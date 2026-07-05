Lionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldi
Jahon chempionati doirasida Argentina terma jamoasiga qarshi munosib qarshilik koʻrsatgan Kabo-Verde terma jamoasi musobaqani tark etgan boʻlsa-da, ularning darvozaboni Vozinha dunyo futboli yulduzi Lionel Messi eʻtirofiga sazovor boʻldi. 32 talik bosqichning dramatik bahsidan soʻng, sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi raqib posbonining mahoratiga yuqori baho bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv davomida Kabo-Verde vakillari amaldagi jahon chempionlariga jiddiy muammolar tugʻdirishdi. Lionel Messi 29-daqiqada oʻzining mundiallardagi 20-golini urib hisobni ochgan boʻlsa-da, “kichik jamoa” ikki bor hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻldi. Faqatgina 111-daqiqada oʻtkazib yuborilgan uchinchi gol Kabo-Verdening turnirdagi ishtirokiga nuqta qoʻydi.
Lionel Messi: “Xalqingiz siz bilan faxrlanishi kerak”Oʻyindan soʻng Vozinha va Lionel Messi oʻrtasida samimiy muloqot boʻlib oʻtdi. Darvozabonning La Tercera nashriga maʻlum qilishicha, argentinalik afsona uning oʻyinidan hayratda qolganini yashirmagan. “Oʻyindan keyin Messining oldiga bordim. U meni quchoqladi va shunday dedi: ‘Siz ajoyibsiz. Xalqingiz siz bilan faxrlanishi kerak’. Bu men uchun unutilmas lahza boʻldi”, deya taʻkidladi darvozabon.
Vozinha ushbu uchrashuvda nafaqat iliq soʻzlar, balki qimmatbaho esdalik sovgʻasiga ham ega boʻlgan. U Messidan futbolka almashishni soʻraganida, “Albiseleste” sardori intervyulardan soʻng, kiyim almashtirish xonasiga olib boradigan yoʻlakda libosni topshirishga vaʻda bergan va soʻzining ustidan chiqqan.
Kabo-Verde terma jamoasining ushbu turnirdagi muvaffaqiyati tasodif emas edi. Ular guruh bosqichida Urugvay va Saudiya Arabistoni kabi kuchli jamoalarni ortda qoldirib, pley-offga yoʻllanma olishgan. Vozinha esa toʻrtta oʻyinda jami 18 ta seyv ijro etib, oʻz darvozasiga yoʻllangan zarbalarning 78,3 foizini qaytarishga muvaffaq boʻldi.
“Biz amaldagi jahon chempioniga qarshi tengma-teng oʻynadik va hatto gʻalaba qozonish uchun imkoniyatlarimiz bor edi. Albatta, magʻlubiyatdan xafamiz, lekin koʻrsatgan oʻyinimizdan faxrlanamiz”, deydi Vozinha jamoadoshlari va murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirar ekan.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bunday “kichik” jamoalarning grandlarga qarshi matonati doim qiziqish uygʻotib kelgan. Kabo-Verdening ushbu jasorati va Lionel Messi kabi yulduzning kamtarligi sport olamida oʻzaro hurmat naqadar muhimligini yana bir bor isbotladi.
…