Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdi
Italiyaning Napoli klubi sport direktori Giovanni Manna jamoa yarim himoyachisi Kevin De Bruyne hamda sobiq murabbiy Antonio Conte oʻrtasida yuzaga kelgan keskinlikka nisbatan rasmiy munosabat bildirdi. Belgiyalik pleymeykerning murabbiy taktikasi va uslubi boʻyicha aytgan tanqidiy fikrlari Italiya futbol jamoatchiligida katta rezonans keltirib chiqardi. Ushbu vaziyat futbolchining Neapoldagi kelajagi soʻroq ostida qolgan bir paytda yuz berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Kevin De Bruyne A Seriyadagi debyut mavsumida Antonio Conte qoʻllagan himoyaviy sxemalardan norozi boʻlgan. Futbolchi Het Nieuwsblad nashriga bergan intervyusida murabbiy bilan qarashlari butunlay ayro ekanini yashirmadi. "Conte futbolni men koʻrgandan boshqacha tasavvur qiladi, buni yashirishning hojati yoʻq. Biz juda himoyaviy oʻyin koʻrsatdik, 5-4-1 sxemasi bilan har oʻyinda bittadan gol urish — bu unchalik yaxshi emas", — deya taʼkidlagan yarim himoyachi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Napoli sport direktori Giovanni Manna futbolchining bu gaplaridan biroz ranjigan boʻlsa-da, vaziyatni nazorat ostida ekanini maʼlum qildi. Manna matbuot anjumani chogʻida belgiyalik yulduzning soʻzlarini maʼqullamasligini, biroq bu uning jamoadagi oʻrniga taʼsir qilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Kevin De Bruyne klub bilan amaldagi shartnomaga ega va u yangi tayinlangan murabbiy Massimiliano Allegri qoʻl ostida mashgʻulotlarga kirishishi shart.
Yangi murabbiy va kelajakdagi rejalarNapoli rahbariyati Kevin De Bruyne bilan xayrlashish niyatida emas. Giovanni Manna futbolchining kelajagi borasidagi savollarga javob berar ekan, uning yangi loyihaning muhim qismi ekanini urgʻuladi. "Kevin qolish yoki ketishni oʻzi hal qilmaydi. U klub loyihasining bir boʻlagi va boshqa barcha oʻyinchilar kabi yangi murabbiy ixtiyorida boʻladi", — dedi sport direktori.
Klub mutasaddilari oʻtgan mavsumda belgiyalik futbolchi oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsata olmaganini tan olishsa-da, buni koʻproq taktik uslub bilan bogʻlashmoqda. Massimiliano Allegri kelishi bilan jamoaning oʻyin uslubi oʻzgarishi va bu Kevin De Bruyne uchun oʻz salohiyatini toʻliq namoyon etishga imkon berishi kutilmoqda. Hozircha futbolchi yangi murabbiy bilan shaxsan gaplashib ulgurmagan.
Shuningdek, Napoli rahbariyati tarkibdagi boshqa yetakchilar boʻyicha ham aniq pozitsiyasini bildirdi. Xususan, hujumchi Romelu Lukaku taʼtildan qaytgach, uning holati koʻrib chiqiladi. Yarim himoyachi Andre Frank Zambo Anguissa borasida esa klub eshiklari yopiq — u sotilmaydigan futbolchilar roʻyxatiga kiritilgan. Shu tariqa, Neapol klubi yangi mavsum oldidan oʻz yetakchilarini saqlab qolish va Massimiliano Allegri boshchiligida chempionlik poygasiga qaytishni maqsad qilgan.
…