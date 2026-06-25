Antonio Conte yana Italiya terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqda
Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) milliy terma jamoani soʻnggi yillardagi chuqur inqirozdan olib chiqish uchun tanish chehraga ishonch bildirishga qaror qildi. Koʻp yillik tanaffusdan soʻng, tajribali mutaxassis Antonio Conte yana “Azzurri” bosh murabbiyi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Ushbu tayinlov toʻrt karra jahon chempionlarining nufuzini tiklash va ularni yana global futbol sahnasiga qaytarish yoʻlidagi strategik qadam hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashri bergan ma’lumotlarga koʻra, Conte bilan qisqa muddatli emas, balki uzoq istiqbolga moʻljallangan toʻrt yillik shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Bu kelishuv 2030-yilda Ispaniya, Portugaliya va Marokash mezbonlik qiladigan Jahon chempionatigacha boʻlgan davrni oʻz ichiga oladi. Federatsiya rahbariyati vaqtinchalik yechimlardan voz kechib, jamoada barqarorlikni ta’minlashni maqsad qilgan.
Strategik maqsad va uzoq muddatli rejaItaliya futbolidagi muvaffaqiyatsizliklar, xususan, ketma-ket uchta Jahon chempionatini oʻtkazib yuborish xavfi (oxirgisi Bosniya va Gersegovinaga qarshi pley-offdagi magʻlubiyatdan soʻng) tizimli oʻzgarishlarni talab qilmoqda. Antonio Conte nafaqat taktik murabbiy, balki futbolchilarning ruhiyatini va butun futbol madaniyatini oʻzgartira oladigan shaxs sifatida koʻrilmoqda. Toʻrt yillik muddat unga oʻzining qattiqqoʻl metodologiyasini toʻliq tatbiq etish imkonini beradi.
Qizigʻi shundaki, murabbiyning qaytishini nafaqat federatsiya, balki Italiya A Seriyasining yetakchi klublari ham qoʻllab-quvvatlamoqda. Klublar uchun Conte “toʻliq fidoyilik kafolati” hisoblanadi. Uning har bir oʻyinchidan maksimal darajadagi imkoniyatni chiqarib olish qobiliyati butun mamlakat futbol tizimida standartlarni koʻtarishi kutilmoqda. Bu esa milliy chempionat saviyasiga ham ijobiy ta’sir koʻrsatadi.
Antonio Conte uchun Italiya terma jamoasi begona emas. Uning Evro-2016 musobaqasidagi faoliyati haligacha koʻplab mutaxassislar tomonidan yuqori baholanadi. Oʻshanda u tarkib jihatidan unchalik kuchli boʻlmagan jamoani chorak finalga qadar boshqarib borgan, yoʻlda Ispaniyani magʻlub etgan va Germaniyani penaltilar seriyasigacha qiynagan edi. Goal.com xabariga koʻra, uning oʻsha paytdagi ketishi jamoada katta boʻshliq qoldirgan edi.
Yangi chaqiriq va 2030-yil sari yoʻl56 yoshli mutaxassis yaqinda Napoli klubini tark etgan edi. Garchi u neapolliklar bilan Skudetto va Superkubokni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, loyihaning yakuniga yetganini va jamoada birlikni saqlash qiyinlashganini tan olgan. Endilikda uning bor e’tibori milliy terma jamoaga qaratiladi. Conte oldiga qoʻyilgan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:
- Terma jamoada qattiq intizom va gʻoliblik ruhini qayta tiklash;
- Yangi avlod iqtidorlarini asosiy tarkibga bosqichma-bosqich integratsiya qilish;
- 2030-yilgi Jahon chempionatiga nafaqat yoʻllanma olish, balki unda gʻoliblik uchun asosiy da’vogar sifatida qatnashish.
…