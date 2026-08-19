Elon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadi
Elon Musk Goldman Sachs'ning 2035-yilga borib global kosmik industriya 1,8 trillion dollarga yetishi haqidagi prognozini o'ta ehtiyotkorona deb atab, bozor bundan «namuncha ko'p» kattaroq bo'lishini aytdi. 2025-yil davomida kosmik sohaga 55 milliard dollardan ortiq mablag' yo'naltirilgan, 2026-yilning birinchi choragida esa sarmoyalar hajmi 36 milliard dollarga yetgan.
Jahon kosmik iqtisodiyotining kelajagi borasidagi moliyaviy prognozlar va real sanoat tendensiyalari oʻrtasidagi tafovutlar tobora kengayib bormoqda. Mashhur Goldman Sachs banki tahlilchilarining hisob-kitoblariga koʻra, global kosmik industriya hajmi 2035-yilga borib 1,8 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Biroq SpaceX asoschisi Elon Musk bu baholashlarni oʻta ehtiyotkorona deb atab, kelajakdagi koʻrsatkichlar bundan ancha yuqori boʻlishini taʼkidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, moliyaviy institutlar kosmik bozorning keskin oʻsishini bir nechta asosiy omillar, jumladan, raketa uchirish qiymatining pasayishi, xususiy investitsiyalar hajmining ortishi hamda ochiq bozorda moliyalashtirish imkoniyatlarining kengayishi bilan izohlamoqda. Sanoatga yoʻnaltirilayotgan mablagʻlar allaqachon rekord surʼatlarni qayd etmoqda.
Investitsiyalar oqimi va moliya bozori dinamikasiSoʻnggi yillarda kosmik tarmoqqa qiziqishning ortishi toʻgʻridan-toʻgʻri moliyaviy koʻrsatkichlarda namoyon boʻlmoqda. Xususan, 2025-yil davomida mazkur sohaga 55 milliard dollardan ortiq mablagʻ yoʻnaltirilgan boʻlsa, 2026-yilning birinchi choragining oʻzida sarmoyalar hajmi 36 milliard dollarga yetdi. Bunday tezkor oʻsish surʼati investorlarning kelajakdagi texnologiyalarga boʻlgan ishonchi ortib borayotganini koʻrsatadi.
Shunga qaramay, Elon Musk Goldman Sachs prognozini juda past baholangan deb topdi. SpaceX rahbari bankning 1,8 trillion dollarlik bahosiga nisbatan qisqa va loʻnda munosabat bildirib, bozor bundan «namuncha koʻp» kattaroq hajmga ega boʻlishini aytdi. Mutaxassislar fikricha, milliarderning bunday ishonchiga texnologik yutuqlar va yangi biznes modellarining joriy etilishi asos boʻlmoqda.
Kelajakdagi asosiy oʻsish drayverlariElon Musk va boshqa soha ekspertlarining fikricha, kosmik iqtisodiyotning keskin kengayishiga bir qator fundamental omillar turtki boʻladi:
- Koʻp martalik foydalaniladigan raketalarning joriy etilishi va logistika xarajatlarining keskin kamayishi;
- Global internet va aloqa xizmatlarini taʼminlovchi ulkan sunʼiy yoʻldosh guruhlari;
- Orbital fazoda maʼlumotlarni qayta ishlash uchun moʻljallangan kosmik дата-центрʼlar;
- Xususiy kompaniyalarning Yer orbitasidagi tijoriy faoliyatini sezilarli darajada kengaytirishi.
…