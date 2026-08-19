UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?

·18·Sport
UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?
Qisqacha

UFC 330dan keyingi reytingda Yen Machado Gerri Islam Maxachevga yutqazganiga qaramay, yarim o'rta vazn toifasida 2-o'rinni saqlab qoldi, Karlos Prates esa 1-pog'onada qoldi. Charlz Jonson Eduardo Enrikeni noyob "tvister" usulida mag'lub etib, eng yengil vazn top-15 taligida 14-o'rinni egalladi; uni avval o'zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov mag'lub etgan edi.

Filadelfiyada bo‘lib o‘tgan va bir qator shiddatli qarama-qarshiliklarga boy bo‘lgan UFC 330 turniri ortda qoldi. Ammo liganing navbatdagi haftalik yangilangan reytingi e’lon qilingach, muxlislar hayratda qoldi — katta janglar kutilganidek keng ko‘lamli o‘zgarishlarni keltirib chiqarmadimi yoki haqiqiy sensatsiya quyi pog‘onalarda yashiringanmi?

Yarim o‘rta vaznda barqarorlik: Gerri va Maxachev jangidan keyingi holat

Turnirning markaziy to‘qnashuvida yarim o‘rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev hakamlarning yakdil qarori bilan irlandiyalik Yen Machado Gerrini mag‘lub etdi. Biroq ushbu natija jadval cho‘qqisini ostin-ustun qilmadi:

"Yen Machado Gerri mag‘lubiyatiga qaramay, divizion top-10 taligidagi 2-o‘rnini saqlab qoldi. Kamar uchun asosiy da’vogar Karlos Prates esa hamon 1-pog‘onada qolmoqda."

UFC 330 dan keyingi asosiy reyting harakatlari

Vazn toifasi

Sportchi

Eski o‘rni

Yangi o‘rni

Holat va izoh

Yarim o‘rta vazn

Yen Machado Gerri

#2

#2

Maxachevga yutqazsa-da, o‘rnini saqladi

Yarim o‘rta vazn

Karlos Prates

#1

#1

Asosiy da’vogarlik maqomi o‘zgarmadi

Eng yengil vazn

Charlz Jonson

Top-15 tashqarisida

#14

Noyob «tvister» g‘alabasi evaziga ko‘tarildi

Birinchi eng yengil (ayollar)

Jullian Robertson

#4

#5

Dernga yutqazib, pastga tushdi

Birinchi eng yengil (ayollar)

Syaonan Yan

#5

#4

Robertsonning ortga chekinishi hisobiga ko‘tarildi

Temirov mag‘lub etgan Jonsonning top-15 ga kirishi va ayollar divizioni

Turnirning dastlabki kardida braziliyalik debyutant Eduardo Enrikeni noyob «tvister» usuli orqali taslim etgan Charlz Jonson eng yengil vazn top-15 taligining 14-pog‘onasini egalladi. Qayd etish joizki, o‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov o‘z vaqtida aynan ushbu Jonsonni mag‘lubiyatga uchratgan edi.

Ayollar o‘rtasidagi birinchi eng yengil vaznda esa amaldagi chempion Makkenzi Dernga hakamlar qarori bilan yutqazgan kanadalik Jullian Robertson 4-pog‘onadan 5-o‘ringa tushdi. Buning natijasida xitoylik Syaonan Yan kuchli to‘rtlikka ko‘tarilib oldi.

Sizningcha, Yen Machado Gerrining mag‘lubiyatdan keyin ham 2-o‘rinda qolishi adolatlimi yoki Karlos Prates allaqachon Maxachevga jiddiy xavf tug‘dira oladimi?

O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va MMA muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu yangilangan reytingni ulashing!

UFCIslam MakhachevIan Machado GarryMackenzie DernPhiladelphia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi