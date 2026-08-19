«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida
Foto: O‘zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi
Turkiyaning Aydin viloyatida chet elliklar nomiga ochilgan bank kartalari orqali amalga oshirilgan shubhali moliyaviy operatsiyalar bo‘yicha shoshilinch tekshiruvlar boshlandi. Mazkur ish doirasida 10 nafarga yaqin O‘zbekiston fuqarosi tergovga tortilgan bo‘lib, ularning ayrimlari allaqachon panjara ortiga tashlangan. O‘zbekistonliklarni bunday xavfli tuzoqqa nima yetakladi va konsulxona qanday shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi?
Huquqiy maqom: Qamoq, deportatsiya va mamlakatdan chiqishga ta’qiq
O‘zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi Turkiya Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma’lumotlarga tayanib, tekshiruvga jalb qilingan yurtdoshlarimizning taqdiri turlicha kechayotganini ma’lum qildi:
"Ayrim o‘zbekistonliklar sud qarori bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri qamoqqa olingan bo‘lsa, boshqalari deportatsiya markazlariga joylashtirilgan. Yana bir guruh fuqarolarga esa Turkiya hududidan chiqib ketmaslik tilxati olinib, vaqtincha erkinlikda qoldirilgan."
Hozirda tergov idoralari har bir shaxsning bank kartalari orqali aslida qancha mablag‘ «yuvilgan»i yoki o‘tkazilganini aniqlamoqda. Aynan shu raqamlar ularga nisbatan og‘ir jazo choralarini belgilab beradi.
Holatning asosiy tafsilotlari va fuqarolar maqomi
Holat
Turkiyadagi tekshiruv tafsilotlari
Hudud
Aydin viloyati (Turkiya)
Jalb qilinganlar soni
10 nafarga yaqin O‘zbekiston fuqarosi
Qo‘llanilgan ehtiyot choralari
Qamoqqa olish, deportatsiya markaziga joylashtirish, chiqib ketmaslik tilxati
Asosiy sabab
Shubhali moliyaviy operatsiyalar va hisob raqamlardan noqonuniy foydalanish
Konsullik yordami
Huquqiy va diplomatik ko‘mak ko‘rsatilmoqda
Bosh konsulxonadan qat’iy ogohlantirish
Ko‘p hollarda vatandoshlarimiz mo‘may daromad yoki yengil foyda evaziga o‘z bank kartalari, hisob raqamlari yoxud mobil ilovalaridan boshqa noma’lum shaxslarning foydalanishiga rozilik berib, jinoyat ishtirokchisiga (dropper) aylanib qolmoqda:
"O‘zbekiston fuqarolaridan bank kartasi, hisob raqami yoki mobil banking xizmatlarini begona shaxslarga bermaslik, kelib chiqishi noma’lum bo‘lgan mablag‘larni qabul qilmaslik yoki boshqalarga o‘tkazmaslik so‘raladi. Bu kabi vositachilik harakatlari Turkiya qonunchiligi bo‘yicha og‘ir jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi!"
— Bosh konsulxona murojaatidan
Siz yoki tanishlaringiz chet elda bank kartalarini begonalarga berib, shunday aldov tuzog‘iga tushib qolish xavfiga duch kelganmi?
Ushbu xabarni hozirda Turkiyada mehnat qilayotgan yoki sayohatda bo‘lgan barcha yaqinlaringiz va tanishlaringizga zudlik bilan yetkazing — ogohlik ularni qamoq va og‘ir jazolardan asrab qoladi!
…