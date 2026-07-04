Roma Mason Greenwood transferi boʻyicha harakatlarni jadallashtirmoqda

·8·Sport
Roma Mason Greenwood transferi boʻyicha harakatlarni jadallashtirmoqda

Italiyaning Roma klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Mason Greenwood transferi boʻyicha muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiga kirishmoqda. Rimliklar rahbariyati oʻng qanot hujumidagi muammolarni bartaraf etish uchun ushbu futbolchini asosiy nishon sifatida tanlagan va transferni tezroq yakunlashga urinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Roma kelasi haftaning dastlabki kunlarini ushbu operatsiyani muvaffaqiyatli yakunlash uchun soʻnggi imkoniyat deb hisoblamoqda. Klub mutasaddilari maʼmuriy masalalarni tezroq hal qilib, boshqa raqobatchilar, xususan, Madridning Atletiko Madrid jamoasi poygaga jiddiy kirishmasidan avval kelishuvga erishmoqchi.

Raqobat va transfer narxi

Dastlab Roma oʻng qanot uchun bir qancha nomzodlarni, jumladan, Vest Xem hujumchisi Crysencio Summerville variantini ham koʻrib chiqqan edi. Biroq futbolchining narxi haddan tashqari yuqoriligi va kuchli raqobat tufayli klub eʼtiborini yana Mason Greenwoodga qaratdi. Hozirda Marsel klubi futbolchi uchun soʻrayotgan narx 50 million yevrodan pastga tushgani rimliklarning ishtiyoqini yanada oshirdi.

Maʼlumotlarga koʻra, Turkiyaning Fenerbaxtche klubi futbolchiga yiliga 7 million yevro maosh taklif qilib, moliyaviy jihatdan eng yaxshi sharoitni yaratib bergan. Roma esa hozircha 5 million yevro taklif qilmoqda, biroq turk klubi transfer summasi boʻyicha Marsel bilan hali kelishuvga erishmagani Italiya jamoasiga imkoniyat qoldirmoqda.

Atletiko Madrid omili

Roma uchun eng katta xavf Atletiko Madrid tomonidan kutilmoqda. Madridliklar ayni damda Julian Alvarez transferi bilan band boʻlsa-da, agar ushbu kelishuv amalga oshsa yoki jamoani boshqa hujumchilar tark etsa, ular darhol Mason Greenwood variantiga qaytishi mumkin. Ispaniya klubi Greenwoodni hujum chizigʻidagi boʻshliqni toʻldirish uchun eng munosib nomzodlardan biri deb biladi.

Italiya matbuoti, xususan, insayder Alfredo Pedulla rimliklar kelasi haftada barcha imkoniyatlarini ishga solishini taʼkidlamoqda. Agar Roma rahbariyati tezkorlik koʻrsatmasa, futbolchining narxi pasaygani va uning Fransiya chempionatidagi samaradorligi boshqa grand klublarni ham jalb qilishi tayin. Rimliklar uchun ushbu transfer nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki yangi mavsum oldidan jamoaning ambitsiyalarini koʻrsatib berish uchun ham muhim ahamiyatga ega.

RomaMason GreenwoodTransferlarAtletiko MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal va Beshiktosh Leandro Trossard transferi boʻyicha kelishuvga erishdiArsenal va Beshiktosh Leandro Trossard transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 22:15Ruben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqdaRuben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqdaBugun, 21:13Ange Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydiAnge Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydiBugun, 20:50Manchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdiManchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdiBugun, 20:38Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugun, 20:10JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiBugun, 20:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi