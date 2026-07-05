Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqda

·32·Sport
Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqda

Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi Lissabonning Sporting jamoasi sardori Morten Hjulmand transferi borasida hal qiluvchi qadamni tashlashga yaqin turibdi. Madridliklar daniyalik yarim himoyachi uchun avvalroq berilgan 35 million yevrolik rad etilgan taklifdan soʻng, moliyaviy shartlarni yaxshilashga qaror qildi. Bu transfer Diego Simeone uchun joriy yozgi transfer oynasidagi asosiy ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

A Bola nashri xabar berishicha, Atletiko Madrid rahbariyati Sporting qoʻygan talablarni qondirish maqsadida muzokaralar stoliga qaytmoqda. Dastlabki taklif 30 million yevro kafolatlangan toʻlov va 5 million yevro bonuslardan iborat edi, biroq Portugaliya klubi bu summani yetarli emas deb hisobladi. Endilikda "matraschilar" transfer summasini oshirib, kelishuvni bir necha kun ichida yakunlashni koʻzlamoqda.

Sporting talabi va muzokaralar tafsiloti

Sporting prezidenti Frederico Varandas muzokaralarda qatʼiy pozitsiyani egallagan. Klub rahbariyati Hjulmand uchun kamida 40 million yevro miqdoridagi qatʼiy toʻlovni talab qilmoqda. Bundan tashqari, shartnomaga kelajakda futbolchining koʻrsatkichlariga qarab toʻlanadigan qoʻshimcha bonuslar ham kiritilishi shart qilib qoʻyilgan. Atletiko Madrid ushbu shartlarga rozi boʻlishga tayyorligini bildirgan.

Hozirda barcha tomonlar — Sporting, Atletiko va futbolchining oʻzi jarayonni tezlashtirish tarafdori. Maqsad 11-iyul kuni Sporting jamoasi Algarve shahriga oʻquv-mashgʻulot yigʻiniga joʻnab ketguniga qadar barcha hujjatlarni rasmiylashtirishdir. Diego Simeone yangi oʻyinchini imkon qadar tezroq jamoa taktik sxemasiga moslashtirishni istamoqda.

Morten Hjulmand Italiyaning Lecce klubidan Sporting safiga oʻtganidan soʻng qisqa vaqt ichida jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi. Uning maydondagi intizomi, toʻpni raqibdan olib qoʻyishdagi mahorati va yetakchilik qobiliyati unga sardorlik bogʻichini taqdim etdi. Daniyalik futbolchi Lissabondagi faoliyati yakuniga yetganini his qilib, jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan xayrlashishga ham ulgurgan.

Aslida, futbolchining ketishi oʻtgan yili ham koʻrib chiqilgan edi, biroq oʻshanda klub uni qoʻyib yubormagan. Xususan, 2025-yilga kelib Manchester Yunayted tomonidan qiziqish bildirilganida ham Sporting oʻz sardorini saqlab qolgan edi. Biroq oʻshanda rahbariyat Hjulmandga ushbu yozda munosib taklif tushsa, unga toʻsqinlik qilmaslikka vaʼda bergan edi.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, 26 yoshli futbolchi oʻz faoliyatida yangi bosqichga chiqishga va Ispaniya chempionatida oʻzini sinab koʻrishga toʻliq tayyor. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, ushbu transfer Atletiko Madridning markaziy chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda.

Atletiko MadridSportingTransferMorten HjulmandFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiUnahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiBugun, 00:42JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiJCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiBugun, 00:08«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?Bugun, 00:07Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Bugun, 00:04Xabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiXabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiBugun, 00:01Kabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi