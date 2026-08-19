Tank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfon

·20·Texno
Tank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfon
Qisqacha

8849tech 1200 dollar narxidagi Tank 5 Pro smartfonini taqdim etdi, qurilma smartfon, termovizor, DLP-proyektor va tashqi akkumulyator funksiyalarini birlashtiradi. Unda -10 dan +400 darajagacha haroratni o'lchaydigan 160 × 120 pikselli FLIR termovizor kamerasi, tungi ko'rish kamerasi, 1080p aniqlikdagi proyektor hamda 50 megapikselli asosiy va telefoto kameralar mavjud.

Mobil texnologiyalar bozori oʻta chidamli va gʼayrioddiy funksiyalarga ega qurilmalar bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 8849tech brendi oʻzining eng soʻnggi flagmani — oʻta ogʻir sharoitlarda ishlashga moʻljallangan Tank 5 Pro smartfonini rasman taqdim etdi. Narxi 1200 dollarni tashkil etuvchi mazkur gadjet oʻzida smartfon, professional issiqlik oʻlchagich, proyektor hamda ulkan quvvatga ega tashqi akkumulyator funksiyalarini mujassam etgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Imkoniyatlar va texnik xususiyatlar

Qurilmaning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu — FLIR termovizor kamerasi boʻlib, u 160 × 120 piksel oʻlchamga ega va -10 dan +400 darajagacha boʻlgan harorat oraligʻidagi obʼyektlarni oʻlchay oladi. Tasvirni yanada aniqroq qilish uchun smartfon issiqlik detektori maʼlumotlarini oddiy kamera kadrlari bilan birlashtiradi. Shuningdek, orqa panelda toʻrtta infraqizil nurlantirgichli tungi koʻrish kamerasi va oʻta yorqin kemping chirogʻi oʻrnatilgan.

Tank 5 Pro modeli nafaqat mustahkamligi, balki oʻrnatilgan DLP-proyektori bilan ham ajralib turadi. Ushbu proyektor 1080p piksellar soni va 220 lyumen yorqinlik darajasini taʼminlaydi. Optik imkoniyatlar qatoriga 50 megapikselli asosiy kamera, shuningdek, 50 megapikselli telefoto modul va 32 megapikselli old kamera ham kiritilgan.

Displey va unumdorlik

Smartfon yuqori sifatli 6,73 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 3200 × 1440 pikselni, yangilanish chastotasi эса 120 Hz ni tashkil etadi. HDR kontentni namoyish etish vaqtida eng yuqori (pik) yorqinlik darajasi 3000 nitga yetadi. Bu quyosh nuri ostida ham tasvirning mukofotli koʻrinishini taʼminlaydi.

Qurilma markazida kuchli MediaTek Dimensity 9400e protsessori joylashgan. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga yagona, ammo eng yuqori konfiguratsiyani taklif qilmoqda: smartfon 18 GB tezkor (OЗУ) va 512 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan boʻlib, bu har qanday ogʻir vazifalarni muammosiz bajarish imkonini beradi.

Oʻlchamlar va avtonomiya

Bunday keng imkoniyatlar va funksiyalar majmui oʻz navbatida qurilmaning oʻlchamlariga ham taʼsir koʻrsatdi. Tank 5 Pro korpusining qalinligi 33,8 millimetrga, ogʻirligi esa 715 grammga teng. Bunday ogʻirlik va qalinlik ilk navbatda ulkan quvvat manbai hisobiga yuzaga kelgan.

Gadjet ichiga sigʻimi 17 600 mA/soat boʻlgan ulkan akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, u 120 vatt quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilma IP69K darajasidagi yuqori darajadagi himoyaga ega boʻlib, suv, chang va mexanik zarbalardan toʻliq qoʻriqlanadi.

Tank 5 ProHimoyalangan smartfon8849techTermovizorProyektor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 06:23iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldiBugun, 04:57Astronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiAstronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiBugun, 03:50Xalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildiXalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildiBugun, 02:54Apple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiApple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiKecha, 22:24Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiXitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiKecha, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi