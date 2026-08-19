Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalar
Eron Pro-ligasining 2-turida «Traktor» «Sepaxon»ni 2:0, «Istiqlol» esa «Nassaji Mazandaran»ni 1:0 hisobida mag'lub etdi. «Traktor» safida Odil Hamrobekov to'liq 90 daqiqa o'ynadi, gollarga Husaynzoda 83 va 90+1-daqiqalarda mualliflik qildi. «Istiqlol» safida Rustam Ashurmatov 90 daqiqa harakat qildi, jamoaga g'alaba keltirgan yagona golni Ozodi 86-daqiqada urdi. Jaloliddin Masharipov «Istiqlol» qaydnomasida bo'lsa-da, maydonga tushmadi.
Eron Pro-ligasining 2-turida o‘zbekistonlik futbolchilar ishtirokidagi uchrashuvlar kutilmagan drama va keskinlikka boy bo‘ldi. Odil Hamrobekov jamoasi safarda kuchli «Sepaxon»ni mahv etgan bo‘lsa, Rustam Ashurmatov Tehron grandi safida to‘liq 90 daqiqa harakat qildi. Biroq milliy terma jamoamiz yulduzi Jaloliddin Masharipov nima sababdan maydonga tushmadi?
So‘nggi daqiqalardagi intriga: 80-daqiqadan keyingi gollar yomg‘iri
Har ikkala o‘yinda ham taqdir aynan so‘nggi daqiqalarda hal bo‘ldi. «Traktor» safarda chempionatning eng kuchli klublaridan biri «Sepaxon» mudofaasini faqatgina 83-daqiqaga kelibgina buzib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi:
"Odil Hamrobekov asosiy tarkibda to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qilib, «Traktor»ning «Sepaxon» ustidan qozongan 2:0 hisobidagi muhim safar g‘alabasiga ulkan hissa qo‘shdi."
Eron Pro-ligasi: 2-tur markaziy o‘yinlari faktlari
Ko‘rsatkich
«Sepaxon» – «Traktor» (0:2)
«Nassaji Mazandaran» – «Istiqlol» (0:1)
Hal qiluvchi gollar
Husaynzoda (83', 90+1')
Ozodi (86')
O‘zbek legionerlari
Odil Hamrobekov (90 daqiqa to‘liq)
Rustam Ashurmatov (90 daqiqa to‘liq)
Kutilmagan holat
«Sepaxon» o‘z maydonida taslim bo‘ldi
Jaloliddin Masharipov zaxirada qoldirildi
Tur natijasi
«Traktor» muhim 3 ochkoni oldi
«Istiqlol» safardan g‘alaba bilan qaytdi
Masharipovning zaxirada qolishi va «Istiqlol»ning g‘alabasi
Tehronning «Istiqlol» klubi ham «Nassaji Mazandaran» maydonida og‘ir kechgan bahsda 86-daqiqada kiritilgan yagona gol evaziga 3 ochkoni naqd qildi. Himoya markazida Rustam Ashurmatov raqib hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargan bo‘lsa, ko‘pchilik muxlislar kutgan Jaloliddin Masharipovning qaydnomada bo‘lsa-da maydonga tushirilmagani taktik qaror bo‘ldimi yoki rotatsiya — hozircha ochiq qolmoqda.
Sizningcha, Masharipov «Istiqlol»ning asosiy tarkibidagi yetakchilik o‘rnini tez orada qaytarib oladimi yoki klubda yangi raqobat boshlandimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va legionerlarimiz muxlislariga ushbu qaynoq xabarni ulashing!
…