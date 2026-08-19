«Fransiya grandlari nishonida»: Abbosbek Yevropaning top-ligasiga yo‘l olyaptimi?
Fransiyaning «Rasing Strasburg» klubi 22 yoshli Abbosbek Fayzullayevni yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar o‘z safiga qo‘shib olish uchun muzokaralarni tezlashtirmoqda. «Bashakshehir» bilan 2030 yil iyuniga qadar tuzilgan shartnoma transferdagi asosiy to‘siq bo‘lib, fransuz klubi turk jamoasini qanoatlantiradigan katta moliyaviy taklif tayyorlashi kerak.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining yorqin yulduzi Abbosbek Fayzullayev faoliyatida kutilmagan va sensatsion burilish yasalishi mumkin. Fransiya chempionati (Liga 1) vakili yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar o‘zbek vingerini o‘z safiga qo‘shib olish uchun shoshilinch harakatlarni boshladi — biroq bu transferga nima to‘sqinlik qilishi mumkin?
«Strasburg»ning rejasi: Fransuzlar nega aynan Fayzullayevni tanladi?
Fransiyaning transferlarga ixtisoslashgan nufuzli nashri — les-transferts.com va L1 radiosi tarqatgan xabarlarga ko‘ra, Elzas viloyatining «Rasing Strasburg» klubi 22 yoshli futbolchimiz bo‘yicha muzokaralarni tezlashtirmoqda. Klub hujum chizig‘ini aynan o‘zbek yarim himoyachisining kreativligi bilan kuchaytirishni maqsad qilgan.
Fransiyalik ekspertlar Abbosbekning kuchli tomonlariga alohida urg‘u bermoqda:
"Fayzullayev 22 yoshidayoq katta xalqaro tajribaga ega bo‘lgan. Uning raqib himoyachilarini osonlikcha aldab o‘tishi va golli vaziyatlar yaratish mahorati «Strasburg» hujumiga yangi nafas olib kirishi mumkin.", - deydi les-transferts.com jurnalisti Yoxan Boden.
Futbolchining holati va transfer raqamlari
Ko‘rsatkich
Abbosbek Fayzullayev ko‘rsatkichlari
Yoshi / Pozitsiyasi
22 yosh / O‘ng qanot vingeri, hujumkor yarim himoyachi
Hozirgi klubi
«Bashakshehir» (Turkiya)
Amaldagi shartnoma
2030 yil iyuniga qadar
Terma jamoadagi statistikasi
35 ta o‘yin, 9 ta gol
Joriy mavsum
3 ta uchrashuv, 1 ta golli uzatma
Transfer yo‘lidagi asosiy to‘siq: «Bashakshehir» pozitsiyasi
Garchi fransuz klubi muzokaralarni tezlashtirishga intilayotgan bo‘lsa-da, vaziyat u qadar oddiy emas. Fayzullayevning turk klubi bilan tuzgan uzoq muddatli shartnomasi (2030 yilgacha) «Bashakshehir»ga katta ustunlik bermoqda.
Shu bois, Fransiya jamoasi ushbu kelishuvga erishish uchun turklarni qanoatlantiradigan juda jiddiy va katta moliyaviy taklif tayyorlashiga to‘g‘ri keladi. Hal qiluvchi muzokaralar yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar o‘z yakuniga yetishi kutilmoqda.
Sizningcha, Abbosbek Fayzullayev uchun Fransiya Liga 1 chempionati to‘g‘ri tanlovmi yoki Turkiyada qolgani ma’qulmi?
O‘z fikringizni izohlarda bildiring va futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu eksklyuziv xabarni yuboring!
…