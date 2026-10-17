Konte va «MYU» o‘rtasidagi muzokaralar qayta jonlandi — murabbiyning 3 ta qat’iy talabi

·70·Sport
Konte va «MYU» o‘rtasidagi muzokaralar qayta jonlandi — murabbiyning 3 ta qat’iy talabi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Antonio Konte vakillari «Manchester Yunayted» rahbariyati bilan aloqalarni rasman qayta tikladi va murabbiy mavsum o‘rtasi bo‘lishiga qaramay, «Old Trafford»da zudlik bilan ishga kirishishga rozilik bildirgan.
  • Uning asosiy shartlari qishki transferlar oynasida kamida uch nafar yuqori saviyali yangi futbolchi sotib olinishi hamda katta tarixga ega va avvalgi cho‘qqilariga qayta ko‘tarilish istagida yongan klubni boshqarishdan iborat.

Angliya Premer-ligasida jiddiy inqiroz ko‘chasiga kirib qolgan «Manchester Yunayted» klubi atrofida katta murabbiylik o‘zgarishlari bo‘yicha gap-so‘zlar avjiga chiqdi. TEAMtalk nashri bergan eksklyuziv ma’lumotga ko‘ra, italiyalik mashhur mutaxassis Antonio Kontening vakillari «qizil iblislar» rahbariyati bilan aloqalarni rasman qayta tiklagan.

O‘tgan mavsum yakunida Neapol shahrining «Napoli» klubini tark etganidan buyon erkin agent maqomida bo‘lib turgan tajribali murabbiy mavsum o‘rtasi bo‘lishiga qaramay, «Old Trafford»da zudlik bilan ishga kirishishga rozilik bildirgan.

«Buyuk tarixga ega jamoa kerak»: Kontening ambitsiyalari va talablari

Antonio Konte yaqinda bergan intervyularidan birida faoliyatini qayerda davom ettirishni istashi haqida ochiq to‘xtalib, katta tarixga ega va avvalgi cho‘qqilariga qayta ko‘tarilish istagida yongan klubni boshqarishga tayyorligini aytgan edi:

  • Mavsum o‘rtasidagi start: Murabbiy qishki tanaffusni kutib o‘tirmay, hozirgi og‘ir vaziyatda ham jamoani qabul qilib olishga tayyor;

  • Qishki 3 ta transfer talabi: Italiyalik mutaxassisning bosh sharti aniq — u tayinlangan taqdirda, klub rahbariyati qishki transferlar oynasida jamoani kuchaytirish uchun kamida uch nafar yuqori saviyali yangi futbolchini sotib olib berishi shart;

  • INEOS rahbariyatining tanlovi: Eslatib o‘tamiz, 2026 yilning yozida ham Konte «MYU»ga kelishga qiziqish bildirgan, biroq o‘sha paytda klub xo‘jayinlari — INEOS rahbariyati Maykl Kerrikka ishonishda davom etishni ma’qul ko‘rgan edi.

«Manchester Yunayted»ning omadsiz starti: Hamma frontda mag‘lubiyat

Manchesterliklarning bu yilgi natijalari rahbariyatni keskin choralar ko‘rishga majbur qilmoqda:

  • APLdagi ochko yo‘qotishlari: Jamoa ichki chempionatning dastlabki 6 ta uchrashuvida bor-yo‘g‘i 6 ochko jamg‘arib, turnir jadvalining quyi pog‘onalariga yaqinlashib qoldi;

  • Liga kubogidan erta chiqish: Ichki musobaqada jamoa «Brayton»ga imkoniyatni boy berib, kubok bahslari bilan xayrlashdi;

  • Yevroarenadagi zarba: Yevropa Chempionlar Ligasi bahslarida esa Madridning «Atletiko» klubidan uchralgan mag‘lubiyat vaziyatni yanada taranglashtirdi.

«Yuventus», «Chelsi» va «Inter» klublari bilan chempionlikni qo‘lga kiritgan qattiqqo‘l Antonio Kontening kelishi jamoadagi intizom va g‘alaba ruhini qaytarish uchun yagona najot yo‘li sifatida baholanmoqda.

Antonio KonteManchester YunaytedTEAMtalkINEOS
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antonio Konte “Old Trafford”ga keladimi?: Maykl Kerrik iste’fo yoqasidaAntonio Konte “Old Trafford”ga keladimi?: Maykl Kerrik iste’fo yoqasida15 oktabr 10:14«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi6 iyun 14:14Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?28 iyul 19:19Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaAntonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqda25 iyun 17:53Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdi24 iyul 01:58Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...Gvardiola Italiyaga boradimi? “Adzurri”da katta burilish...13 iyul 22:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...