Buyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqda
Britaniyaning Voltempo kompaniyasi kabinasiz va avtonom elektromobil yuk avtomobili prototipini ishlab chiqmoqda. Prototipning uzunligi 15.6 metr, umumiy og'irligi 42 tonna bo'ladi va u beshta o'qga ega bo'ladi. Kabinaning olib tashlanishi yuk tashish imkoniyatini 18.6 tonnagacha oshirib, standart uzunlikdagi tirkamaga nisbatan 15 foiz ko'proq bo'sh joy yaratadi.
Britaniyaning Voltempo kompaniyasi logistika sohasida tub burilish yasashi mumkin boʻlgan yangi avtonom yuk avtomobili loyihasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur elektromobil anʼanaviy kabinadan mahrum qilingan boʻlib, bu yuk koʻtarish hajmini sezilarli darajada oshirish va umumiy ogʻirlikni kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirgi vaqtda tirkamasiz yuk mashinalari uchun maksimal uzunlik 12 metr, ogʻirlik 32 tonna va oʻqlar soni toʻrtta qilib belgilangan. Biroq Voltempo mutaxassislari ishlab chiqayotgan prototipning uzunligi 15.6 metrga, umumiy ogʻirligi 42 tonnaga yetkazilib, beshta oʻqqa ega boʻladi. Bu esa uni avtobus uzunligi bilan tenglashtiradi.
Kabinasiz konstruksiya va yuk sigʻimiLoyihaga koʻra, haydovchi kabinasining olib tashlanishi ortiqcha vazn va boʻsh joy muammosini hal qiladi. Voltempo asoschisi va korporativ rivojlanish boʻyicha direktori Maykl Boksvell bu yechimni aqlli tirkama deb atadi. Yangi elektromobilning boʻsh ogʻirligi 10-12 tonnani tashkil etib, standart uzunlikdagi tirkamaga nisbatan 15 foiz koʻproq boʻsh joy taqdim etadi.
Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, odatdagi yuk avtomobillari oʻrtacha 16 tonna yuk tashisa, yangi konstruksiya evaziga bu koʻrsatkichni 18.6 tonnagacha oshirish mumkin. Qolaversa, ushbu transport vositasi boʻgʻimli yuk mashinalaridan 1.5 metr qisqaroq boʻlishiga qaramay, qattiq korpus va yengillashtirilgan vazn evaziga logistika jarayonlarini yanada samarali qiladi.
Ishlab chiqarish rejalari va sinovlarHozirgi bosqichda Berkeley Coachworks kompaniyasi avtomobil korpusini tayyorlamoqda, yirik yuk mashinalari ishlab chiqaruvchilardan biri esa elektr tortish kuchini yetkazib bermoqda. Prototipni 2027-yilning sentyabriga qadar yakunlash rejalashtirilgan. Shundan soʻng, Janubiy Uelsdagi avtonom avtomobillar sinov poligonida ilk sinovlar boshlanadi.
Britaniyaning Avtomatlashtirilgan vositalar toʻgʻrisidagi qonuni haydovchisiz transport vositalariga jamoat yoʻllarida harakatlanish huquqini bergani sababli, sinovlar shosse yoʻllarida ham oʻtkazilishi mumkin. Seriyali ishlab chiqarishni 2027-yil oxirida boshlash, dastlabki yetkazib berishlarni esa 2028-yilning oʻrtalarida amalga oshirish koʻzlangan.
Maykl Boksvellning taʼkidlashicha, Yevropadagi barcha yuk mashinalari ishlab chiqaruvchilari ushbu prototipni rasmiy avtomobil tasnifi sifatida maʼqullagan. Dastlabki mashinalar Buyuk Britaniyada yigʻilib, mahalliy yuk tashuvchilarga taqdim etiladi, keyinchalik esa Yevropa bozoriga chiqariladi.
…