Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalar

·2·Sport
Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalar
Qisqacha

Eron Pro-ligasining 2-turida «Traktor» «Sepaxon»ni 2:0, «Istiqlol» esa «Nassaji Mazandaran»ni 1:0 hisobida mag'lub etdi. «Traktor» safida Odil Hamrobekov to'liq 90 daqiqa o'ynadi, gollarga Husaynzoda 83 va 90+1-daqiqalarda mualliflik qildi. «Istiqlol» safida Rustam Ashurmatov 90 daqiqa harakat qildi, jamoaga g'alaba keltirgan yagona golni Ozodi 86-daqiqada urdi. Jaloliddin Masharipov «Istiqlol» qaydnomasida bo'lsa-da, maydonga tushmadi.

Eron Pro-ligasining 2-turida o‘zbekistonlik futbolchilar ishtirokidagi uchrashuvlar kutilmagan drama va keskinlikka boy bo‘ldi. Odil Hamrobekov jamoasi safarda kuchli «Sepaxon»ni mahv etgan bo‘lsa, Rustam Ashurmatov Tehron grandi safida to‘liq 90 daqiqa harakat qildi. Biroq milliy terma jamoamiz yulduzi Jaloliddin Masharipov nima sababdan maydonga tushmadi?

So‘nggi daqiqalardagi intriga: 80-daqiqadan keyingi gollar yomg‘iri

Har ikkala o‘yinda ham taqdir aynan so‘nggi daqiqalarda hal bo‘ldi. «Traktor» safarda chempionatning eng kuchli klublaridan biri «Sepaxon» mudofaasini faqatgina 83-daqiqaga kelibgina buzib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi:

"Odil Hamrobekov asosiy tarkibda to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qilib, «Traktor»ning «Sepaxon» ustidan qozongan 2:0 hisobidagi muhim safar g‘alabasiga ulkan hissa qo‘shdi."

Eron Pro-ligasi: 2-tur markaziy o‘yinlari faktlari

Ko‘rsatkich

«Sepaxon» – «Traktor» (0:2)

«Nassaji Mazandaran» – «Istiqlol» (0:1)

Hal qiluvchi gollar

Husaynzoda (83', 90+1')

Ozodi (86')

O‘zbek legionerlari

Odil Hamrobekov (90 daqiqa to‘liq)

Rustam Ashurmatov (90 daqiqa to‘liq)

Kutilmagan holat

«Sepaxon» o‘z maydonida taslim bo‘ldi

Jaloliddin Masharipov zaxirada qoldirildi

Tur natijasi

«Traktor» muhim 3 ochkoni oldi

«Istiqlol» safardan g‘alaba bilan qaytdi

Masharipovning zaxirada qolishi va «Istiqlol»ning g‘alabasi

Tehronning «Istiqlol» klubi ham «Nassaji Mazandaran» maydonida og‘ir kechgan bahsda 86-daqiqada kiritilgan yagona gol evaziga 3 ochkoni naqd qildi. Himoya markazida Rustam Ashurmatov raqib hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargan bo‘lsa, ko‘pchilik muxlislar kutgan Jaloliddin Masharipovning qaydnomada bo‘lsa-da maydonga tushirilmagani taktik qaror bo‘ldimi yoki rotatsiya — hozircha ochiq qolmoqda.

Sizningcha, Masharipov «Istiqlol»ning asosiy tarkibidagi yetakchilik o‘rnini tez orada qaytarib oladimi yoki klubda yangi raqobat boshlandimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va legionerlarimiz muxlislariga ushbu qaynoq xabarni ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldi«Neftchi» va «Paxtakor»ning OCHLdagi raqiblari aniq bo‘ldiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi