Marokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldi
Marokash terma jamoasining Jahon chempionatidagi gʻalabali yurishi kutilmagan koʻngilsizlik bilan yuzlashdi. Jamoaning asosiy yarim himoyachisi Ismael Saibari Kanada qarshi kechgan nimchorak final bahsida jiddiy jarohat olib, maydonni erta tark etishga majbur boʻldi. Ushbu holat nafaqat milliy terma jamoa, balki futbolchining yangi klubi — Germaniyaning Bavariya jamoasi mutasaddilarini ham jiddiy tashvishga solib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning bor-yoʻgʻi 20-daqiqasida 25 yoshli futbolchi oʻng oyogʻining son qismida kuchli ogʻriq sezdi. Bir necha bor oʻyinni davom ettirishga urinishiga qaramay, u yakunda oʻzini almashtirishlarini soʻradi. Maydonni tark etayotgan Saibarining yuzidagi chuqur qaygʻu va koʻz yoshlari jarohatning naqadar jiddiy boʻlishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Murabbiy Mohamed Ouahbi uning oʻrniga Soufiane Rahimi ni tushirishga majbur boʻldi.
Transferdan soʻng kutilmagan muammoMazkur jarohat nafaqat futbolchining turnirdagi ishtirokini, balki uning klubdagi yangi faoliyatini ham soʻroq ostida qoldirmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Bavariya bir necha kun avval Ismael Saibari transferini rasman eʼlon qilgan edi. Myunxenliklar PSV klubidan 50 million yevro evaziga xarid qilingan yarim himoyachi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan.
Ismael Saibari turnir davomida “Atlas sherlari” tarkibida eng yaxshi oʻyin koʻrsatayotgan futbolchilardan biri edi. U pley-off bosqichiga qadar raqiblar darvozasiga uchta gol urishga ulgurgan. Uning safdan chiqishi Marokashning chempionlik ambitsiyalariga katta zarba boʻlishi tayin, chunki jamoa markazidagi oʻyin asosan shu futbolchi orqali qurilgan edi.
Hozircha jarohatning darajasi toʻliq maʼlum emas. Yaqin soatlar ichida oʻtkaziladigan tibbiy koʻriklar futbolchining Jahon chempionati-2026 dagi kelgusi ishtirokiga oydinlik kiritadi. Agar bu oddiy mushak zoʻriqishi boʻlib chiqsa, u turnirning keyingi bosqichlarida qaytishi mumkin. Biroq, mushak uzilishi kabi jiddiy holat aniqlansa, u nafaqat turnirni, balki Bundesliga dagi mavsumoldi tayyorgarlikni ham oʻtkazib yuboradi.
Marokashlik muxlislar uchun yagona tasalli — jamoaning hujumkor salohiyati hali ham yuqori ekanligidir. Saibari maydonni tark etgan boʻlsa-da, Brahim Diaz oʻzining ajoyib oʻyini bilan ikkita golli uzatmani amalga oshirdi va jamoaning 3:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi. Shunga qaramay, chorak final oldidan asosiy yulduzning yoʻqotilishi taktik jihatdan jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Bavariya rahbariyati va tibbiy shtabi ayni damda Marokash terma jamoasi shifokorlari bilan doimiy aloqada boʻlib turibdi. Germaniya rekordchisi uchun yangi transferning mavsumni jarohat bilan boshlashi eng yomon ssenariylardan biri hisoblanadi.
…