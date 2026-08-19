«Fransiya grandlari nishonida»: Abbosbek Yevropaning top-ligasiga yo‘l olyaptimi?

·51·Sport
«Fransiya grandlari nishonida»: Abbosbek Yevropaning top-ligasiga yo‘l olyaptimi?
Qisqacha

Fransiyaning «Rasing Strasburg» klubi 22 yoshli Abbosbek Fayzullayevni yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar o‘z safiga qo‘shib olish uchun muzokaralarni tezlashtirmoqda. «Bashakshehir» bilan 2030 yil iyuniga qadar tuzilgan shartnoma transferdagi asosiy to‘siq bo‘lib, fransuz klubi turk jamoasini qanoatlantiradigan katta moliyaviy taklif tayyorlashi kerak.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining yorqin yulduzi Abbosbek Fayzullayev faoliyatida kutilmagan va sensatsion burilish yasalishi mumkin. Fransiya chempionati (Liga 1) vakili yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar o‘zbek vingerini o‘z safiga qo‘shib olish uchun shoshilinch harakatlarni boshladi — biroq bu transferga nima to‘sqinlik qilishi mumkin?

«Strasburg»ning rejasi: Fransuzlar nega aynan Fayzullayevni tanladi?

Fransiyaning transferlarga ixtisoslashgan nufuzli nashri — les-transferts.com va L1 radiosi tarqatgan xabarlarga ko‘ra, Elzas viloyatining «Rasing Strasburg» klubi 22 yoshli futbolchimiz bo‘yicha muzokaralarni tezlashtirmoqda. Klub hujum chizig‘ini aynan o‘zbek yarim himoyachisining kreativligi bilan kuchaytirishni maqsad qilgan.

Fransiyalik ekspertlar Abbosbekning kuchli tomonlariga alohida urg‘u bermoqda:

"Fayzullayev 22 yoshidayoq katta xalqaro tajribaga ega bo‘lgan. Uning raqib himoyachilarini osonlikcha aldab o‘tishi va golli vaziyatlar yaratish mahorati «Strasburg» hujumiga yangi nafas olib kirishi mumkin.", - deydi les-transferts.com jurnalisti Yoxan Boden.

Futbolchining holati va transfer raqamlari

Ko‘rsatkich

Abbosbek Fayzullayev ko‘rsatkichlari

Yoshi / Pozitsiyasi

22 yosh / O‘ng qanot vingeri, hujumkor yarim himoyachi

Hozirgi klubi

«Bashakshehir» (Turkiya)

Amaldagi shartnoma

2030 yil iyuniga qadar

Terma jamoadagi statistikasi

35 ta o‘yin, 9 ta gol

Joriy mavsum

3 ta uchrashuv, 1 ta golli uzatma

Transfer yo‘lidagi asosiy to‘siq: «Bashakshehir» pozitsiyasi

Garchi fransuz klubi muzokaralarni tezlashtirishga intilayotgan bo‘lsa-da, vaziyat u qadar oddiy emas. Fayzullayevning turk klubi bilan tuzgan uzoq muddatli shartnomasi (2030 yilgacha) «Bashakshehir»ga katta ustunlik bermoqda.

Shu bois, Fransiya jamoasi ushbu kelishuvga erishish uchun turklarni qanoatlantiradigan juda jiddiy va katta moliyaviy taklif tayyorlashiga to‘g‘ri keladi. Hal qiluvchi muzokaralar yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar o‘z yakuniga yetishi kutilmoqda.

Sizningcha, Abbosbek Fayzullayev uchun Fransiya Liga 1 chempionati to‘g‘ri tanlovmi yoki Turkiyada qolgani ma’qulmi?

O‘z fikringizni izohlarda bildiring va futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu eksklyuziv xabarni yuboring!

Abbosbek FayzullaevStrasbourgBaşakşehirFransiyaTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi