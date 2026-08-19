Tank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfon
8849tech 1200 dollar narxidagi Tank 5 Pro smartfonini taqdim etdi, qurilma smartfon, termovizor, DLP-proyektor va tashqi akkumulyator funksiyalarini birlashtiradi. Unda -10 dan +400 darajagacha haroratni o'lchaydigan 160 × 120 pikselli FLIR termovizor kamerasi, tungi ko'rish kamerasi, 1080p aniqlikdagi proyektor hamda 50 megapikselli asosiy va telefoto kameralar mavjud.
Mobil texnologiyalar bozori oʻta chidamli va gʼayrioddiy funksiyalarga ega qurilmalar bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 8849tech brendi oʻzining eng soʻnggi flagmani — oʻta ogʻir sharoitlarda ishlashga moʻljallangan Tank 5 Pro smartfonini rasman taqdim etdi. Narxi 1200 dollarni tashkil etuvchi mazkur gadjet oʻzida smartfon, professional issiqlik oʻlchagich, proyektor hamda ulkan quvvatga ega tashqi akkumulyator funksiyalarini mujassam etgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Imkoniyatlar va texnik xususiyatlarQurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu — FLIR termovizor kamerasi boʻlib, u 160 × 120 piksel oʻlchamga ega va -10 dan +400 darajagacha boʻlgan harorat oraligʻidagi obʼyektlarni oʻlchay oladi. Tasvirni yanada aniqroq qilish uchun smartfon issiqlik detektori maʼlumotlarini oddiy kamera kadrlari bilan birlashtiradi. Shuningdek, orqa panelda toʻrtta infraqizil nurlantirgichli tungi koʻrish kamerasi va oʻta yorqin kemping chirogʻi oʻrnatilgan.
Tank 5 Pro modeli nafaqat mustahkamligi, balki oʻrnatilgan DLP-proyektori bilan ham ajralib turadi. Ushbu proyektor 1080p piksellar soni va 220 lyumen yorqinlik darajasini taʼminlaydi. Optik imkoniyatlar qatoriga 50 megapikselli asosiy kamera, shuningdek, 50 megapikselli telefoto modul va 32 megapikselli old kamera ham kiritilgan.
Displey va unumdorlikSmartfon yuqori sifatli 6,73 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 3200 × 1440 pikselni, yangilanish chastotasi эса 120 Hz ni tashkil etadi. HDR kontentni namoyish etish vaqtida eng yuqori (pik) yorqinlik darajasi 3000 nitga yetadi. Bu quyosh nuri ostida ham tasvirning mukofotli koʻrinishini taʼminlaydi.
Qurilma markazida kuchli MediaTek Dimensity 9400e protsessori joylashgan. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga yagona, ammo eng yuqori konfiguratsiyani taklif qilmoqda: smartfon 18 GB tezkor (OЗУ) va 512 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan boʻlib, bu har qanday ogʻir vazifalarni muammosiz bajarish imkonini beradi.
Oʻlchamlar va avtonomiyaBunday keng imkoniyatlar va funksiyalar majmui oʻz navbatida qurilmaning oʻlchamlariga ham taʼsir koʻrsatdi. Tank 5 Pro korpusining qalinligi 33,8 millimetrga, ogʻirligi esa 715 grammga teng. Bunday ogʻirlik va qalinlik ilk navbatda ulkan quvvat manbai hisobiga yuzaga kelgan.
Gadjet ichiga sigʻimi 17 600 mA/soat boʻlgan ulkan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 120 vatt quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilma IP69K darajasidagi yuqori darajadagi himoyaga ega boʻlib, suv, chang va mexanik zarbalardan toʻliq qoʻriqlanadi.
…