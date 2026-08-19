UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?
UFC 330dan keyingi reytingda Yen Machado Gerri Islam Maxachevga yutqazganiga qaramay, yarim o'rta vazn toifasida 2-o'rinni saqlab qoldi, Karlos Prates esa 1-pog'onada qoldi. Charlz Jonson Eduardo Enrikeni noyob "tvister" usulida mag'lub etib, eng yengil vazn top-15 taligida 14-o'rinni egalladi; uni avval o'zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov mag'lub etgan edi.
Filadelfiyada bo‘lib o‘tgan va bir qator shiddatli qarama-qarshiliklarga boy bo‘lgan UFC 330 turniri ortda qoldi. Ammo liganing navbatdagi haftalik yangilangan reytingi e’lon qilingach, muxlislar hayratda qoldi — katta janglar kutilganidek keng ko‘lamli o‘zgarishlarni keltirib chiqarmadimi yoki haqiqiy sensatsiya quyi pog‘onalarda yashiringanmi?
Yarim o‘rta vaznda barqarorlik: Gerri va Maxachev jangidan keyingi holat
Turnirning markaziy to‘qnashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev hakamlarning yakdil qarori bilan irlandiyalik Yen Machado Gerrini mag‘lub etdi. Biroq ushbu natija jadval cho‘qqisini ostin-ustun qilmadi:
"Yen Machado Gerri mag‘lubiyatiga qaramay, divizion top-10 taligidagi 2-o‘rnini saqlab qoldi. Kamar uchun asosiy da’vogar Karlos Prates esa hamon 1-pog‘onada qolmoqda."
UFC 330 dan keyingi asosiy reyting harakatlari
Vazn toifasi
Sportchi
Eski o‘rni
Yangi o‘rni
Holat va izoh
Yarim o‘rta vazn
Yen Machado Gerri
#2
#2
Maxachevga yutqazsa-da, o‘rnini saqladi
Yarim o‘rta vazn
Karlos Prates
#1
#1
Asosiy da’vogarlik maqomi o‘zgarmadi
Eng yengil vazn
Charlz Jonson
Top-15 tashqarisida
#14
Noyob «tvister» g‘alabasi evaziga ko‘tarildi
Birinchi eng yengil (ayollar)
Jullian Robertson
#4
#5
Dernga yutqazib, pastga tushdi
Birinchi eng yengil (ayollar)
Syaonan Yan
#5
#4
Robertsonning ortga chekinishi hisobiga ko‘tarildi
Temirov mag‘lub etgan Jonsonning top-15 ga kirishi va ayollar divizioni
Turnirning dastlabki kardida braziliyalik debyutant Eduardo Enrikeni noyob «tvister» usuli orqali taslim etgan Charlz Jonson eng yengil vazn top-15 taligining 14-pog‘onasini egalladi. Qayd etish joizki, o‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov o‘z vaqtida aynan ushbu Jonsonni mag‘lubiyatga uchratgan edi.
Ayollar o‘rtasidagi birinchi eng yengil vaznda esa amaldagi chempion Makkenzi Dernga hakamlar qarori bilan yutqazgan kanadalik Jullian Robertson 4-pog‘onadan 5-o‘ringa tushdi. Buning natijasida xitoylik Syaonan Yan kuchli to‘rtlikka ko‘tarilib oldi.
Sizningcha, Yen Machado Gerrining mag‘lubiyatdan keyin ham 2-o‘rinda qolishi adolatlimi yoki Karlos Prates allaqachon Maxachevga jiddiy xavf tug‘dira oladimi?
O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va MMA muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu yangilangan reytingni ulashing!
…