga qo‘shilgan Inigo Martines kabi kuchli ijrochilarga imkoniyat berdi. Ronaldusiz ham muammosiz yirik g‘alabaga erishgan jamoa kubok yo‘lidagi yurishini davom ettiradigan bo‘ldi.

Sizningcha, «An Nasr» bu mavsumda Ronaldu bilan birga Qirol kubogi bosh sovrinini qo‘lga kirita oladimi yoki raqobatchilarga kuchi yetmaydimi?

O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi