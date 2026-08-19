«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida

·2·Dunyo
«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida

Foto: O‘zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi

Turkiyaning Aydin viloyatida chet elliklar nomiga ochilgan bank kartalari orqali amalga oshirilgan shubhali moliyaviy operatsiyalar bo‘yicha shoshilinch tekshiruvlar boshlandi. Mazkur ish doirasida 10 nafarga yaqin O‘zbekiston fuqarosi tergovga tortilgan bo‘lib, ularning ayrimlari allaqachon panjara ortiga tashlangan. O‘zbekistonliklarni bunday xavfli tuzoqqa nima yetakladi va konsulxona qanday shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi?

Huquqiy maqom: Qamoq, deportatsiya va mamlakatdan chiqishga ta’qiq

O‘zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi Turkiya Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma’lumotlarga tayanib, tekshiruvga jalb qilingan yurtdoshlarimizning taqdiri turlicha kechayotganini ma’lum qildi:

"Ayrim o‘zbekistonliklar sud qarori bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri qamoqqa olingan bo‘lsa, boshqalari deportatsiya markazlariga joylashtirilgan. Yana bir guruh fuqarolarga esa Turkiya hududidan chiqib ketmaslik tilxati olinib, vaqtincha erkinlikda qoldirilgan."

Hozirda tergov idoralari har bir shaxsning bank kartalari orqali aslida qancha mablag‘ «yuvilgan»i yoki o‘tkazilganini aniqlamoqda. Aynan shu raqamlar ularga nisbatan og‘ir jazo choralarini belgilab beradi.

Holatning asosiy tafsilotlari va fuqarolar maqomi

Holat

Turkiyadagi tekshiruv tafsilotlari

Hudud

Aydin viloyati (Turkiya)

Jalb qilinganlar soni

10 nafarga yaqin O‘zbekiston fuqarosi

Qo‘llanilgan ehtiyot choralari

Qamoqqa olish, deportatsiya markaziga joylashtirish, chiqib ketmaslik tilxati

Asosiy sabab

Shubhali moliyaviy operatsiyalar va hisob raqamlardan noqonuniy foydalanish

Konsullik yordami

Huquqiy va diplomatik ko‘mak ko‘rsatilmoqda

Bosh konsulxonadan qat’iy ogohlantirish

Ko‘p hollarda vatandoshlarimiz mo‘may daromad yoki yengil foyda evaziga o‘z bank kartalari, hisob raqamlari yoxud mobil ilovalaridan boshqa noma’lum shaxslarning foydalanishiga rozilik berib, jinoyat ishtirokchisiga (dropper) aylanib qolmoqda:

"O‘zbekiston fuqarolaridan bank kartasi, hisob raqami yoki mobil banking xizmatlarini begona shaxslarga bermaslik, kelib chiqishi noma’lum bo‘lgan mablag‘larni qabul qilmaslik yoki boshqalarga o‘tkazmaslik so‘raladi. Bu kabi vositachilik harakatlari Turkiya qonunchiligi bo‘yicha og‘ir jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi!"

Bosh konsulxona murojaatidan

Siz yoki tanishlaringiz chet elda bank kartalarini begonalarga berib, shunday aldov tuzog‘iga tushib qolish xavfiga duch kelganmi?

Ushbu xabarni hozirda Turkiyada mehnat qilayotgan yoki sayohatda bo‘lgan barcha yaqinlaringiz va tanishlaringizga zudlik bilan yetkazing — ogohlik ularni qamoq va og‘ir jazolardan asrab qoladi!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildiBugun, 08:31«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 08:28Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiKecha, 21:5016 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladiKecha, 19:14Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiKecha, 17:23Markaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaMarkaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaKecha, 16:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi