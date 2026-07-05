Bruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqda

·19·Sport
Bruno Guimaraes: Erling Xoland Braziliyani bosim ostida qoldirish uchun ayyorlik qilmoqda

Jahon chempionati nimchorak final bosqichi doirasidagi Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi uchrashuv oldidan ehtiroslar qizimoqda. Braziliya terma jamoasi yarim himoyachisi Bruno Guimaraes raqib hujumchisi Erling Xoland tomonidan bildirilgan fikrlarga munosabat bildirib, uni oʻziga xos "ayyorlik"da aybladi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyalik yulduz oʻz jamoasidan bosimni olib tashlash maqsadida besh karra jahon chempionlarini yaqqol favorit sifatida koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Erling Xoland oʻyindan oldingi intervyularida Braziliyani favorit deb atagan edi. Biroq Bruno Guimaraes Caze TV telekanaliga bergan intervyusida bu shunchaki taktik yurish ekanini taʼkidladi. "U nima deyayotganini juda yaxshi biladi va bu borada ancha ayyor. U barcha masʼuliyatni oʻzlaridan sohibqironlarga, yaʼni bizga yuklamoqchi. Rostini aytsam, odamlar nima deyishi men uchun qiziq emas. Futbol maydonda hal boʻladi, 11 ga 11 oʻyinda hamma narsa boʻlishi mumkin", — dedi braziliyalik futbolchi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Norvegiya terma jamoasi tarixan Braziliya uchun noqulay raqib hisoblanadi. Oʻzaro toʻqnashuvlarda skandinaviyaliklar ikki bor gʻalaba qozonib, ikki marta durang qayd etishgan. Shunga qaramay, Carlo Ancelotti shogirdlari ushbu noxush anʼanani buzishga va chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishga ahd qilganlar.

Haalandni toʻxtatish rejasi va markazdagi duel

Guimaraes Erling Xolandning xavflilik darajasini yuqori baholab, uni Harry Kane bilan bir qatorda dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri deb atadi. Uning fikricha, Braziliya himoyasi uchun asosiy vazifa — toʻpni norvegiyalik toʻpurarga yetib borishiga yoʻl qoʻymaslikdir. Hozircha turnirda beshta gol urgan hujumchini zararsizlantirish uchun braziliyaliklar "hujum paytida himoyalanish" taktikasidan foydalanmoqchi.

"Biz toʻp unga yetib bormasligini taʼminlashimiz kerak. U doimo nazorat ostida boʻlishi shart, chunki bitta vaziyat ham oʻyin taqdirini hal qilishi uchun unga yetarli. Boʻsh hudud qoldirmaslik bizning asosiy maqsadimiz boʻladi", — deya qoʻshimcha qildi yarim himoyachi. Braziliya lagerida raqibning standart vaziyatlardagi ustunligi va boʻydor futbolchilarining xavfi ham alohida tahlil qilingan.

Ushbu uchrashuv nafaqat ikki jamoa, balki markaziy maydondagi ikki yulduz — Bruno Guimaraes va Martin Odegaard oʻrtasidagi duel bilan ham ahamiyatlidir. Arsenal sardori Martin Odegaardga qarshi oʻynash Bruno uchun oʻziga xos sinov boʻladi. Turnir davomida 44,4 km masofani bosib oʻtgan braziliyalik futbolchi bu kurashda ustun kelishiga ishonmoqda.

Ushbu qarama-qarshilikning gʻolibi jahon chempionatining chorak finaliga yoʻl oladi. Braziliya oʻzining texnik ustunligiga tayansa, Norvegiya intizomli himoya va Erling Xolandning individual mahoratidan umid qilmoqda. Oʻyin kutilmagan voqealarga boy boʻlishi shubhasiz, chunki har ikki jamoa ham oʻz tarixida yangi sahifa ochishni maqsad qilgan.

BraziliyaNorvegiyaErling HaalandJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaNottingham Forest tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul yarim himoyachisini koʻzlamoqdaBugun, 02:59Marokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiMarokash terma jamoasi va Bavariya uchun ogʻir zarba: Ismael Saibari jarohat oldiBugun, 02:30Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingParagvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:46Paragvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiParagvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:41Lionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiLionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiBugun, 01:32Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiUnahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiBugun, 00:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi