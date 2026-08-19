Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdi

·26·Sport
Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdi
Qisqacha

Rodri boshqa takliflari bo'lishiga qaramay, «Barselona»ni klubning o'ziga xos falsafasi va jahon futbolidagi namunaviy o'rni sabab tanlaganini aytdi. U «Manchester Siti»ni tark etish qiyin bo'lganini, chunki klub unga hamma narsani berganini bildirdi. 30 yoshli yarim himoyachi «Barselona» bilan 2030 yil yozigacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi.

«Manchester Siti»dagi yorqin davriga nuqta qo‘yib, Kataloniya grandi safiga o‘tgan ispaniyalik yulduz Rodrining transferi futbol olamida katta rezonans keltirib chiqardi. Qo‘lida boshqa yirik takliflar bo‘lishiga qaramay, tajribali yarim himoyachini «Barselona»ga chorlagan asosiy omil nima bo‘ldi? Futbolchining ilk ochiq bayonoti ko‘pchilikni hayratda qoldirdi.

«Siti»dan ketish va yurakdagi tanlov: Rodrining ilk so‘zlari

The Touchline nashriga bergan intervyusida Rodri Angliyani tark etish oson kechmaganini, biroq bolalikdan orzu qilgan falsafasi uni Kataloniyaga yetaklaganini yashirmadi:

"Bu yerda ekanligimdan juda xursandman. Bu qiyin qaror edi, chunki menga hamma narsa bergan klubimni tark etdim. Lekin «Barselona» men uchun doimo jahon miqyosidagi namuna bo‘lib kelgan. Menda boshqa variant ham bor edi, ammo klubning o‘ziga xos falsafasi tufayli «Barselona» doim birinchi tanlovim bo‘lgan.", - dedi Rodri.

Rodrining «Barselona»dagi yangi bitimi tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Shartnoma va futbolchi ma’lumotlari

Futbolchi

Rodri (yarim himoyachi)

Yangi jamoasi

«Barselona» (Ispaniya)

Amaldagi shartnoma muddati

2030 yil yoziga qadar

Klubni tanlashdagi asosiy sabab

Klub falsafasi va jahon futbolidagi namunaviy o‘rni

Sobiq jamoasi

«Manchester Siti»

Uzoq muddatli loyiha: Kataloniyada 2030 yilgacha reja

30 yoshli yarim himoyachi Kataloniya klubi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu esa «Barselona» rahbariyati Rodrini nafaqat bugungi kun yetakchisi, balki yaqin yillardagi yangi chempionlik loyihasining asosiy poydevori sifatida ko‘rayotganidan dalolat beradi.

Sizningcha, Rodri «Barselona» o‘yin uslubiga to‘liq mos tusha oladimi va jamoaga Chempionlar Ligasi kubogini qaytara oladimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va «Barselona»ning barcha ashaddiy muxlislariga ushbu bayonotni darhol ulashing!

RodriBarselonaManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi