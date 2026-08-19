«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi

·5·Dunyo
«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi
Qisqacha

AQSH prezidenti Donald Tramp TruthSocial sahifasida Ho'rmuz bo'g'ozi aks etgan xaritani e'lon qilib, uni «AQSH yangi hududi» deb ta'rifladi. U 14 avgust kuni bo'g'ozni Eron bilan harbiy to'qnashuv yakunlanganidan so'ng AQSH hududi deb e'lon qilish niyatini bildirgan edi. Eron TIV rahbari o'rinbosari Kozim G'aribobodiy Trampning bayonotini keskin qoralab, bu xato tuzatilishi yoki Eron uni o'zi tuzatishini aytdi.

AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik kutilmagan geosiyosiy shov-shuv bilan yanada alangalandi. AQSH prezidenti Donald Tramp dunyo neft savdosining bosh tomiri bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozini Vashington nazoratiga olish niyatini xarita orqali namoyish qildi. Tehron esa Oq uy rahbarining bu harakatiga javoban nihoyatda keskin va ochiq ogohlantirish bilan chiqdi — tomonlar o‘rtasidagi yangi to‘qnashuv qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?

Trampning TruthSocial'dagi sensatsion xaritasi

Oq uy rahbari o‘zining TruthSocial ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida Ho‘rmuz bo‘g‘ozi aks etgan xaritani joylab, uni «AQSH yangi hududi» deya tavsifladi. Avvalroq, 14 avgust kuni Tramp bu rejani rasman tilga olib, bo‘g‘ozni AQSH hududi sifatida e’lon qilish Eron bilan harbiy to‘qnashuv yakunlanganidan so‘ng amalga oshishini ta’kidlagan edi.

Bu bayonot strategik suv yo‘li ustidan to‘liq hukmronlikni da’vo qilib kelayotgan rasmiy Tehronning g‘azabiga sabab bo‘ldi.

"Ho‘rmuz bo‘g‘ozini na tvit, na aviatashuvchi, na buyruq chiqarish va na saylovoldi nutqi bilan zabt etib bo‘ladi. Trampning bu yanglish fikri tez orada yo tuzatiladi, yo bu adashgan odamning xatolarini o‘zimiz tuzatamiz!"

Kozim G‘aribobodiy, Eron TIV rahbari o‘rinbosari

Ho‘rmuz va Fors ko‘rfazi: Keskinlikning asosiy xronologiyasi

Sana / Voqea

AQSH pozitsiyasi (Tramp)

Eronning munosabati

14 avgust bayonoti

Bo‘g‘ozni kelajakda AQSH hududi deb e’lon qilish niyati

Hududiy daxlsizlik masalasida qat’iy raddiya

TruthSocial posti

Bo‘g‘oz xaritasi «AQSH yangi hududi» yozuvi bilan chiqarildi

Tramp «adashgan odam» deb atalib, jiddiy tahdid qilindi

Ko‘rfaz nomi bahsi

Avval «Arab ko‘rfazi» deb nomlamoqchi bo‘lgan, keyin chekingan

«Abadiy Fors ko‘rfazi» nomini saqlab qolishda qat’iy

Geografik nomlar ortidagi siyosiy qarama-qarshilik

Yaqin Sharqdagi ko‘plab arab davlatlari suv havzasini «Arab ko‘rfazi» deb atashga intilsa-da, Eron ming yillik tarixiy nom — «Fors ko‘rfazi» atamasini saqlab qolishni milliy g‘urur masalasi sifatida ko‘radi.

O‘tgan yili Tramp ma’muriyati nomni o‘zgartirishga uringan, biroq Tehronning keskin qarshiligi ortidan bu rejadan vaqtincha voz kechgan edi. Endilikda esa suv yo‘li xaritasining to‘g‘ridan to‘g‘ri «AQSH hududi» sifatida taqdim etilishi Fors ko‘rfazida yangi harbiy qarama-qarshilik xavfini yuqori cho‘qqiga olib chiqmoqda.

Sizningcha, Trampning ushbu xaritasi shunchaki siyosiy bosim va axboriy manipulyatsiyasimi yoki Ho‘rmuz bo‘g‘ozida haqiqiy yirik urush boshlanishi mumkinmi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatiga qiziquvchi do‘stlaringizga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostidaBugun, 08:36«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 08:28Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiKecha, 21:5016 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladiKecha, 19:14Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiKecha, 17:23Markaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaMarkaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqdaKecha, 16:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi