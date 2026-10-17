Konte va «MYU» o‘rtasidagi muzokaralar qayta jonlandi — murabbiyning 3 ta qat’iy talabi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Antonio Konte vakillari «Manchester Yunayted» rahbariyati bilan aloqalarni rasman qayta tikladi va murabbiy mavsum o‘rtasi bo‘lishiga qaramay, «Old Trafford»da zudlik bilan ishga kirishishga rozilik bildirgan.
- Uning asosiy shartlari qishki transferlar oynasida kamida uch nafar yuqori saviyali yangi futbolchi sotib olinishi hamda katta tarixga ega va avvalgi cho‘qqilariga qayta ko‘tarilish istagida yongan klubni boshqarishdan iborat.
Angliya Premer-ligasida jiddiy inqiroz ko‘chasiga kirib qolgan «Manchester Yunayted» klubi atrofida katta murabbiylik o‘zgarishlari bo‘yicha gap-so‘zlar avjiga chiqdi. TEAMtalk nashri bergan eksklyuziv ma’lumotga ko‘ra, italiyalik mashhur mutaxassis Antonio Kontening vakillari «qizil iblislar» rahbariyati bilan aloqalarni rasman qayta tiklagan.
O‘tgan mavsum yakunida Neapol shahrining «Napoli» klubini tark etganidan buyon erkin agent maqomida bo‘lib turgan tajribali murabbiy mavsum o‘rtasi bo‘lishiga qaramay, «Old Trafford»da zudlik bilan ishga kirishishga rozilik bildirgan.
«Buyuk tarixga ega jamoa kerak»: Kontening ambitsiyalari va talablari
Antonio Konte yaqinda bergan intervyularidan birida faoliyatini qayerda davom ettirishni istashi haqida ochiq to‘xtalib, katta tarixga ega va avvalgi cho‘qqilariga qayta ko‘tarilish istagida yongan klubni boshqarishga tayyorligini aytgan edi:
Mavsum o‘rtasidagi start: Murabbiy qishki tanaffusni kutib o‘tirmay, hozirgi og‘ir vaziyatda ham jamoani qabul qilib olishga tayyor;
Qishki 3 ta transfer talabi: Italiyalik mutaxassisning bosh sharti aniq — u tayinlangan taqdirda, klub rahbariyati qishki transferlar oynasida jamoani kuchaytirish uchun kamida uch nafar yuqori saviyali yangi futbolchini sotib olib berishi shart;
INEOS rahbariyatining tanlovi: Eslatib o‘tamiz, 2026 yilning yozida ham Konte «MYU»ga kelishga qiziqish bildirgan, biroq o‘sha paytda klub xo‘jayinlari — INEOS rahbariyati Maykl Kerrikka ishonishda davom etishni ma’qul ko‘rgan edi.
«Manchester Yunayted»ning omadsiz starti: Hamma frontda mag‘lubiyat
Manchesterliklarning bu yilgi natijalari rahbariyatni keskin choralar ko‘rishga majbur qilmoqda:
APLdagi ochko yo‘qotishlari: Jamoa ichki chempionatning dastlabki 6 ta uchrashuvida bor-yo‘g‘i 6 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining quyi pog‘onalariga yaqinlashib qoldi;
Liga kubogidan erta chiqish: Ichki musobaqada jamoa «Brayton»ga imkoniyatni boy berib, kubok bahslari bilan xayrlashdi;
Yevroarenadagi zarba: Yevropa Chempionlar Ligasi bahslarida esa Madridning «Atletiko» klubidan uchralgan mag‘lubiyat vaziyatni yanada taranglashtirdi.
«Yuventus», «Chelsi» va «Inter» klublari bilan chempionlikni qo‘lga kiritgan qattiqqo‘l Antonio Kontening kelishi jamoadagi intizom va g‘alaba ruhini qaytarish uchun yagona najot yo‘li sifatida baholanmoqda.
Izohlar 0
…