Mourinyu Vinisius bilan bo‘lib o‘tgan maxfiy suhbat tafsilotini ochdi...
Vinisius Junior «Real Madrid» bilan 2032 yil yoziga qadar amal qiladigan yangi shartnoma imzoladi. Joze Mourinyu futbolchi bilan ochiq suhbatlashib, Madridni tark etsa, klubning qadrini keyinroq anglashini aytganini ma'lum qildi. 26 yoshli hujumchiga Londonning «Arsenal» klubi jiddiy qiziqish bildirgan, biroq u faoliyatini «Real Madrid»da davom ettirishga qaror qilgan.
«Real Madrid» atrofida oylar davomida muhokama qilingan eng katta intriga nihoyat barham topdi: jamoaning asosiy yulduzi Vinisius Junior «Qirollik klubi» bilan uzoq muddatli yangi bitim imzoladi. Madridliklar bosh murabbiyi Joze Mourinyu braziliyalik hujumchining klubda qolish qarori ortida qanday shaxsiy maslahat va ta’sirli suhbat yotganini ilk bor oshkor qildi — Vinini Madridda nima ushlab qoldi?
«Bu yerdan ketganingdan keyingina anglaysan»: Mourinyuning ochiq e’tirofi
Ispaniyaning mashhur El Chiringuito dasturida chiqish qilgan Joze Mourinyu muzokaralarning hal qiluvchi pallasida futbolchiga nimalar deganini to‘lqinlanib so‘zlab berdi:
"Vini shartnomani men uchun uzaytirdimi? Yo‘q, yo‘q. Albatta, men u bilan ochiq gaplashganman. Unga shunday dedim: «Vini, sen faqat Madridni bilasan. Bu yerdan ketganingdan keyingina bu klub qay darajada ulkan ekanini, nimadan voz kechganingni anglaysan. Ketma, bunga arzimaydi!» U bu yerda o‘zini topgan, u o‘z joyida.", - dedi Joze Mourinyu.
Vinisius Juniorning yangi bitimi va asosiy raqamlar
Ko‘rsatkich
Shartnoma va futbolchi tafsilotlari
Futbolchi / Yoshi
Vinisius Junior (26 yosh, vinger)
Klub
«Real Madrid» (Ispaniya)
Yangi shartnoma muddati
2032 yil yoziga qadar
Oldingi shartnomasi
2027 yilgacha amal qilar edi
Asosiy da’vogar
Londonning «Arsenal» klubi (jiddiy qiziqish bildirgan)
London grandining qiziqishi va 2032 yilgacha ulkan reja
26 yoshli braziliyalik yulduzning amaldagi bitimi yakunlanishiga yaqin qolgani sababli, Londonning «Arsenal» klubi uni transfer qilish bo‘yicha jiddiy harakatlarni boshlagan edi. Biroq Mourinyuning psixologiyasi, klub rahbariyatining qat’iyati va uzoq muzokaralar natijasida Vinisius Madridda qolib, faoliyatining eng gullagan davrini to‘g‘ridan to‘g‘ri 2032 yilgacha «Real»ga bag‘ishlashga qaror qildi.
Sizningcha, Vinisius Junior 2032 yilgacha Madridda qolib to‘g‘ri qaror qabul qildimi yoki unga Premer-ligada o‘zini sinab ko‘rish qiziqroq bo‘larmidi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Real Madrid»ning barcha muxlislariga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
…