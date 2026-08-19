OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradi

·6·Texno
OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradi

OpenAI 13–17 yoshli o‘smirlar uchun mo‘ljallangan maxsus ChatGPT versiyasini taqdim etmoqda. Yangi versiyada ruhiy salomatlikni himoya qilish choralari kuchaytirilib, o‘smirlarning mustaqil fikrlashi va o‘qish jarayonida tayyor javobga emas, o‘z bilimlariga tayanishiga urg‘u beriladi.

Foto: Adobe Stock

O‘smirlar uchun qanday cheklovlar kuchaytiriladi?

Financial Times ma’lumotiga ko‘ra, yangi versiyaning global taqdimoti 18 avgustdan boshlanadi. OpenAI bu yangilanishni sun’iy intellektning voyaga yetmaganlarga ta’siri bo‘yicha jamoatchilikda kuchaygan xavotirlar fonida amalga oshirmoqda.

O‘smirlar versiyasida quyidagi mavzular bo‘yicha himoya choralari kuchaytiriladi:

  • o‘z-o‘ziga zarar yetkazishga oid kontent;

  • zo‘ravonlik;

  • ovqatlanish bilan bog‘liq buzilishlar;

  • jinsiy mazmundagi tasvir va materiallar.

Bundan tashqari, ota-ona nazorati tizimida ham o‘zgarishlar bo‘ladi. Ilgari keskin xavfli vaziyatlar bo‘yicha ogohlantirishlar mavjud bo‘lgan bo‘lsa, endi zo‘ravonlik va ovqatlanish buzilishlari kabi mavzular ham nazorat doirasiga kiritilmoqda.

OpenAI uchun asosiy vazifalardan biri — o‘smirning shaxsiy daxlsizligi va uni ehtimoliy zarardan himoya qilish o‘rtasida muvozanat topish.

Ota-onalar nazorati yanada kengayadi

Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, 13 yoshdan kichik bolalar ChatGPT'dan foydalana olmaydi. Voyaga yetmaganlar uchun esa ota-onaning roziligi talab etiladi.

Tizim o‘smirlar uchun mo‘ljallangan versiyani foydalanuvchi ko‘rsatgan yoshdan tashqari, ayrim bilvosita xulq-atvor belgilari asosida ham aniqlaydi.

Shuningdek, yangi versiyada:

  • dam olish uchun tanaffus qilish eslatmalari;

  • «sukunat soatlari»;

  • ota-ona yoki foydalanuvchi belgilaydigan foydalanish cheklovlari

kabi funksiyalar mavjud bo‘ladi.

OpenAI nega himoya choralarini kuchaytirmoqda?

Yangilanish kompaniya sun’iy intellektning o‘smirlar hayotiga ta’siri bo‘yicha jiddiy tanqidlarga duch kelayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda.

Financial Times xabar berishicha, ayrim oilalar farzandlariga chat-bot bilan muloqot salbiy ta’sir ko‘rsatganini da’vo qilib, OpenAI'ga nisbatan sud ishlarini boshlagan.

Kompaniya esa o‘smirlar bilan bog‘liq xavflarni kamaytirish uchun mahsulot dizayni va xavfsizlik mexanizmlarini qayta ko‘rib chiqmoqda.

ChatGPT o‘quvchining o‘rniga o‘ylamaydi

Yangilanishning yana bir muhim qismi — ta’lim rejimi.

Unda ChatGPT'ning vazifasi tayyor javobni taqdim etish emas, balki o‘quvchini masalani mustaqil hal qilishga yo‘naltirish bo‘ladi.

Masalan, bot:

  1. vazifaning mohiyatini tushuntiradi;

  2. muammoni bosqichlarga ajratadi;

  3. o‘quvchiga yo‘naltiruvchi savollar beradi;

  4. javobni o‘quvchining o‘zi topishiga yordamlashadi.

Kompaniyaning o‘smirlar va oilalar bilan ishlash bo‘limi rahbari Loren Jonas ta’kidlaganidek, o‘smirlarning katta qismi ChatGPT'dan ta’lim maqsadida foydalanadi. Shu sababli OpenAI xizmatni oddiy «tayyor javob beruvchi» emas, balki o‘quv vositasiga aylantirishni maqsad qilmoqda.

Asosiy o‘zgarishlar

Yo‘nalish

Yangi yondashuv

Xavfsizlik

Zararli kontentga kuchliroq cheklovlar

Ota-ona nazorati

Qo‘shimcha xavfli mavzular bo‘yicha ogohlantirishlar

Foydalanish vaqti

Tanaffus va «sukunat soatlari»

Ta’lim

Tayyor javob o‘rniga bosqichma-bosqich yo‘l-yo‘riq

Mustaqil fikrlash

O‘quvchini javobni o‘zi topishga undash

Eng katta maqsad — AI'ni o‘quv vositasiga aylantirish

OpenAI'ning yangi yondashuvi sun’iy intellektdan foydalanishda muhim o‘zgarishni anglatadi: chat-bot nafaqat javob berishi, balki o‘smirning mustaqil fikrlash qobiliyatini ham qo‘llab-quvvatlashi kerak.

Kompaniya uchun endi asosiy savol texnologiya qanchalik aqlli ekani emas, balki uni o‘smirlar uchun qanchalik xavfsiz va foydali qilish mumkinligi bo‘lib qolmoqda.

Siz OpenAI'ning o‘smirlar uchun alohida ChatGPT versiyasini qanday baholaysiz? Bunday cheklovlar kerakmi yoki sun’iy intellekt foydalanuvchiga ko‘proq erkinlik berishi lozimmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25Telegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiTelegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdiBugun, 08:18Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 06:23Tank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonTank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonBugun, 05:53iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldiBugun, 04:57Astronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiAstronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiBugun, 03:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi