Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildi
Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha asosiy texnik xususiyatlari, jumladan 6,7 dyuymli FHD+ AMOLED displey, Exynos 2500 protsessori va IP68 himoyasi haqidagi ma'lumotlar sizdirildi. Qurilma 50 megapikselli asosiy, 12 megapikselli telefoto va 8 megapikselli ultrakeng burchakli kameralar, shuningdek 12 megapikselli old kamera bilan jihozlanadi.
Android Headlines nashri taqdim etgan eksklyuziv maʼlumotlarga koʻra, hali rasman eʼlon qilinmagan Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha asosiy texnik xususiyatlari internetga sizdirildi. Yangi avlod qurilmasi ilgʻor protsessor, yuqori sigʻimli akkumulyator hamda uzoq muddatli dasturiy taʼminot koʻmagi bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga hozirlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Insayderlar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon diagonaliga 6,7 dyuymli FHD+ formatdagi AMOLED displey bilan jihozlanadi. Ekran mustahkamligini taʼminlash maqsadida Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasi qoʻllanilgan. Qurilmaning qalinligi atigi 7,4 milligetrni tashkil etib, uning korpusi zamonaviy alyuminiy qotishmasidan yasaladi. Shuningdek, korpus IP68 standarti boʻyicha suv va changdan toʻlaqonli himoyalangan.
Unumdorlik va kamera imkoniyatlariQurilmaning apparat qismiga Samsung kompaniyasining oʻzida ishlab chiqarilgan zamonaviy Exynos 2500 protsessori asos qilib olingan. Ushbu chip kundalik vazifalar bilan birga resurs talab qiluvchi ilovalarda ham yuqori barqarorlikni taʼminlashi kutilmoqda.
Orqa panelda esa uchta moduldan iborat kamera tizimi joylashgan boʻlib, ularga 50 megapikselli asosiy keng burchakli sensor, 12 megapikselli telefoto obyektiv va 8 megapikselli ultrakenj burchakli datchik kiritilgan. Old kamera uchun esa 12 megapikselli sifatli sensor ajratilgan.
Dasturiy yangiliklar va qoʻllab-quvvatlashDasturiy taʼminot jihatidan Galaxy S26 FE qator sunʼiy intellekt va multimedia funksiyalariga ega boʻladi. Xususan, yozuvlardagi ortiqcha tovushlarni tozalashga moʻljallangan Audio Eraser, My FanCam hamda video tasvirlarni mukammal barqarorlashtiruvchi Horizontal Lock funksiyalari shular jumlasidandir.
Modelning eng muhim afzalliklaridan biri bu uning uzoq muddatli dasturiy taʼminot bilan taʼminlanishidir. Samsung kompaniyasi ushbu smartfon uchun nafaqat operatsion tizim yangilanishlari, balki xavfsizlik yamoqlarini ham naq 7 yil davomida muntazam ravishda chiqarib turishni rejalashtirgan.
Akkumulyator sigʻimi 4900 mA/soatni tashkil etib, u 45 vattli tezkor simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Xaridorlarga yangi gadjet Blueberry, Graphite va Pistachio kabi uchta jozibali rangda taklif etilishi kutilmoqda.
Hozircha Samsung kompaniyasi ushbu smartfonning narxi va sotuvga chiqishining aniq sanasini sir tutmoqda. Biroq texnologiya bozoridagi kuzatuvchilarning prognozlariga koʻra, yangi Galaxy S26 FE modeli joriy yilning sentyabr oyining boshlarida anʼanaviy IFA koʻrgazmasi doirasida rasman namoyish etiladi.
…