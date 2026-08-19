Telegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdi
Telegram .gram domen zonasi uchun ICANN ga ariza topshirdi, biroq u hali tasdiqlanmagan. Ariza ma'qullansa, foydalanuvchilar yourname.gram ko'rinishidagi shaxsiy ikkinchi darajali domenlarga ega bo'lishi va Telegram ekotizimi ichida veb-sayt ochishi mumkin. Pavel Durovning X sahifasiga ko'ra, Telegram da joylashtirilgan interaktiv saytlarni bitta buyruq orqali sozlash imkoniyati yaratiladi.
Telegram .gram domen zonasi uchun ICANN ga ariza topshirdi. Agar ariza ma’qullansa, Telegram foydalanuvchilari yourname.gram ko‘rinishida o‘z shaxsiy ikkinchi darajali domenlariga ega bo‘lishi mumkin, deb xabar beradi Pavel Durovning X sahifasi.
Durovga ko‘ra, bu imkoniyat Telegram ekotizimi ichida veb-sayt ochishni soddalashtiradi. Foydalanuvchilar Telegram da joylashtirilgan interaktiv saytlarini bitta buyruq orqali sozlashi mumkin bo‘ladi.
ICANN yangi yuqori darajali domenlar bo‘yicha 2026 yilgi ariza qabul qilish jarayonini 30 aprel kuni ochgan. Tashkilot ma’lumotida gTLD, ya’ni generic top-level domain veb-manzilda oxirgi nuqtadan keyin keladigan qism ekani tushuntirilgan. Masalan, .com, .org kabi domen zonalari shu toifaga kiradi.
ICANN ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yilgi dastur bizneslar, jamoalar, hukumatlar va boshqa tashkilotlarga o‘z raqamli identifikatorini yaratish imkonini beradi. Avvalgi yirik ariza qabul qilish bosqichi 2012 yilda bo‘lgan va o‘shanda 1 200 dan ortiq yangi domen zonasi joriy etilgan.
Hozircha .gram domen zonasi tasdiqlangani haqida rasmiy qaror e’lon qilinmagan. Ariza ICANN tomonidan ma’qullansagina, Telegram ushbu domen zonasini ishga tushirishi va foydalanuvchilar uchun ochishi mumkin bo‘ladi.
…