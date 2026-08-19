«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?
O'zbekiston Superligasining 18-turida amaldagi chempion va musobaqa peshqadami «Neftchi» safarda «Buxoro»ga 1:4 hisobida yutqazdi. «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov 5 nafar asosiy tarkib futbolchisining yo'qligi mag'lubiyat uchun bahona bo'la olmasligini aytib, natijaga individual xatolar sabab bo'lganini ta'kidladi. Uchinchi va to'rtinchi gollar paytida jamoa to'pni raqibga sovg'a qilganini bildirgan murabbiy bunday mag'lubiyatga yo'l qo'ymaslik kerakligini qayd etdi.
O‘zbekiston Superligasining 18-turi kutilmagan va haqiqiy shok natija bilan start oldi. Musobaqa peshqadami va amaldagi chempion hisoblangan Farg‘onaning «Neftchi» klubi safarda «Buxoro»ga yirik 1:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur og‘ir va alamli zarbadan so‘ng farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida keskin bayonotlar berdi — mag‘lubiyatning asl sababi nimada?
«Bu bahona bo‘lolmaydi»: 5 nafar yetakchisiz qolgan jamoaning qulashi
Jamoa safida 5 nafar asosiy tarkib futbolchisining yo‘qligi natijaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qildimi, degan savolga Islom Ismoilov kutilmagan darajada qat’iy javob qaytardi. Murabbiy hech qanday omilni ro‘kach qilmasdan, muammo individual xatolarda ekanini ochiq aytdi:
"Bu bahona bo‘la olmaydi. Tarkibimizda ularning o‘rnini bosa oladigan futbolchilar bor. Har qanday holatda ham biz bunday mag‘lubiyatga uchramasligimiz kerak edi. Ikkinchi bo‘limdagi uchinchi va to‘rtinchi gollar... Bularning hammasi oddiy va kulguli xatolar. To‘pni raqibga sovg‘a qilyapmiz, ular esa gol uryapti.", - dedi Islom Ismoilov.
Superliga 18-turi: Markaziy bahs faktlari
Ko‘rsatkich
«Buxoro»
«Neftchi»
Yakuniy hisob
4
1
O‘yin uslubi
Qarshi hujum va uzun uzatmalar
To‘p nazorati va pozitsion hujum
Maqom
Mezbon / G‘alaba qozondi
Peshqadam, amaldagi chempion
Hal qiluvchi omil
Raqib xatolaridan unumli foydalanish
Mudofaadagi qo‘pol individual xatolar
«Buxoro»ning bir xil taktikasi va keyingi qadamlar
Farg‘onaliklar ustozi raqibning uslubi birinchi davradagidan deyarli farq qilmaganini, biroq shunga qaramay mudofaa chizig‘i vaziyatni nazorat qilolmaganini ta’kidladi:
"Birinchi davrada ham «Buxoro» deyarli shu uslubda o‘ynab, penaltidan hisobni ochgandi. Bugun ham shu holat takrorlandi. Ular uzun paslar va qarshi hujumga tayandi. Futbolchilarimiz professional, bu alamli mag‘lubiyatdan tezroq xulosa chiqarib, xatolarni to‘g‘rilaymiz."
Yirik hisobdagi kutilmagan mag‘lubiyat Superligadagi chempionlik poygasini yanada keskinlashtirib yuborishi shubhasiz.
Sizningcha, «Neftchi»ning bu yirik mag‘lubiyati tasodifmi yoki chempionlik poygasida inqiroz boshlandimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga ushbu sensatsion xabarni ulashing!
…