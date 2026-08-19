Jamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindi

·4·Sport
Jamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindi
Qisqacha

Jamal Musialaga nevrologik disfunksiya tufayli vaqtinchalik hushsizlik holatlari tashxisi qo'yilgan. Essen universiteti kasalxonasi nevrologiya bo'limi boshlig'i professor Kristof Klaynshnits bu holat epileptik tutqanoq yoki abans-epilepsiya shakli bo'lishi mumkinligini aytdi. Mutaxassislarning fikricha, uzoq muddatli terapiya va to'g'ri davolanish bilan futbolchi professional faoliyatini davom ettira oladi.

Bavariya yarimhimoyachisi Jamal Musialaning maydonda hushini yoʻqotishi futbol olamida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Toʻrt kun ichida ikkinchi marta sodir boʻlgan bunday holatdan keyin yetakchi tibbiyot mutaxassislari futbolchining sogʻligʻi va uning tashxisi yuzasidan oʻz xulosalarini bildirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BILD nashri xabar qilishicha, Myunxen klubining Haydenhaymga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida 23 yoshli futbolchi yana hushidan ketgan. Bungacha RB Leyptzig jamoasiga qarshi bahsda ham shunday qoʻrqinchli holat kuzatilgan edi. Maydonda tibbiy yordam koʻrsatilgach, yarimhimoyachi maydonni tark etishga majbur boʻlgan.

Tibbiy tashxis va nevrologik xulosalar

Bavariya sport direktori Maks Eberl klub vaziyatdan toʻliq xabardor ekanligini va futbolchiga zarur yordam koʻrsatilayotganini tasdiqladi. Keyinchalik Jamal Musialaning oʻzi bayonot berib, unga nevrologik disfunksiya tufayli vaqtinchalik hushsizlik holatlari tashxisi qoʻyilganini maʼlum qildi.

Nemis nashri Essen universiteti kasalxonasi nevrologiya boʻlimi boshligʻi, professor Kristof Klaynshnits bilan bogʻlanib, mazkur vaziyatga professional baho oldi. Mutaxassisning fikricha, bu nevrologik nuqtai nazardan epileptik tutqanoq yoki abans-epilepsiya shakli boʻlishi mumkin, chunki qisqa muddatli javob qaytarmaslik alomatlari shunga mos keladi.

Futbolchining kelajagi va davolanish jarayoni

Professor Klaynshnitsning taʼkidlashicha, ushbu holatni davolash mumkin, ammo uzoq muddatli terapiyani talab qiladi. Shifokorlarning fikricha, toʻgʻri yondashuv bilan futbolchi oʻz professional faoliyatini davom ettira oladi va bu holat uning karyerasiga yakun yasashiga sabab boʻlmaydi.

Mazkur sogʻliqdagi muammo futbolchining faoliyatidagi ogʻir jarohatlar davriga toʻgʻri kelmoqda. Eslatib oʻtamiz, Musiala Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi bahsda fibula suyagini sindirib olib, toʻpiq qismidan ogʻir jarohat orttirgandi va 2025-26 yilgi mavsumning muhim qismini oʻtkazib yuborgan edi.

Hozirgi vaqtda futbolchining asosiy vazifasi ortopedik jarohatlardan soʻng toʻliq tiklanish bilan birga, yangi aniqlangan nevrologik holatni boshqarishdan iborat. Mutaxassislar esa toʻgʻri davolanish kursi tufayli futbolchi tez orada oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytishiga ishonch bildirishmoqda.

Jamal MusialaBavariyaFutbol yangiliklariBundesligaGermaniya futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...Bugun, 14:50Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiArsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiBugun, 14:18Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilKylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilBugun, 14:14Mikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiMikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiBugun, 13:50Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiBugun, 13:39Yan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiYan Diomande Real Madrid safiga 125 million yevro evaziga oʻtdiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi