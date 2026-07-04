Roma Mason Greenwood transferi boʻyicha harakatlarni jadallashtirmoqda
Italiyaning Roma klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Mason Greenwood transferi boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirishmoqda. Rimliklar rahbariyati oʻng qanot hujumidagi muammolarni bartaraf etish uchun ushbu futbolchini asosiy nishon sifatida tanlagan va transferni tezroq yakunlashga urinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Roma kelasi haftaning dastlabki kunlarini ushbu operatsiyani muvaffaqiyatli yakunlash uchun soʻnggi imkoniyat deb hisoblamoqda. Klub mutasaddilari maʼmuriy masalalarni tezroq hal qilib, boshqa raqobatchilar, xususan, Madridning Atletiko Madrid jamoasi poygaga jiddiy kirishmasidan avval kelishuvga erishmoqchi.
Raqobat va transfer narxiDastlab Roma oʻng qanot uchun bir qancha nomzodlarni, jumladan, Vest Xem hujumchisi Crysencio Summerville variantini ham koʻrib chiqqan edi. Biroq futbolchining narxi haddan tashqari yuqoriligi va kuchli raqobat tufayli klub eʼtiborini yana Mason Greenwoodga qaratdi. Hozirda Marsel klubi futbolchi uchun soʻrayotgan narx 50 million yevrodan pastga tushgani rimliklarning ishtiyoqini yanada oshirdi.
Maʼlumotlarga koʻra, Turkiyaning Fenerbaxtche klubi futbolchiga yiliga 7 million yevro maosh taklif qilib, moliyaviy jihatdan eng yaxshi sharoitni yaratib bergan. Roma esa hozircha 5 million yevro taklif qilmoqda, biroq turk klubi transfer summasi boʻyicha Marsel bilan hali kelishuvga erishmagani Italiya jamoasiga imkoniyat qoldirmoqda.
Atletiko Madrid omiliRoma uchun eng katta xavf Atletiko Madrid tomonidan kutilmoqda. Madridliklar ayni damda Julian Alvarez transferi bilan band boʻlsa-da, agar ushbu kelishuv amalga oshsa yoki jamoani boshqa hujumchilar tark etsa, ular darhol Mason Greenwood variantiga qaytishi mumkin. Ispaniya klubi Greenwoodni hujum chizigʻidagi boʻshliqni toʻldirish uchun eng munosib nomzodlardan biri deb biladi.
Italiya matbuoti, xususan, insayder Alfredo Pedulla rimliklar kelasi haftada barcha imkoniyatlarini ishga solishini taʼkidlamoqda. Agar Roma rahbariyati tezkorlik koʻrsatmasa, futbolchining narxi pasaygani va uning Fransiya chempionatidagi samaradorligi boshqa grand klublarni ham jalb qilishi tayin. Rimliklar uchun ushbu transfer nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki yangi mavsum oldidan jamoaning ambitsiyalarini koʻrsatib berish uchun ham muhim ahamiyatga ega.
…