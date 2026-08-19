«Barselona» Rodri transferini rasman e’lon qildi — shartnoma tafsilotlari

·25·Sport
«Barselona» Rodri transferini rasman e’lon qildi — shartnoma tafsilotlari
Qisqacha

«Barselona» 30 yoshli ispaniyalik yarim himoyachi Rodrining «Manchester Siti»dan transferini rasman tasdiqladi. Muzokaralar to'liq yakunlangan va futbolchi barcha rasmiyatchiliklar hamda imzolash jarayonidan o'tgan. Transfer uchun «Barselona» 60 million yevro kafolatlangan summa to'laydi, bonuslar bilan bitimning umumiy qiymati 71 million yevrodan oshishi mumkin.

Yevropa futbolida kutilmagan va haqiqiy shov-shuvli transfer amalga oshdi: dunyoning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri hisoblangan Rodri «Manchester Siti» bilan xayrlashib, Kataloniya grandi safiga o‘tdi. «Barselona» rahbariyati ushbu superkelishuv uchun qancha mablag‘ sarfladi va bitimning yashirin shartlari nimalardan iborat?

Rasmiy tasdiq: Kataloniyada yangi davr boshlanadi

«Barselona» klubi o‘zining ijtimoiy tarmoq X (sobiq Twitter)dagi rasmiy sahifasi orqali 30 yoshli ispaniyalik yulduzning transferini to‘liq tasdiqladi. Oldinroq matbuotda tarqalgan xabarlar nihoyat rasmiy hujjatlar bilan o‘z isbotini topdi — Rodri barcha rasmiyatchiliklar va imzolash jarayoni yakunlangach, klub bosh qarorgohini tark etgan.

"«Barselona» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi muzokaralar to‘liq yakunlandi. Ispaniyalik tajribali yarim himoyachi endilikda «ko‘k-anorranglilar» sharafini himoya qiladi.", - deyiladi Klub rasmiy bayonotida.

Transferning moliyaviy tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Shartnoma shartlari va raqamlar

Futbolchi

Rodri (30 yosh, yarim himoyachi)

Eski jamoasi

«Manchester Siti»

Yangi jamoasi

«Barselona»

Kafolatlangan transfer summasi

60 million yevro

Qo‘shimcha bonuslar

11 million yevro (turli ko‘rsatkichlarga bog‘liq)

Umumiy potensial qiymat

71+ million yevro

«Barsa» markazidagi inqilob

Rodrining kelishi «Barselona»ning maydon markazidagi o‘yinini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Tayanch yarim himoyasi chizig‘idagi yetakchilik bo‘shlig‘ini to‘ldirishni maqsad qilgan kataloniyaliklar nafaqat 60 million yevrolik kafolatlangan to‘lovni, balki muvaffaqiyatli ishtirok uchun yana qo‘shimcha 11 million yevrolik bonus tizimini ham faollashtirishga tayyor turibdi.

Sizningcha, Rodri «Barselona»ni yana Chempionlar Ligasi bosh sovrini sari yetaklay oladimi yoki uning eng cho‘qqi davri «Siti»da qolib ketdimi?

O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va barcha futbol ishqibozlariga ushbu qaynoq xabarni yetkazing!

RodriBarcelonaManchester CityTwitter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi