Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...

·2·Sport
Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...
Qisqacha

Vinisius Junior «Real Madrid» bilan 2032 yil yoziga qadar amal qiladigan yangi shartnoma imzoladi. Joze Mourinyu futbolchi bilan ochiq suhbatlashib, Madridni tark etsa, klubning qadrini keyinroq anglashini aytganini ma'lum qildi. 26 yoshli hujumchiga Londonning «Arsenal» klubi jiddiy qiziqish bildirgan, biroq u faoliyatini «Real Madrid»da davom ettirishga qaror qilgan.

«Real Madrid» atrofida oylar davomida muhokama qilingan eng katta intriga nihoyat barham topdi: jamoaning asosiy yulduzi Vinisius Junior «Qirollik klubi» bilan uzoq muddatli yangi bitim imzoladi. Madridliklar bosh murabbiyi Joze Mourinyu braziliyalik hujumchining klubda qolish qarori ortida qanday shaxsiy maslahat va ta’sirli suhbat yotganini ilk bor oshkor qildi — Vinini Madridda nima ushlab qoldi?

«Bu yerdan ketganingdan keyingina anglaysan»: Mourinyuning ochiq e’tirofi

Ispaniyaning mashhur El Chiringuito dasturida chiqish qilgan Joze Mourinyu muzokaralarning hal qiluvchi pallasida futbolchiga nimalar deganini to‘lqinlanib so‘zlab berdi:

"Vini shartnomani men uchun uzaytirdimi? Yo‘q, yo‘q. Albatta, men u bilan ochiq gaplashganman. Unga shunday dedim: «Vini, sen faqat Madridni bilasan. Bu yerdan ketganingdan keyingina bu klub qay darajada ulkan ekanini, nimadan voz kechganingni anglaysan. Ketma, bunga arzimaydi!» U bu yerda o‘zini topgan, u o‘z joyida.", - dedi Joze Mourinyu.

Vinisius Juniorning yangi bitimi va asosiy raqamlar

Ko‘rsatkich

Shartnoma va futbolchi tafsilotlari

Futbolchi / Yoshi

Vinisius Junior (26 yosh, vinger)

Klub

«Real Madrid» (Ispaniya)

Yangi shartnoma muddati

2032 yil yoziga qadar

Oldingi shartnomasi

2027 yilgacha amal qilar edi

Asosiy da’vogar

Londonning «Arsenal» klubi (jiddiy qiziqish bildirgan)

London grandining qiziqishi va 2032 yilgacha ulkan reja

26 yoshli braziliyalik yulduzning amaldagi bitimi yakunlanishiga yaqin qolgani sababli, Londonning «Arsenal» klubi uni transfer qilish bo‘yicha jiddiy harakatlarni boshlagan edi. Biroq Mourinyuning psixologiyasi, klub rahbariyatining qat’iyati va uzoq muzokaralar natijasida Vinisius Madridda qolib, faoliyatining eng gullagan davrini to‘g‘ridan to‘g‘ri 2032 yilgacha «Real»ga bag‘ishlashga qaror qildi.

Sizningcha, Vinisius Junior 2032 yilgacha Madridda qolib to‘g‘ri qaror qabul qildimi yoki unga Premer-ligada o‘zini sinab ko‘rish qiziqroq bo‘larmidi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Real Madrid»ning barcha muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdiBugun, 14:53Jamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiJamal Musialaning sogʻligʻi boʻyicha shifokorlar xulosasi eʼlon qilindiBugun, 14:31Arsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiArsenal rahbariyati klub tarbiyalanuvchilarining transferiga munosabat bildirdiBugun, 14:18Kylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilKylian Mbappe tanqidlarga uchramoqda: sabablar va tahlilBugun, 14:14Mikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiMikel Arteta Arsenal bilan tarixiy natijani takrorlamoqchiBugun, 13:50Joze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorni Arsenalga o'tishdan qanday to'xtatgani haqida gapirdiBugun, 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi