Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqda
Ispaniyaning Atletiko Madrid klubi Lissabonning Sporting jamoasi sardori Morten Hjulmand transferi borasida hal qiluvchi qadamni tashlashga yaqin turibdi. Madridliklar daniyalik yarim himoyachi uchun avvalroq berilgan 35 million yevrolik rad etilgan taklifdan soʻng, moliyaviy shartlarni yaxshilashga qaror qildi. Bu transfer Diego Simeone uchun joriy yozgi transfer oynasidagi asosiy ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
A Bola nashri xabar berishicha, Atletiko Madrid rahbariyati Sporting qoʻygan talablarni qondirish maqsadida muzokaralar stoliga qaytmoqda. Dastlabki taklif 30 million yevro kafolatlangan toʻlov va 5 million yevro bonuslardan iborat edi, biroq Portugaliya klubi bu summani yetarli emas deb hisobladi. Endilikda "matraschilar" transfer summasini oshirib, kelishuvni bir necha kun ichida yakunlashni koʻzlamoqda.
Sporting talabi va muzokaralar tafsilotiSporting prezidenti Frederico Varandas muzokaralarda qatʼiy pozitsiyani egallagan. Klub rahbariyati Hjulmand uchun kamida 40 million yevro miqdoridagi qatʼiy toʻlovni talab qilmoqda. Bundan tashqari, shartnomaga kelajakda futbolchining koʻrsatkichlariga qarab toʻlanadigan qoʻshimcha bonuslar ham kiritilishi shart qilib qoʻyilgan. Atletiko Madrid ushbu shartlarga rozi boʻlishga tayyorligini bildirgan.
Hozirda barcha tomonlar — Sporting, Atletiko va futbolchining oʻzi jarayonni tezlashtirish tarafdori. Maqsad 11-iyul kuni Sporting jamoasi Algarve shahriga oʻquv-mashgʻulot yigʻiniga joʻnab ketguniga qadar barcha hujjatlarni rasmiylashtirishdir. Diego Simeone yangi oʻyinchini imkon qadar tezroq jamoa taktik sxemasiga moslashtirishni istamoqda.
Morten Hjulmand Italiyaning Lecce klubidan Sporting safiga oʻtganidan soʻng qisqa vaqt ichida jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi. Uning maydondagi intizomi, toʻpni raqibdan olib qoʻyishdagi mahorati va yetakchilik qobiliyati unga sardorlik bogʻichini taqdim etdi. Daniyalik futbolchi Lissabondagi faoliyati yakuniga yetganini his qilib, jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan xayrlashishga ham ulgurgan.
Aslida, futbolchining ketishi oʻtgan yili ham koʻrib chiqilgan edi, biroq oʻshanda klub uni qoʻyib yubormagan. Xususan, 2025-yilga kelib Manchester Yunayted tomonidan qiziqish bildirilganida ham Sporting oʻz sardorini saqlab qolgan edi. Biroq oʻshanda rahbariyat Hjulmandga ushbu yozda munosib taklif tushsa, unga toʻsqinlik qilmaslikka vaʼda bergan edi.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, 26 yoshli futbolchi oʻz faoliyatida yangi bosqichga chiqishga va Ispaniya chempionatida oʻzini sinab koʻrishga toʻliq tayyor. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, ushbu transfer Atletiko Madridning markaziy chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda.
…