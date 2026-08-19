«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi
AQSH prezidenti Donald Tramp TruthSocial sahifasida Ho'rmuz bo'g'ozi aks etgan xaritani e'lon qilib, uni «AQSH yangi hududi» deb ta'rifladi. U 14 avgust kuni bo'g'ozni Eron bilan harbiy to'qnashuv yakunlanganidan so'ng AQSH hududi deb e'lon qilish niyatini bildirgan edi. Eron TIV rahbari o'rinbosari Kozim G'aribobodiy Trampning bayonotini keskin qoralab, bu xato tuzatilishi yoki Eron uni o'zi tuzatishini aytdi.
AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik kutilmagan geosiyosiy shov-shuv bilan yanada alangalandi. AQSH prezidenti Donald Tramp dunyo neft savdosining bosh tomiri bo‘lgan Ho‘rmuz bo‘g‘ozini Vashington nazoratiga olish niyatini xarita orqali namoyish qildi. Tehron esa Oq uy rahbarining bu harakatiga javoban nihoyatda keskin va ochiq ogohlantirish bilan chiqdi — tomonlar o‘rtasidagi yangi to‘qnashuv qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
Trampning TruthSocial'dagi sensatsion xaritasi
Oq uy rahbari o‘zining TruthSocial ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida Ho‘rmuz bo‘g‘ozi aks etgan xaritani joylab, uni «AQSH yangi hududi» deya tavsifladi. Avvalroq, 14 avgust kuni Tramp bu rejani rasman tilga olib, bo‘g‘ozni AQSH hududi sifatida e’lon qilish Eron bilan harbiy to‘qnashuv yakunlanganidan so‘ng amalga oshishini ta’kidlagan edi.
Bu bayonot strategik suv yo‘li ustidan to‘liq hukmronlikni da’vo qilib kelayotgan rasmiy Tehronning g‘azabiga sabab bo‘ldi.
"Ho‘rmuz bo‘g‘ozini na tvit, na aviatashuvchi, na buyruq chiqarish va na saylovoldi nutqi bilan zabt etib bo‘ladi. Trampning bu yanglish fikri tez orada yo tuzatiladi, yo bu adashgan odamning xatolarini o‘zimiz tuzatamiz!"
— Kozim G‘aribobodiy, Eron TIV rahbari o‘rinbosari
Ho‘rmuz va Fors ko‘rfazi: Keskinlikning asosiy xronologiyasi
Sana / Voqea
AQSH pozitsiyasi (Tramp)
Eronning munosabati
14 avgust bayonoti
Bo‘g‘ozni kelajakda AQSH hududi deb e’lon qilish niyati
Hududiy daxlsizlik masalasida qat’iy raddiya
TruthSocial posti
Bo‘g‘oz xaritasi «AQSH yangi hududi» yozuvi bilan chiqarildi
Tramp «adashgan odam» deb atalib, jiddiy tahdid qilindi
Ko‘rfaz nomi bahsi
Avval «Arab ko‘rfazi» deb nomlamoqchi bo‘lgan, keyin chekingan
«Abadiy Fors ko‘rfazi» nomini saqlab qolishda qat’iy
Geografik nomlar ortidagi siyosiy qarama-qarshilik
Yaqin Sharqdagi ko‘plab arab davlatlari suv havzasini «Arab ko‘rfazi» deb atashga intilsa-da, Eron ming yillik tarixiy nom — «Fors ko‘rfazi» atamasini saqlab qolishni milliy g‘urur masalasi sifatida ko‘radi.
O‘tgan yili Tramp ma’muriyati nomni o‘zgartirishga uringan, biroq Tehronning keskin qarshiligi ortidan bu rejadan vaqtincha voz kechgan edi. Endilikda esa suv yo‘li xaritasining to‘g‘ridan to‘g‘ri «AQSH hududi» sifatida taqdim etilishi Fors ko‘rfazida yangi harbiy qarama-qarshilik xavfini yuqori cho‘qqiga olib chiqmoqda.
Sizningcha, Trampning ushbu xaritasi shunchaki siyosiy bosim va axboriy manipulyatsiyasimi yoki Ho‘rmuz bo‘g‘ozida haqiqiy yirik urush boshlanishi mumkinmi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatiga qiziquvchi do‘stlaringizga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
…