13 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldi
Turkish Airlines'ning Konakri–Istanbul yo‘nalishidagi reysida odatiy parvoz kutilmaganda unutilmas voqeaga aylandi. Yo‘lovchilardan birining tug‘ruq jarayoni boshlangan va chaqaloq 13 ming metr balandlikda, samolyot bortida dunyoga kelgan.
Tug‘ruq boshlanganini anglagan ekipaj vaziyatga tezda aralashgan. Samolyotdagi imkoniyatlardan foydalangan holda yo‘lovchiga yordam ko‘rsatilgan va ko‘p o‘tmay kichkina qizaloq dunyoga kelgan.
Eng hayratlanarlisi — chaqaloq yerda emas, minglab metr balandlikda parvoz qilayotgan samolyotda tug‘ildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, yo‘lovchilardan biri chaqaloqning qulog‘iga azon aytib, unga Kadiju deb ism qo‘ygan. Onasi va chaqaloqning holati yaxshi ekani bildirilgan.
Odatdagi aviareys yo‘lovchilar uchun kutilmagan tarzda yangi hayotning boshlanishiga guvoh bo‘lgan noyob safarga aylandi.
…