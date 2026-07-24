Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdi

·122·Sport
Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdi

Italiyaning Napoli klubi sport direktori Giovanni Manna jamoa yarim himoyachisi Kevin De Bruyne hamda sobiq murabbiy Antonio Conte oʻrtasida yuzaga kelgan keskinlikka nisbatan rasmiy munosabat bildirdi. Belgiyalik pleymeykerning murabbiy taktikasi va uslubi boʻyicha aytgan tanqidiy fikrlari Italiya futbol jamoatchiligida katta rezonans keltirib chiqardi. Ushbu vaziyat futbolchining Neapoldagi kelajagi soʻroq ostida qolgan bir paytda yuz berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Kevin De Bruyne A Seriyadagi debyut mavsumida Antonio Conte qoʻllagan himoyaviy sxemalardan norozi boʻlgan. Futbolchi Het Nieuwsblad nashriga bergan intervyusida murabbiy bilan qarashlari butunlay ayro ekanini yashirmadi. "Conte futbolni men koʻrgandan boshqacha tasavvur qiladi, buni yashirishning hojati yoʻq. Biz juda himoyaviy oʻyin koʻrsatdik, 5-4-1 sxemasi bilan har oʻyinda bittadan gol urish — bu unchalik yaxshi emas", — deya taʼkidlagan yarim himoyachi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Napoli sport direktori Giovanni Manna futbolchining bu gaplaridan biroz ranjigan boʻlsa-da, vaziyatni nazorat ostida ekanini maʼlum qildi. Manna matbuot anjumani chogʻida belgiyalik yulduzning soʻzlarini maʼqullamasligini, biroq bu uning jamoadagi oʻrniga taʼsir qilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Kevin De Bruyne klub bilan amaldagi shartnomaga ega va u yangi tayinlangan murabbiy Massimiliano Allegri qoʻl ostida mashgʻulotlarga kirishishi shart.

Yangi murabbiy va kelajakdagi rejalar

Napoli rahbariyati Kevin De Bruyne bilan xayrlashish niyatida emas. Giovanni Manna futbolchining kelajagi borasidagi savollarga javob berar ekan, uning yangi loyihaning muhim qismi ekanini urgʻuladi. "Kevin qolish yoki ketishni oʻzi hal qilmaydi. U klub loyihasining bir boʻlagi va boshqa barcha oʻyinchilar kabi yangi murabbiy ixtiyorida boʻladi", — dedi sport direktori.

Klub mutasaddilari oʻtgan mavsumda belgiyalik futbolchi oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsata olmaganini tan olishsa-da, buni koʻproq taktik uslub bilan bogʻlashmoqda. Massimiliano Allegri kelishi bilan jamoaning oʻyin uslubi oʻzgarishi va bu Kevin De Bruyne uchun oʻz salohiyatini toʻliq namoyon etishga imkon berishi kutilmoqda. Hozircha futbolchi yangi murabbiy bilan shaxsan gaplashib ulgurmagan.

Shuningdek, Napoli rahbariyati tarkibdagi boshqa yetakchilar boʻyicha ham aniq pozitsiyasini bildirdi. Xususan, hujumchi Romelu Lukaku taʼtildan qaytgach, uning holati koʻrib chiqiladi. Yarim himoyachi Andre Frank Zambo Anguissa borasida esa klub eshiklari yopiq — u sotilmaydigan futbolchilar roʻyxatiga kiritilgan. Shu tariqa, Neapol klubi yangi mavsum oldidan oʻz yetakchilarini saqlab qolish va Massimiliano Allegri boshchiligida chempionlik poygasiga qaytishni maqsad qilgan.

NapoliKevin De BruyneAntonio ConteMassimiliano AllegriFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi