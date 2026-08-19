Telegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdi

·21·Texno
Telegram .gram domen zonasi uchun ariza topshirdi
Qisqacha

Telegram .gram domen zonasi uchun ICANN ga ariza topshirdi, biroq u hali tasdiqlanmagan. Ariza ma'qullansa, foydalanuvchilar yourname.gram ko'rinishidagi shaxsiy ikkinchi darajali domenlarga ega bo'lishi va Telegram ekotizimi ichida veb-sayt ochishi mumkin. Pavel Durovning X sahifasiga ko'ra, Telegram da joylashtirilgan interaktiv saytlarni bitta buyruq orqali sozlash imkoniyati yaratiladi.

Telegram .gram domen zonasi uchun ICANN ga ariza topshirdi. Agar ariza ma’qullansa, Telegram foydalanuvchilari yourname.gram ko‘rinishida o‘z shaxsiy ikkinchi darajali domenlariga ega bo‘lishi mumkin, deb xabar beradi Pavel Durovning X sahifasi.

Durovga ko‘ra, bu imkoniyat Telegram ekotizimi ichida veb-sayt ochishni soddalashtiradi. Foydalanuvchilar Telegram da joylashtirilgan interaktiv saytlarini bitta buyruq orqali sozlashi mumkin bo‘ladi.

ICANN yangi yuqori darajali domenlar bo‘yicha 2026 yilgi ariza qabul qilish jarayonini 30 aprel kuni ochgan. Tashkilot ma’lumotida gTLD, ya’ni generic top-level domain veb-manzilda oxirgi nuqtadan keyin keladigan qism ekani tushuntirilgan. Masalan, .com, .org kabi domen zonalari shu toifaga kiradi.

ICANN ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yilgi dastur bizneslar, jamoalar, hukumatlar va boshqa tashkilotlarga o‘z raqamli identifikatorini yaratish imkonini beradi. Avvalgi yirik ariza qabul qilish bosqichi 2012 yilda bo‘lgan va o‘shanda 1 200 dan ortiq yangi domen zonasi joriy etilgan.

Hozircha .gram domen zonasi tasdiqlangani haqida rasmiy qaror e’lon qilinmagan. Ariza ICANN tomonidan ma’qullansagina, Telegram ushbu domen zonasini ishga tushirishi va foydalanuvchilar uchun ochishi mumkin bo‘ladi.

TelegramICANNPavel Durov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiBugun, 08:25Samsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S26 FE smartfonining barcha texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 06:23Tank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonTank 5 Pro: proyektor va 17600 mA/soat akkumulyatorli himoyalangan smartfonBugun, 05:53iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining dastlabki unumdorligi maʼlum boʻldiBugun, 04:57Astronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiAstronomlar 129 ta galaktikada Dayson sferalarini topa olmadiBugun, 03:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi