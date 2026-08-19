Elon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadi

·26·Texno
Elon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadi
Qisqacha

Elon Musk Goldman Sachs'ning 2035-yilga borib global kosmik industriya 1,8 trillion dollarga yetishi haqidagi prognozini o'ta ehtiyotkorona deb atab, bozor bundan «namuncha ko'p» kattaroq bo'lishini aytdi. 2025-yil davomida kosmik sohaga 55 milliard dollardan ortiq mablag' yo'naltirilgan, 2026-yilning birinchi choragida esa sarmoyalar hajmi 36 milliard dollarga yetgan.

Jahon kosmik iqtisodiyotining kelajagi borasidagi moliyaviy prognozlar va real sanoat tendensiyalari oʻrtasidagi tafovutlar tobora kengayib bormoqda. Mashhur Goldman Sachs banki tahlilchilarining hisob-kitoblariga koʻra, global kosmik industriya hajmi 2035-yilga borib 1,8 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Biroq SpaceX asoschisi Elon Musk bu baholashlarni oʻta ehtiyotkorona deb atab, kelajakdagi koʻrsatkichlar bundan ancha yuqori boʻlishini taʼkidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, moliyaviy institutlar kosmik bozorning keskin oʻsishini bir nechta asosiy omillar, jumladan, raketa uchirish qiymatining pasayishi, xususiy investitsiyalar hajmining ortishi hamda ochiq bozorda moliyalashtirish imkoniyatlarining kengayishi bilan izohlamoqda. Sanoatga yoʻnaltirilayotgan mablagʻlar allaqachon rekord surʼatlarni qayd etmoqda.

Investitsiyalar oqimi va moliya bozori dinamikasi

Soʻnggi yillarda kosmik tarmoqqa qiziqishning ortishi toʻgʻridan-toʻgʻri moliyaviy koʻrsatkichlarda namoyon boʻlmoqda. Xususan, 2025-yil davomida mazkur sohaga 55 milliard dollardan ortiq mablagʻ yoʻnaltirilgan boʻlsa, 2026-yilning birinchi choragining oʻzida sarmoyalar hajmi 36 milliard dollarga yetdi. Bunday tezkor oʻsish surʼati investorlarning kelajakdagi texnologiyalarga boʻlgan ishonchi ortib borayotganini koʻrsatadi.

Shunga qaramay, Elon Musk Goldman Sachs prognozini juda past baholangan deb topdi. SpaceX rahbari bankning 1,8 trillion dollarlik bahosiga nisbatan qisqa va loʻnda munosabat bildirib, bozor bundan «namuncha koʻp» kattaroq hajmga ega boʻlishini aytdi. Mutaxassislar fikricha, milliarderning bunday ishonchiga texnologik yutuqlar va yangi biznes modellarining joriy etilishi asos boʻlmoqda.

Kelajakdagi asosiy oʻsish drayverlari

Elon Musk va boshqa soha ekspertlarining fikricha, kosmik iqtisodiyotning keskin kengayishiga bir qator fundamental omillar turtki boʻladi:

  • Koʻp martalik foydalaniladigan raketalarning joriy etilishi va logistika xarajatlarining keskin kamayishi;
  • Global internet va aloqa xizmatlarini taʼminlovchi ulkan sunʼiy yoʻldosh guruhlari;
  • Orbital fazoda maʼlumotlarni qayta ishlash uchun moʻljallangan kosmik дата-центрʼlar;
  • Xususiy kompaniyalarning Yer orbitasidagi tijoriy faoliyatini sezilarli darajada kengaytirishi.
Mazkur yoʻnalishlarning rivojlanishi nafaqat aerokosmik sanoatni, balki butun global texnologiya bozorini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Xususiy kapitalning faollashuvi va innovatsion yechimlar yaqin oʻn yillikda insoniyatning kosmosdagi ishtirokini tubdan oʻzgartirib yuborishi shubhasiz.

Elon MuskSpaceXKosmik iqtisodiyotGoldman SachsInvestitsiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiNASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiBugun, 12:23HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiHarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiBugun, 11:23Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaHonor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaBugun, 10:52OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25Telegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiTelegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiBugun, 08:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi