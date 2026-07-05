Lionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldi

·44·Sport
Lionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldi

Jahon chempionati doirasida Argentina terma jamoasiga qarshi munosib qarshilik koʻrsatgan Kabo-Verde terma jamoasi musobaqani tark etgan boʻlsa-da, ularning darvozaboni Vozinha dunyo futboli yulduzi Lionel Messi eʻtirofiga sazovor boʻldi. 32 talik bosqichning dramatik bahsidan soʻng, sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi raqib posbonining mahoratiga yuqori baho bergan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida Kabo-Verde vakillari amaldagi jahon chempionlariga jiddiy muammolar tugʻdirishdi. Lionel Messi 29-daqiqada oʻzining mundiallardagi 20-golini urib hisobni ochgan boʻlsa-da, “kichik jamoa” ikki bor hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻldi. Faqatgina 111-daqiqada oʻtkazib yuborilgan uchinchi gol Kabo-Verdening turnirdagi ishtirokiga nuqta qoʻydi.

Lionel Messi: “Xalqingiz siz bilan faxrlanishi kerak”

Oʻyindan soʻng Vozinha va Lionel Messi oʻrtasida samimiy muloqot boʻlib oʻtdi. Darvozabonning La Tercera nashriga maʻlum qilishicha, argentinalik afsona uning oʻyinidan hayratda qolganini yashirmagan. “Oʻyindan keyin Messining oldiga bordim. U meni quchoqladi va shunday dedi: ‘Siz ajoyibsiz. Xalqingiz siz bilan faxrlanishi kerak’. Bu men uchun unutilmas lahza boʻldi”, deya taʻkidladi darvozabon.

Vozinha ushbu uchrashuvda nafaqat iliq soʻzlar, balki qimmatbaho esdalik sovgʻasiga ham ega boʻlgan. U Messidan futbolka almashishni soʻraganida, “Albiseleste” sardori intervyulardan soʻng, kiyim almashtirish xonasiga olib boradigan yoʻlakda libosni topshirishga vaʻda bergan va soʻzining ustidan chiqqan.

Kabo-Verde terma jamoasining ushbu turnirdagi muvaffaqiyati tasodif emas edi. Ular guruh bosqichida Urugvay va Saudiya Arabistoni kabi kuchli jamoalarni ortda qoldirib, pley-offga yoʻllanma olishgan. Vozinha esa toʻrtta oʻyinda jami 18 ta seyv ijro etib, oʻz darvozasiga yoʻllangan zarbalarning 78,3 foizini qaytarishga muvaffaq boʻldi.

“Biz amaldagi jahon chempioniga qarshi tengma-teng oʻynadik va hatto gʻalaba qozonish uchun imkoniyatlarimiz bor edi. Albatta, magʻlubiyatdan xafamiz, lekin koʻrsatgan oʻyinimizdan faxrlanamiz”, deydi Vozinha jamoadoshlari va murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirar ekan.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham bunday “kichik” jamoalarning grandlarga qarshi matonati doim qiziqish uygʻotib kelgan. Kabo-Verdening ushbu jasorati va Lionel Messi kabi yulduzning kamtarligi sport olamida oʻzaro hurmat naqadar muhimligini yana bir bor isbotladi.

Lionel MessiArgentinaKabo-VerdeJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingParagvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:46Paragvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiParagvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:41Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiUnahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiBugun, 00:42Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaAtletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaBugun, 00:16JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiJCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiBugun, 00:08«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?Bugun, 00:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi