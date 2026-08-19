«Barselona» Rodri transferini rasman e’lon qildi — shartnoma tafsilotlari
«Barselona» 30 yoshli ispaniyalik yarim himoyachi Rodrining «Manchester Siti»dan transferini rasman tasdiqladi. Muzokaralar to'liq yakunlangan va futbolchi barcha rasmiyatchiliklar hamda imzolash jarayonidan o'tgan. Transfer uchun «Barselona» 60 million yevro kafolatlangan summa to'laydi, bonuslar bilan bitimning umumiy qiymati 71 million yevrodan oshishi mumkin.
Yevropa futbolida kutilmagan va haqiqiy shov-shuvli transfer amalga oshdi: dunyoning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri hisoblangan Rodri «Manchester Siti» bilan xayrlashib, Kataloniya grandi safiga o‘tdi. «Barselona» rahbariyati ushbu superkelishuv uchun qancha mablag‘ sarfladi va bitimning yashirin shartlari nimalardan iborat?
Rasmiy tasdiq: Kataloniyada yangi davr boshlanadi
«Barselona» klubi o‘zining ijtimoiy tarmoq X (sobiq Twitter)dagi rasmiy sahifasi orqali 30 yoshli ispaniyalik yulduzning transferini to‘liq tasdiqladi. Oldinroq matbuotda tarqalgan xabarlar nihoyat rasmiy hujjatlar bilan o‘z isbotini topdi — Rodri barcha rasmiyatchiliklar va imzolash jarayoni yakunlangach, klub bosh qarorgohini tark etgan.
"«Barselona» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi muzokaralar to‘liq yakunlandi. Ispaniyalik tajribali yarim himoyachi endilikda «ko‘k-anorranglilar» sharafini himoya qiladi.", - deyiladi Klub rasmiy bayonotida.
Transferning moliyaviy tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Shartnoma shartlari va raqamlar
Futbolchi
Rodri (30 yosh, yarim himoyachi)
Eski jamoasi
Yangi jamoasi
«Barselona»
Kafolatlangan transfer summasi
60 million yevro
Qo‘shimcha bonuslar
11 million yevro (turli ko‘rsatkichlarga bog‘liq)
Umumiy potensial qiymat
71+ million yevro
«Barsa» markazidagi inqilob
Rodrining kelishi «Barselona»ning maydon markazidagi o‘yinini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Tayanch yarim himoyasi chizig‘idagi yetakchilik bo‘shlig‘ini to‘ldirishni maqsad qilgan kataloniyaliklar nafaqat 60 million yevrolik kafolatlangan to‘lovni, balki muvaffaqiyatli ishtirok uchun yana qo‘shimcha 11 million yevrolik bonus tizimini ham faollashtirishga tayyor turibdi.
Sizningcha, Rodri «Barselona»ni yana Chempionlar Ligasi bosh sovrini sari yetaklay oladimi yoki uning eng cho‘qqi davri «Siti»da qolib ketdimi?
O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va barcha futbol ishqibozlariga ushbu qaynoq xabarni yetkazing!
…