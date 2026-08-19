«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi
Damashq shahar jinoyat sudi Suriya sobiq prezidenti Bashar Asadning amakivachchasi Vosim Asadni insoniyatga qarshi jinoyatlar, urush jinoyatlari, ommaviy qiynoqlar va qotilliklarda aybdor deb topib, o'lim jazosiga hukm qildi. Sud uning barcha ko'char va ko'chmas mulkini davlat foydasiga musodara qilishga qaror qildi, firibgarlik va og'ir tan jarohati ayblovlari ham o'lim hukmi bilan qoplandi.
Foto: Suriya Adliya vazirligi
Damashqda Asadlar sulolasining sobiq elitasi ustidan shov-shuvli mahkama o‘z yakuniga yetdi: Suriyaning sobiq prezidenti Bashar Asadning amakivachchasi Vosim Asad rasman oliy jazoga hukm etildi. Bir paytlar mamlakatni qo‘rquvda ushlab turgan qonli guruhlar rahbari ustidan chiqarilgan ushbu qat’iy hukm ortida qanday dahshatli jinoyatlar yotibdi?
Urush jinoyatlari va qiynoqlar: Sud xulosasi
Suriyaning SANA davlat agentligi xabariga ko‘ra, Damashq shahar jinoyat sudi Vosim Asadni insoniyatga qarshi jinoyatlar, ommaviy qiynoqlar va shafqatsiz qotilliklarda aybdor deb topdi.
Sud hukmi bilan uning barcha ko‘char va ko‘chmas mulklari to‘liq davlat foydasiga musodara qilinadigan bo‘ldi:
"Vosim Asad Bashar Asadning ukasi Mohir Asad boshqargan 4-diviziyaga aloqador qurolli guruhlarni tuzib, ularga rahbarlik qilgan. 2011 yildan beri Sharqiy G‘uta va Mleyhada olib borilgan va tinch aholining o‘limiga sabab bo‘lgan qonli amaliyotlarga bevosita aloqador ekani to‘liq isbotlandi."
— Sud ayblov xulosasidan
Vosim Asad ustidan sud jarayoni va asosiy faktlar
Holat
Tafsilotlar va sud qarori
Asosiy ayblovlar
Urush jinoyatlari, qiynoqlar, qotillik, odam o‘g‘irlash
Chiqarilgan hukm
O‘lim jazosi (va mulklari musodara qilinishi)
Qo‘shimcha jazolar
Firibgarlik va og‘ir tan jarohati uchun (o‘lim hukmi bilan qoplandi)
Oqlangan moddalari
Kontrabanda va narkotik savdosi (dalillar yetarli bo‘lmagani uchun)
Qo‘lga olingan vaqti
2025 yil 21 iyun (Suriya-Livan chegarasida)
Rossiyaga qochgan Bashar Asad va sirtdan o‘qilgan hukmlar
Qayd etish joizki, bir hafta avval — 2026 yil 11 avgust kuni aynan shu sud sobiq diktator Bashar Asad, uning ukasi Mohir Asad va rejimning qator yuqori lavozimli shaxslari ustidan ham sirtdan o‘lim jazosi chiqargan edi.
2024 yil dekabrida Asad rejimi butunlay ag‘darilgach, sobiq prezident va uning ukasi Rossiyaga qochib, siyosiy boshpana olgan edi. Biroq Livan chegarasida qo‘lga tushgan Vosim Asad oilaning sud zalida shaxsan javob bergan ilk vakiliga aylandi.
Sizningcha, Asad oilasi va sobiq rejim vakillarining javobgarlikka tortilishi Suriyada uzoq kutilgan adolat va barqarorlikni tiklay oladimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va dunyo siyosatidagi ushbu tarixiy voqelikni yaqinlaringiz bilan bo‘lishing!
…