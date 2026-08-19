Jamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindi
Jamal Musialaga nevrologik disfunksiya tufayli vaqtinchalik hushsizlik holatlari tashxisi qo'yilgan. Essen universiteti kasalxonasi nevrologiya bo'limi boshlig'i professor Kristof Klaynshnits bu holat epileptik tutqanoq yoki abans-epilepsiya shakli bo'lishi mumkinligini aytdi. Mutaxassislarning fikricha, uzoq muddatli terapiya va to'g'ri davolanish bilan futbolchi professional faoliyatini davom ettira oladi.
Bavariya yarimhimoyachisi Jamal Musialaning maydonda hushini yoʻqotishi futbol olamida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Toʻrt kun ichida ikkinchi marta sodir boʻlgan bunday holatdan keyin yetakchi tibbiyot mutaxassislari futbolchining sogʻligʻi va uning tashxisi yuzasidan oʻz xulosalarini bildirishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BILD nashri xabar qilishicha, Myunxen klubining Haydenhaymga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida 23 yoshli futbolchi yana hushidan ketgan. Bungacha RB Leyptzig jamoasiga qarshi bahsda ham shunday qoʻrqinchli holat kuzatilgan edi. Maydonda tibbiy yordam koʻrsatilgach, yarimhimoyachi maydonni tark etishga majbur boʻlgan.
Tibbiy tashxis va nevrologik xulosalarBavariya sport direktori Maks Eberl klub vaziyatdan toʻliq xabardor ekanligini va futbolchiga zarur yordam koʻrsatilayotganini tasdiqladi. Keyinchalik Jamal Musialaning oʻzi bayonot berib, unga nevrologik disfunksiya tufayli vaqtinchalik hushsizlik holatlari tashxisi qoʻyilganini maʼlum qildi.
Nemis nashri Essen universiteti kasalxonasi nevrologiya boʻlimi boshligʻi, professor Kristof Klaynshnits bilan bogʻlanib, mazkur vaziyatga professional baho oldi. Mutaxassisning fikricha, bu nevrologik nuqtai nazardan epileptik tutqanoq yoki abans-epilepsiya shakli boʻlishi mumkin, chunki qisqa muddatli javob qaytarmaslik alomatlari shunga mos keladi.
Futbolchining kelajagi va davolanish jarayoniProfessor Klaynshnitsning taʼkidlashicha, ushbu holatni davolash mumkin, ammo uzoq muddatli terapiyani talab qiladi. Shifokorlarning fikricha, toʻgʻri yondashuv bilan futbolchi oʻz professional faoliyatini davom ettira oladi va bu holat uning karyerasiga yakun yasashiga sabab boʻlmaydi.
Mazkur sogʻliqdagi muammo futbolchining faoliyatidagi ogʻir jarohatlar davriga toʻgʻri kelmoqda. Eslatib oʻtamiz, Musiala Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi bahsda fibula suyagini sindirib olib, toʻpiq qismidan ogʻir jarohat orttirgandi va 2025-26 yilgi mavsumning muhim qismini oʻtkazib yuborgan edi.
Hozirgi vaqtda futbolchining asosiy vazifasi ortopedik jarohatlardan soʻng toʻliq tiklanish bilan birga, yangi aniqlangan nevrologik holatni boshqarishdan iborat. Mutaxassislar esa toʻgʻri davolanish kursi tufayli futbolchi tez orada oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytishiga ishonch bildirishmoqda.
…