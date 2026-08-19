Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildi

·19·Texno
Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildi
Qisqacha

Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha asosiy texnik xususiyatlari, jumladan 6,7 dyuymli FHD+ AMOLED displey, Exynos 2500 protsessori va IP68 himoyasi haqidagi ma'lumotlar sizdirildi. Qurilma 50 megapikselli asosiy, 12 megapikselli telefoto va 8 megapikselli ultrakeng burchakli kameralar, shuningdek 12 megapikselli old kamera bilan jihozlanadi.

Android Headlines nashri taqdim etgan eksklyuziv maʼlumotlarga koʻra, hali rasman eʼlon qilinmagan Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha asosiy texnik xususiyatlari internetga sizdirildi. Yangi avlod qurilmasi ilgʻor protsessor, yuqori sigʻimli akkumulyator hamda uzoq muddatli dasturiy taʼminot koʻmagi bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga hozirlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Insayderlar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon diagonaliga 6,7 dyuymli FHD+ formatdagi AMOLED displey bilan jihozlanadi. Ekran mustahkamligini taʼminlash maqsadida Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasi qoʻllanilgan. Qurilmaning qalinligi atigi 7,4 milligetrni tashkil etib, uning korpusi zamonaviy alyuminiy qotishmasidan yasaladi. Shuningdek, korpus IP68 standarti boʻyicha suv va changdan toʻlaqonli himoyalangan.

Unumdorlik va kamera imkoniyatlari

Qurilmaning apparat qismiga Samsung kompaniyasining oʻzida ishlab chiqarilgan zamonaviy Exynos 2500 protsessori asos qilib olingan. Ushbu chip kundalik vazifalar bilan birga resurs talab qiluvchi ilovalarda ham yuqori barqarorlikni taʼminlashi kutilmoqda.

Orqa panelda esa uchta moduldan iborat kamera tizimi joylashgan boʻlib, ularga 50 megapikselli asosiy keng burchakli sensor, 12 megapikselli telefoto obyektiv va 8 megapikselli ultrakenj burchakli datchik kiritilgan. Old kamera uchun esa 12 megapikselli sifatli sensor ajratilgan.

Dasturiy yangiliklar va qoʻllab-quvvatlash

Dasturiy taʼminot jihatidan Galaxy S26 FE qator sunʼiy intellekt va multimedia funksiyalariga ega boʻladi. Xususan, yozuvlardagi ortiqcha tovushlarni tozalashga moʻljallangan Audio Eraser, My FanCam hamda video tasvirlarni mukammal barqarorlashtiruvchi Horizontal Lock funksiyalari shular jumlasidandir.

Modelning eng muhim afzalliklaridan biri bu uning uzoq muddatli dasturiy taʼminot bilan taʼminlanishidir. Samsung kompaniyasi ushbu smartfon uchun nafaqat operatsion tizim yangilanishlari, balki xavfsizlik yamoqlarini ham naq 7 yil davomida muntazam ravishda chiqarib turishni rejalashtirgan.

Akkumulyator sigʻimi 4900 mA/soatni tashkil etib, u 45 vattli tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Xaridorlarga yangi gadjet Blueberry, Graphite va Pistachio kabi uchta jozibali rangda taklif etilishi kutilmoqda.

Hozircha Samsung kompaniyasi ushbu smartfonning narxi va sotuvga chiqishining aniq sanasini sir tutmoqda. Biroq texnologiya bozoridagi kuzatuvchilarning prognozlariga koʻra, yangi Galaxy S26 FE modeli joriy yilning sentyabr oyining boshlarida anʼanaviy IFA koʻrgazmasi doirasida rasman namoyish etiladi.

SamsungGalaxy S26 FEExynos 2500SmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonTank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonBugun, 05:53iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldiBugun, 04:57Astronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiAstronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiBugun, 03:50Xalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildiXalqaro kosmik stansiyada aloqa antennasini oʻrnatish ishlari ortga surildiBugun, 02:54Apple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiApple Yevropa Ittifoqidagi App Store komissiyalari va qoidalarini o‘zgartirdiKecha, 22:24Xitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiXitoyliklar inson rekordlarini yangilagan robot yaratdiKecha, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi