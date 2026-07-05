Bruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqda
Jahon chempionati nimchorak final bosqichi doirasidagi Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi uchrashuv oldidan ehtiroslar qizimoqda. Braziliya terma jamoasi yarim himoyachisi Bruno Guimaraes raqib hujumchisi Erling Xoland tomonidan bildirilgan fikrlarga munosabat bildirib, uni oʻziga xos "ayyorlik"da aybladi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyalik yulduz oʻz jamoasidan bosimni olib tashlash maqsadida besh karra jahon chempionlarini yaqqol favorit sifatida koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Erling Xoland oʻyindan oldingi intervyularida Braziliyani favorit deb atagan edi. Biroq Bruno Guimaraes Caze TV telekanaliga bergan intervyusida bu shunchaki taktik yurish ekanini taʼkidladi. "U nima deyayotganini juda yaxshi biladi va bu borada ancha ayyor. U barcha masʼuliyatni oʻzlaridan sohibqironlarga, yaʼni bizga yuklamoqchi. Rostini aytsam, odamlar nima deyishi men uchun qiziq emas. Futbol maydonda hal boʻladi, 11 ga 11 oʻyinda hamma narsa boʻlishi mumkin", — dedi braziliyalik futbolchi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Norvegiya terma jamoasi tarixan Braziliya uchun noqulay raqib hisoblanadi. Oʻzaro toʻqnashuvlarda skandinaviyaliklar ikki bor gʻalaba qozonib, ikki marta durang qayd etishgan. Shunga qaramay, Carlo Ancelotti shogirdlari ushbu noxush anʼanani buzishga va chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishga ahd qilganlar.
Haalandni toʻxtatish rejasi va markazdagi duelGuimaraes Erling Xolandning xavflilik darajasini yuqori baholab, uni Harry Kane bilan bir qatorda dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri deb atadi. Uning fikricha, Braziliya himoyasi uchun asosiy vazifa — toʻpni norvegiyalik toʻpurarga yetib borishiga yoʻl qoʻymaslikdir. Hozircha turnirda beshta gol urgan hujumchini zararsizlantirish uchun braziliyaliklar "hujum paytida himoyalanish" taktikasidan foydalanmoqchi.
"Biz toʻp unga yetib bormasligini taʼminlashimiz kerak. U doimo nazorat ostida boʻlishi shart, chunki bitta vaziyat ham oʻyin taqdirini hal qilishi uchun unga yetarli. Boʻsh hudud qoldirmaslik bizning asosiy maqsadimiz boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi yarim himoyachi. Braziliya lagerida raqibning standart vaziyatlardagi ustunligi va boʻydor futbolchilarining xavfi ham alohida tahlil qilingan.
Ushbu uchrashuv nafaqat ikki jamoa, balki markaziy maydondagi ikki yulduz — Bruno Guimaraes va Martin Odegaard oʻrtasidagi duel bilan ham ahamiyatlidir. Arsenal sardori Martin Odegaardga qarshi oʻynash Bruno uchun oʻziga xos sinov boʻladi. Turnir davomida 44,4 km masofani bosib oʻtgan braziliyalik futbolchi bu kurashda ustun kelishiga ishonmoqda.
Ushbu qarama-qarshilikning gʻolibi jahon chempionatining chorak finaliga yoʻl oladi. Braziliya oʻzining texnik ustunligiga tayansa, Norvegiya intizomli himoya va Erling Xolandning individual mahoratidan umid qilmoqda. Oʻyin kutilmagan voqealarga boy boʻlishi shubhasiz, chunki har ikki jamoa ham oʻz tarixida yangi sahifa ochishni maqsad qilgan.
…