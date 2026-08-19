Buyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqda

·19·Avto
Buyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqda
Qisqacha

Britaniyaning Voltempo kompaniyasi kabinasiz va avtonom elektromobil yuk avtomobili prototipini ishlab chiqmoqda. Prototipning uzunligi 15.6 metr, umumiy og'irligi 42 tonna bo'ladi va u beshta o'qga ega bo'ladi. Kabinaning olib tashlanishi yuk tashish imkoniyatini 18.6 tonnagacha oshirib, standart uzunlikdagi tirkamaga nisbatan 15 foiz ko'proq bo'sh joy yaratadi.

Britaniyaning Voltempo kompaniyasi logistika sohasida tub burilish yasashi mumkin boʻlgan yangi avtonom yuk avtomobili loyihasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur elektromobil anʼanaviy kabinadan mahrum qilingan boʻlib, bu yuk koʻtarish hajmini sezilarli darajada oshirish va umumiy ogʻirlikni kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi vaqtda tirkamasiz yuk mashinalari uchun maksimal uzunlik 12 metr, ogʻirlik 32 tonna va oʻqlar soni toʻrtta qilib belgilangan. Biroq Voltempo mutaxassislari ishlab chiqayotgan prototipning uzunligi 15.6 metrga, umumiy ogʻirligi 42 tonnaga yetkazilib, beshta oʻqqa ega boʻladi. Bu esa uni avtobus uzunligi bilan tenglashtiradi.

Kabinasiz konstruksiya va yuk sigʻimi

Loyihaga koʻra, haydovchi kabinasining olib tashlanishi ortiqcha vazn va boʻsh joy muammosini hal qiladi. Voltempo asoschisi va korporativ rivojlanish boʻyicha direktori Maykl Boksvell bu yechimni aqlli tirkama deb atadi. Yangi elektromobilning boʻsh ogʻirligi 10-12 tonnani tashkil etib, standart uzunlikdagi tirkamaga nisbatan 15 foiz koʻproq boʻsh joy taqdim etadi.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, odatdagi yuk avtomobillari oʻrtacha 16 tonna yuk tashisa, yangi konstruksiya evaziga bu koʻrsatkichni 18.6 tonnagacha oshirish mumkin. Qolaversa, ushbu transport vositasi boʻgʻimli yuk mashinalaridan 1.5 metr qisqaroq boʻlishiga qaramay, qattiq korpus va yengillashtirilgan vazn evaziga logistika jarayonlarini yanada samarali qiladi.

Ishlab chiqarish rejalari va sinovlar

Hozirgi bosqichda Berkeley Coachworks kompaniyasi avtomobil korpusini tayyorlamoqda, yirik yuk mashinalari ishlab chiqaruvchilardan biri esa elektr tortish kuchini yetkazib bermoqda. Prototipni 2027-yilning sentyabriga qadar yakunlash rejalashtirilgan. Shundan soʻng, Janubiy Uelsdagi avtonom avtomobillar sinov poligonida ilk sinovlar boshlanadi.

Britaniyaning Avtomatlashtirilgan vositalar toʻgʻrisidagi qonuni haydovchisiz transport vositalariga jamoat yoʻllarida harakatlanish huquqini bergani sababli, sinovlar shosse yoʻllarida ham oʻtkazilishi mumkin. Seriyali ishlab chiqarishni 2027-yil oxirida boshlash, dastlabki yetkazib berishlarni esa 2028-yilning oʻrtalarida amalga oshirish koʻzlangan.

Maykl Boksvellning taʼkidlashicha, Yevropadagi barcha yuk mashinalari ishlab chiqaruvchilari ushbu prototipni rasmiy avtomobil tasnifi sifatida maʼqullagan. Dastlabki mashinalar Buyuk Britaniyada yigʻilib, mahalliy yuk tashuvchilarga taqdim etiladi, keyinchalik esa Yevropa bozoriga chiqariladi.

VoltempoElektromobilAvtonom transportYuk mashinasiInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiGerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiBugun, 10:51BMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBugun, 09:56Porsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiPorsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiKecha, 18:53Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaBuyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaKecha, 15:59BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiKecha, 11:54Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiElektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiKecha, 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar