OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradi
OpenAI 13–17 yoshli o‘smirlar uchun mo‘ljallangan maxsus ChatGPT versiyasini taqdim etmoqda. Yangi versiyada ruhiy salomatlikni himoya qilish choralari kuchaytirilib, o‘smirlarning mustaqil fikrlashi va o‘qish jarayonida tayyor javobga emas, o‘z bilimlariga tayanishiga urg‘u beriladi.
Foto: Adobe Stock
O‘smirlar uchun qanday cheklovlar kuchaytiriladi?
Financial Times ma’lumotiga ko‘ra, yangi versiyaning global taqdimoti 18 avgustdan boshlanadi. OpenAI bu yangilanishni sun’iy intellektning voyaga yetmaganlarga ta’siri bo‘yicha jamoatchilikda kuchaygan xavotirlar fonida amalga oshirmoqda.
O‘smirlar versiyasida quyidagi mavzular bo‘yicha himoya choralari kuchaytiriladi:
o‘z-o‘ziga zarar yetkazishga oid kontent;
zo‘ravonlik;
ovqatlanish bilan bog‘liq buzilishlar;
jinsiy mazmundagi tasvir va materiallar.
Bundan tashqari, ota-ona nazorati tizimida ham o‘zgarishlar bo‘ladi. Ilgari keskin xavfli vaziyatlar bo‘yicha ogohlantirishlar mavjud bo‘lgan bo‘lsa, endi zo‘ravonlik va ovqatlanish buzilishlari kabi mavzular ham nazorat doirasiga kiritilmoqda.
OpenAI uchun asosiy vazifalardan biri — o‘smirning shaxsiy daxlsizligi va uni ehtimoliy zarardan himoya qilish o‘rtasida muvozanat topish.
Ota-onalar nazorati yanada kengayadi
Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, 13 yoshdan kichik bolalar ChatGPT'dan foydalana olmaydi. Voyaga yetmaganlar uchun esa ota-onaning roziligi talab etiladi.
Tizim o‘smirlar uchun mo‘ljallangan versiyani foydalanuvchi ko‘rsatgan yoshdan tashqari, ayrim bilvosita xulq-atvor belgilari asosida ham aniqlaydi.
Shuningdek, yangi versiyada:
dam olish uchun tanaffus qilish eslatmalari;
«sukunat soatlari»;
ota-ona yoki foydalanuvchi belgilaydigan foydalanish cheklovlari
kabi funksiyalar mavjud bo‘ladi.
OpenAI nega himoya choralarini kuchaytirmoqda?
Yangilanish kompaniya sun’iy intellektning o‘smirlar hayotiga ta’siri bo‘yicha jiddiy tanqidlarga duch kelayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda.
Financial Times xabar berishicha, ayrim oilalar farzandlariga chat-bot bilan muloqot salbiy ta’sir ko‘rsatganini da’vo qilib, OpenAI'ga nisbatan sud ishlarini boshlagan.
Kompaniya esa o‘smirlar bilan bog‘liq xavflarni kamaytirish uchun mahsulot dizayni va xavfsizlik mexanizmlarini qayta ko‘rib chiqmoqda.
ChatGPT o‘quvchining o‘rniga o‘ylamaydi
Yangilanishning yana bir muhim qismi — ta’lim rejimi.
Unda ChatGPT'ning vazifasi tayyor javobni taqdim etish emas, balki o‘quvchini masalani mustaqil hal qilishga yo‘naltirish bo‘ladi.
Masalan, bot:
vazifaning mohiyatini tushuntiradi;
muammoni bosqichlarga ajratadi;
o‘quvchiga yo‘naltiruvchi savollar beradi;
javobni o‘quvchining o‘zi topishiga yordamlashadi.
Kompaniyaning o‘smirlar va oilalar bilan ishlash bo‘limi rahbari Loren Jonas ta’kidlaganidek, o‘smirlarning katta qismi ChatGPT'dan ta’lim maqsadida foydalanadi. Shu sababli OpenAI xizmatni oddiy «tayyor javob beruvchi» emas, balki o‘quv vositasiga aylantirishni maqsad qilmoqda.
Asosiy o‘zgarishlar
Yo‘nalish
Yangi yondashuv
Xavfsizlik
Zararli kontentga kuchliroq cheklovlar
Ota-ona nazorati
Qo‘shimcha xavfli mavzular bo‘yicha ogohlantirishlar
Foydalanish vaqti
Tanaffus va «sukunat soatlari»
Ta’lim
Tayyor javob o‘rniga bosqichma-bosqich yo‘l-yo‘riq
Mustaqil fikrlash
O‘quvchini javobni o‘zi topishga undash
Eng katta maqsad — AI'ni o‘quv vositasiga aylantirish
OpenAI'ning yangi yondashuvi sun’iy intellektdan foydalanishda muhim o‘zgarishni anglatadi: chat-bot nafaqat javob berishi, balki o‘smirning mustaqil fikrlash qobiliyatini ham qo‘llab-quvvatlashi kerak.
Kompaniya uchun endi asosiy savol texnologiya qanchalik aqlli ekani emas, balki uni o‘smirlar uchun qanchalik xavfsiz va foydali qilish mumkinligi bo‘lib qolmoqda.
Siz OpenAI'ning o‘smirlar uchun alohida ChatGPT versiyasini qanday baholaysiz? Bunday cheklovlar kerakmi yoki sun’iy intellekt foydalanuvchiga ko‘proq erkinlik berishi lozimmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…