Marokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldi

·212·Sport
Marokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldi

Marokash terma jamoasining Jahon chempionatidagi gʻalabali yurishi kutilmagan koʻngilsizlik bilan yuzlashdi. Jamoaning asosiy yarim himoyachisi Ismael Saibari Kanada qarshi kechgan nimchorak final bahsida jiddiy jarohat olib, maydonni erta tark etishga majbur boʻldi. Ushbu holat nafaqat milliy terma jamoa, balki futbolchining yangi klubi — Germaniyaning Bavariya jamoasi mutasaddilarini ham jiddiy tashvishga solib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning bor-yoʻgʻi 20-daqiqasida 25 yoshli futbolchi oʻng oyogʻining son qismida kuchli ogʻriq sezdi. Bir necha bor oʻyinni davom ettirishga urinishiga qaramay, u yakunda oʻzini almashtirishlarini soʻradi. Maydonni tark etayotgan Saibarining yuzidagi chuqur qaygʻu va koʻz yoshlari jarohatning naqadar jiddiy boʻlishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Murabbiy Mohamed Ouahbi uning oʻrniga Soufiane Rahimi ni tushirishga majbur boʻldi.

Transferdan soʻng kutilmagan muammo

Mazkur jarohat nafaqat futbolchining turnirdagi ishtirokini, balki uning klubdagi yangi faoliyatini ham soʻroq ostida qoldirmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Bavariya bir necha kun avval Ismael Saibari transferini rasman eʼlon qilgan edi. Myunxenliklar PSV klubidan 50 million yevro evaziga xarid qilingan yarim himoyachi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan.

Ismael Saibari turnir davomida “Atlas sherlari” tarkibida eng yaxshi oʻyin koʻrsatayotgan futbolchilardan biri edi. U pley-off bosqichiga qadar raqiblar darvozasiga uchta gol urishga ulgurgan. Uning safdan chiqishi Marokashning chempionlik ambitsiyalariga katta zarba boʻlishi tayin, chunki jamoa markazidagi oʻyin asosan shu futbolchi orqali qurilgan edi.

Hozircha jarohatning darajasi toʻliq maʼlum emas. Yaqin soatlar ichida oʻtkaziladigan tibbiy koʻriklar futbolchining Jahon chempionati-2026 dagi kelgusi ishtirokiga oydinlik kiritadi. Agar bu oddiy mushak zoʻriqishi boʻlib chiqsa, u turnirning keyingi bosqichlarida qaytishi mumkin. Biroq, mushak uzilishi kabi jiddiy holat aniqlansa, u nafaqat turnirni, balki Bundesliga dagi mavsumoldi tayyorgarlikni ham oʻtkazib yuboradi.

Marokashlik muxlislar uchun yagona tasalli — jamoaning hujumkor salohiyati hali ham yuqori ekanligidir. Saibari maydonni tark etgan boʻlsa-da, Brahim Diaz oʻzining ajoyib oʻyini bilan ikkita golli uzatmani amalga oshirdi va jamoaning 3:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi. Shunga qaramay, chorak final oldidan asosiy yulduzning yoʻqotilishi taktik jihatdan jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Bavariya rahbariyati va tibbiy shtabi ayni damda Marokash terma jamoasi shifokorlari bilan doimiy aloqada boʻlib turibdi. Germaniya rekordchisi uchun yangi transferning mavsumni jarohat bilan boshlashi eng yomon ssenariylardan biri hisoblanadi.

FutbolMarokashBayern MunichIsmael SaibariJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaNottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaBugun, 02:59Bruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqdaBugun, 02:56Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingParagvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:46Paragvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiParagvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:41Lionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiLionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiBugun, 01:32Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiUnahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiBugun, 00:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi