«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?

·39·Sport
«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?
Qisqacha

O'zbekiston Superligasining 18-turida amaldagi chempion va musobaqa peshqadami «Neftchi» safarda «Buxoro»ga 1:4 hisobida yutqazdi. «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov 5 nafar asosiy tarkib futbolchisining yo'qligi mag'lubiyat uchun bahona bo'la olmasligini aytib, natijaga individual xatolar sabab bo'lganini ta'kidladi. Uchinchi va to'rtinchi gollar paytida jamoa to'pni raqibga sovg'a qilganini bildirgan murabbiy bunday mag'lubiyatga yo'l qo'ymaslik kerakligini qayd etdi.

O‘zbekiston Superligasining 18-turi kutilmagan va haqiqiy shok natija bilan start oldi. Musobaqa peshqadami va amaldagi chempion hisoblangan Farg‘onaning «Neftchi» klubi safarda «Buxoro»ga yirik 1:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur og‘ir va alamli zarbadan so‘ng farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida keskin bayonotlar berdi — mag‘lubiyatning asl sababi nimada?

«Bu bahona bo‘lolmaydi»: 5 nafar yetakchisiz qolgan jamoaning qulashi

Jamoa safida 5 nafar asosiy tarkib futbolchisining yo‘qligi natijaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qildimi, degan savolga Islom Ismoilov kutilmagan darajada qat’iy javob qaytardi. Murabbiy hech qanday omilni ro‘kach qilmasdan, muammo individual xatolarda ekanini ochiq aytdi:

"Bu bahona bo‘la olmaydi. Tarkibimizda ularning o‘rnini bosa oladigan futbolchilar bor. Har qanday holatda ham biz bunday mag‘lubiyatga uchramasligimiz kerak edi. Ikkinchi bo‘limdagi uchinchi va to‘rtinchi gollar... Bularning hammasi oddiy va kulguli xatolar. To‘pni raqibga sovg‘a qilyapmiz, ular esa gol uryapti.", - dedi Islom Ismoilov.

Superliga 18-turi: Markaziy bahs faktlari

Ko‘rsatkich

«Buxoro»

«Neftchi»

Yakuniy hisob

4

1

O‘yin uslubi

Qarshi hujum va uzun uzatmalar

To‘p nazorati va pozitsion hujum

Maqom

Mezbon / G‘alaba qozondi

Peshqadam, amaldagi chempion

Hal qiluvchi omil

Raqib xatolaridan unumli foydalanish

Mudofaadagi qo‘pol individual xatolar

«Buxoro»ning bir xil taktikasi va keyingi qadamlar

Farg‘onaliklar ustozi raqibning uslubi birinchi davradagidan deyarli farq qilmaganini, biroq shunga qaramay mudofaa chizig‘i vaziyatni nazorat qilolmaganini ta’kidladi:

"Birinchi davrada ham «Buxoro» deyarli shu uslubda o‘ynab, penaltidan hisobni ochgandi. Bugun ham shu holat takrorlandi. Ular uzun paslar va qarshi hujumga tayandi. Futbolchilarimiz professional, bu alamli mag‘lubiyatdan tezroq xulosa chiqarib, xatolarni to‘g‘rilaymiz."

Yirik hisobdagi kutilmagan mag‘lubiyat Superligadagi chempionlik poygasini yanada keskinlashtirib yuborishi shubhasiz.

Sizningcha, «Neftchi»ning bu yirik mag‘lubiyati tasodifmi yoki chempionlik poygasida inqiroz boshlandimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga ushbu sensatsion xabarni ulashing!

NeftchiBuxoroIslom IsmoilovO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi