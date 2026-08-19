«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi

·0·Dunyo
«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi
Qisqacha

Damashq shahar jinoyat sudi Suriya sobiq prezidenti Bashar Asadning amakivachchasi Vosim Asadni insoniyatga qarshi jinoyatlar, urush jinoyatlari, ommaviy qiynoqlar va qotilliklarda aybdor deb topib, o'lim jazosiga hukm qildi. Sud uning barcha ko'char va ko'chmas mulkini davlat foydasiga musodara qilishga qaror qildi, firibgarlik va og'ir tan jarohati ayblovlari ham o'lim hukmi bilan qoplandi.

Foto: Suriya Adliya vazirligi

Damashqda Asadlar sulolasining sobiq elitasi ustidan shov-shuvli mahkama o‘z yakuniga yetdi: Suriyaning sobiq prezidenti Bashar Asadning amakivachchasi Vosim Asad rasman oliy jazoga hukm etildi. Bir paytlar mamlakatni qo‘rquvda ushlab turgan qonli guruhlar rahbari ustidan chiqarilgan ushbu qat’iy hukm ortida qanday dahshatli jinoyatlar yotibdi?

Urush jinoyatlari va qiynoqlar: Sud xulosasi

Suriyaning SANA davlat agentligi xabariga ko‘ra, Damashq shahar jinoyat sudi Vosim Asadni insoniyatga qarshi jinoyatlar, ommaviy qiynoqlar va shafqatsiz qotilliklarda aybdor deb topdi.

Sud hukmi bilan uning barcha ko‘char va ko‘chmas mulklari to‘liq davlat foydasiga musodara qilinadigan bo‘ldi:

"Vosim Asad Bashar Asadning ukasi Mohir Asad boshqargan 4-diviziyaga aloqador qurolli guruhlarni tuzib, ularga rahbarlik qilgan. 2011 yildan beri Sharqiy G‘uta va Mleyhada olib borilgan va tinch aholining o‘limiga sabab bo‘lgan qonli amaliyotlarga bevosita aloqador ekani to‘liq isbotlandi."

Sud ayblov xulosasidan

Vosim Asad ustidan sud jarayoni va asosiy faktlar

Holat

Tafsilotlar va sud qarori

Asosiy ayblovlar

Urush jinoyatlari, qiynoqlar, qotillik, odam o‘g‘irlash

Chiqarilgan hukm

O‘lim jazosi (va mulklari musodara qilinishi)

Qo‘shimcha jazolar

Firibgarlik va og‘ir tan jarohati uchun (o‘lim hukmi bilan qoplandi)

Oqlangan moddalari

Kontrabanda va narkotik savdosi (dalillar yetarli bo‘lmagani uchun)

Qo‘lga olingan vaqti

2025 yil 21 iyun (Suriya-Livan chegarasida)

Rossiyaga qochgan Bashar Asad va sirtdan o‘qilgan hukmlar

Qayd etish joizki, bir hafta avval — 2026 yil 11 avgust kuni aynan shu sud sobiq diktator Bashar Asad, uning ukasi Mohir Asad va rejimning qator yuqori lavozimli shaxslari ustidan ham sirtdan o‘lim jazosi chiqargan edi.

2024 yil dekabrida Asad rejimi butunlay ag‘darilgach, sobiq prezident va uning ukasi Rossiyaga qochib, siyosiy boshpana olgan edi. Biroq Livan chegarasida qo‘lga tushgan Vosim Asad oilaning sud zalida shaxsan javob bergan ilk vakiliga aylandi.

Sizningcha, Asad oilasi va sobiq rejim vakillarining javobgarlikka tortilishi Suriyada uzoq kutilgan adolat va barqarorlikni tiklay oladimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va dunyo siyosatidagi ushbu tarixiy voqelikni yaqinlaringiz bilan bo‘lishing!

Bashar AsadVosim AsadDamashqSuriyaMohir Asad
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiKecha, 21:5016 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladiKecha, 19:14Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiKecha, 17:23Markaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaMarkaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaKecha, 16:42Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Kecha, 16:26Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Kecha, 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi