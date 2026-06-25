Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqda

·0·Sport
Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqda

Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) milliy terma jamoani soʻnggi yillardagi chuqur inqirozdan olib chiqish uchun tanish chehraga ishonch bildirishga qaror qildi. Koʻp yillik tanaffusdan soʻng, tajribali mutaxassis Antonio Conte yana “Azzurri” bosh murabbiyi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Ushbu tayinlov toʻrt karra jahon chempionlarining nufuzini tiklash va ularni yana global futbol sahnasiga qaytarish yoʻlidagi strategik qadam hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashri bergan ma’lumotlarga koʻra, Conte bilan qisqa muddatli emas, balki uzoq istiqbolga moʻljallangan toʻrt yillik shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Bu kelishuv 2030-yilda Ispaniya, Portugaliya va Marokash mezbonlik qiladigan Jahon chempionatigacha boʻlgan davrni oʻz ichiga oladi. Federatsiya rahbariyati vaqtinchalik yechimlardan voz kechib, jamoada barqarorlikni ta’minlashni maqsad qilgan.

Strategik maqsad va uzoq muddatli reja

Italiya futbolidagi muvaffaqiyatsizliklar, xususan, ketma-ket uchta Jahon chempionatini oʻtkazib yuborish xavfi (oxirgisi Bosniya va Gersegovinaga qarshi pley-offdagi magʻlubiyatdan soʻng) tizimli oʻzgarishlarni talab qilmoqda. Antonio Conte nafaqat taktik murabbiy, balki futbolchilarning ruhiyatini va butun futbol madaniyatini oʻzgartira oladigan shaxs sifatida koʻrilmoqda. Toʻrt yillik muddat unga oʻzining qattiqqoʻl metodologiyasini toʻliq tatbiq etish imkonini beradi.

Qizigʻi shundaki, murabbiyning qaytishini nafaqat federatsiya, balki Italiya A Seriyasining yetakchi klublari ham qoʻllab-quvvatlamoqda. Klublar uchun Conte “toʻliq fidoyilik kafolati” hisoblanadi. Uning har bir oʻyinchidan maksimal darajadagi imkoniyatni chiqarib olish qobiliyati butun mamlakat futbol tizimida standartlarni koʻtarishi kutilmoqda. Bu esa milliy chempionat saviyasiga ham ijobiy ta’sir koʻrsatadi.

Antonio Conte uchun Italiya terma jamoasi begona emas. Uning Evro-2016 musobaqasidagi faoliyati haligacha koʻplab mutaxassislar tomonidan yuqori baholanadi. Oʻshanda u tarkib jihatidan unchalik kuchli boʻlmagan jamoani chorak finalga qadar boshqarib borgan, yoʻlda Ispaniyani magʻlub etgan va Germaniyani penaltilar seriyasigacha qiynagan edi. Goal.com xabariga koʻra, uning oʻsha paytdagi ketishi jamoada katta boʻshliq qoldirgan edi.

Yangi chaqiriq va 2030-yil sari yoʻl

56 yoshli mutaxassis yaqinda Napoli klubini tark etgan edi. Garchi u neapolliklar bilan Skudetto va Superkubokni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, loyihaning yakuniga yetganini va jamoada birlikni saqlash qiyinlashganini tan olgan. Endilikda uning bor e’tibori milliy terma jamoaga qaratiladi. Conte oldiga qoʻyilgan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

  • Terma jamoada qattiq intizom va gʻoliblik ruhini qayta tiklash;
  • Yangi avlod iqtidorlarini asosiy tarkibga bosqichma-bosqich integratsiya qilish;
  • 2030-yilgi Jahon chempionatiga nafaqat yoʻllanma olish, balki unda gʻoliblik uchun asosiy da’vogar sifatida qatnashish.
Italiyalik muxlislar Conte qaytishi bilan terma jamoaning “tilla davrlari” qaytishiga umid qilishmoqda. Uning murosasiz xarakteri va taktik zakovati Italiyani yana elita safiga qaytarish uchun eng munosib qurol sifatida baholanmoqda.

ItaliyaAntonio ConteFutbolTransferJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaChelsi kutilmagan yurish qildi: Londonliklar Inter nishonidagi himoyachini 55 million yevroga sotib olmoqdaBugun, 17:52Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Portugaliyalik agent Ronaldu haqida: «O‘zbekistondan keyin haqiqiy sinov boshlanadi»Bugun, 17:52Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 17:45Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Neymar JCH-2026dagi debyutidan so‘ng ko‘z yoshlarini tiya olmadi...Bugun, 17:44Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 17:39Real Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaReal Madrid Niko Pas boʻyicha kutilmagan transfer rejasini amalga oshirmoqdaBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi