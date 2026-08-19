Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdi
Rodri boshqa takliflari bo'lishiga qaramay, «Barselona»ni klubning o'ziga xos falsafasi va jahon futbolidagi namunaviy o'rni sabab tanlaganini aytdi. U «Manchester Siti»ni tark etish qiyin bo'lganini, chunki klub unga hamma narsani berganini bildirdi. 30 yoshli yarim himoyachi «Barselona» bilan 2030 yil yozigacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi.
«Manchester Siti»dagi yorqin davriga nuqta qo‘yib, Kataloniya grandi safiga o‘tgan ispaniyalik yulduz Rodrining transferi futbol olamida katta rezonans keltirib chiqardi. Qo‘lida boshqa yirik takliflar bo‘lishiga qaramay, tajribali yarim himoyachini «Barselona»ga chorlagan asosiy omil nima bo‘ldi? Futbolchining ilk ochiq bayonoti ko‘pchilikni hayratda qoldirdi.
«Siti»dan ketish va yurakdagi tanlov: Rodrining ilk so‘zlari
The Touchline nashriga bergan intervyusida Rodri Angliyani tark etish oson kechmaganini, biroq bolalikdan orzu qilgan falsafasi uni Kataloniyaga yetaklaganini yashirmadi:
"Bu yerda ekanligimdan juda xursandman. Bu qiyin qaror edi, chunki menga hamma narsa bergan klubimni tark etdim. Lekin «Barselona» men uchun doimo jahon miqyosidagi namuna bo‘lib kelgan. Menda boshqa variant ham bor edi, ammo klubning o‘ziga xos falsafasi tufayli «Barselona» doim birinchi tanlovim bo‘lgan.", - dedi Rodri.
Rodrining «Barselona»dagi yangi bitimi tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Shartnoma va futbolchi ma’lumotlari
Futbolchi
Rodri (yarim himoyachi)
Yangi jamoasi
«Barselona» (Ispaniya)
Amaldagi shartnoma muddati
2030 yil yoziga qadar
Klubni tanlashdagi asosiy sabab
Klub falsafasi va jahon futbolidagi namunaviy o‘rni
Sobiq jamoasi
Uzoq muddatli loyiha: Kataloniyada 2030 yilgacha reja
30 yoshli yarim himoyachi Kataloniya klubi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu esa «Barselona» rahbariyati Rodrini nafaqat bugungi kun yetakchisi, balki yaqin yillardagi yangi chempionlik loyihasining asosiy poydevori sifatida ko‘rayotganidan dalolat beradi.
Sizningcha, Rodri «Barselona» o‘yin uslubiga to‘liq mos tusha oladimi va jamoaga Chempionlar Ligasi kubogini qaytara oladimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va «Barselona»ning barcha ashaddiy muxlislariga ushbu bayonotni darhol ulashing!
…